川普狂舞指揮棒「大到關稅小到吸管」都要管！老謝：下個目標可能是「它」

【文．謝金河】

川普上任23天，有人形容川普幹10天，等於拜登幹4年，他大事，小事都管，這兩天他連吸管也管，還說塑膠袋好用，弄得環保人士不知道怎麼辦。

金融市場也隨著川普指揮棒快速調整腳步，川普確定勝選到就職這段期間，由於川普支持虛擬貨幣，比特幣連續大漲到10.6萬美元，市值逾2兆美元。川普就職後，金價展開強勁的漲勢，今天經濟日報，工商時報都以大篇幅直指金價上看3500美元，單是今年黃金上漲逾11%，比股票還出色。

黃金的漲勢已經持續很多年，2018年金價從1160.27美元起漲，2020年疫情延燒，金價到2073.69美元。2022年在暴力升息下，金價一度跌到1614.46美元，俄烏戰爭增強黃金的買氣，最大的推手是中國！

川普當選後，各國競相加入囤積黃金的行列，除了一般投資人，各國央行都加入購買黃金的行列，連白銀也跟著走高，黃金成了2025年最醒目的投資標的，避險功能顯著。今天的金價一度衝上2942美元！

接下來要觀察的是油價，石油及天然氣走勢也很可能是俄烏戰爭的指標。2022年俄羅斯入侵烏克蘭，油價衝上100美元關卡，最高跑到140美元左右，天然氣漲幅更驚人。俄羅斯還要求要用盧布買油氣。

川普貿易平衡理論也會衝擊台灣

現在油價回跌至70到80美元之間，川普下一個目標可能是油價。如果石油跌至50美元左右，美國通膨壓力會大大減輕，石油支出佔美國一般家庭支出比重很高，油價下跌對人民生活最有感，川普退出巴黎氣候協議，準備大挖地底下的「黃金液體」，美國增產頁岩油，可能使油價走跌，而這也影響俄羅斯及中東產油國的經濟。

另一個是川普準備對付對美國的順差國，他的貿易平衡理論也會衝擊台灣。接下來台灣要增加在美國的投資，也許要改變油氣的配置，增加對美國購油，天然氣及農產品。

此外，央行在雙率政策上的干預要鬆手，尤其是新台幣，今年台幣貶值到33.15，看起來已到盡頭，台幣今年易升難跌，日圓也一樣！日本銀行已經升息兩次，第一次大家很驚嚇，第二次就很鎮定了。日本10年，30年公債殖利率持續上升，日圓貶至161.95也到盡頭，便宜日圓也將接近尾聲！

本文授權自今周刊，原文見此。

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