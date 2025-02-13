8檔最新股票抽籤！威力德生醫中了進帳逾2萬 這支抽到「爽賺39萬」

文．胡肇芳整理

年後手頭上如果還有閒錢，想多賺一點零用錢，可以考慮幾檔股票抽籤，本周共計有8檔可以試試手氣，分別是上曜(1316)、聯策(6658)、威力德生醫(7713)、健喬 (4114)、榮田(7709)、中探針(6217)、威剛(3260)、印能科技(7734)。 其中，以初上櫃的印能科技，承銷價為1250元，若以收盤價1640元來算，若幸運抽到，潛在獲利39萬元。而威力德生醫承銷價為55元，以12日收盤價76.2元計算，有2.12萬元的價差。

台股紅包又來了，股民快來試試手氣，根據證交所資訊，本周有8檔開放申購，投資人可以來賺紅包了，分別是上曜(1316)、聯策(6658)、威力德生醫(7713)、健喬 (4114)、榮田(7709)、中探針(6217)、威剛(3260)、印能科技(7734)。

首先，上曜(1316)、聯策(6658)、威力德生醫(7713)這3檔，申購期間為2月12日至14日，以聯策來說，承銷價為60元，2月12日收盤價為72.4元，若抽到1張的話，有望賺1.24萬元。

威力德生醫抽中價差逾2萬

至於威力德生醫，承銷價為55元，以2月12日收盤價76.2元來算，若抽到1張，有2.12萬元的價差。

而健喬、榮田、中探針申購期間為2月13日至17日，以榮田來說，承銷價為45元，以2月12日收盤價60.7元來說，抽到1張的話，有望賺1.57萬元。中探針承銷價為30.9元，以2月12日收盤價35.15元來算，也能小賺4000多元。

最後兩檔為威剛和印能科技，申購期間都是2月13日至17日，威剛承銷價為61元，以2月12日收盤價78.4元來算，有1.74萬元的價差。

要說最有賺頭的，就屬初上櫃的「興櫃股王」印能科技了，承銷價為1250元，若以收盤價1640元來算，若幸運抽到，潛在獲利39萬元。

印能科技老董：

2007年到現在，每一年都賺錢

《今周刊》去年4月曾報導，印能科技董事長洪誌宏在2007年，自掏腰包拿出三百萬元成立印能科技。「2007年到現在，我們每一年都賺錢。」他指出，由於公司主打半導體領域少見的「除泡」設備，許多客戶都是主動找上門，「一爐設備，三百萬到五百萬美元的都有（客戶下單）。」

去年3月甫登錄興櫃的印能科技，不到1個月時間，便拿下興櫃股王地位，攤開印能科技財報，近3年營收與獲利持續增長，維持毛利率60%以上，2023年稅後純益達新台幣5.46億元，EPS為31.72元。2024年全年營收更達新台幣18億元，年增51.86%；前三季稅後純益達新台幣6.08億，EPS為30.28元。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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