「投資第1年自以為股神」小營業員從2度慘賠、41歲翻千萬身價 5檔口袋名單曝光

【撰文‧林心怡】

從最初的盲目操作，到經歷兩次虧損，最終建立起系統化的投資邏輯。張永叡毫不保留地分享了自己的投資心路歷程，以及致富的祕訣。

「建立正確的投資觀念，避免情緒化操作、嚴守紀律，才是股海征戰不敗的基石。」眼見台股新春開紅盤後市場波動大受消息面干擾，操盤高手張永叡緩緩地這麼說。像是在給投資人建議，也像是在提醒自己。

身價數千萬，今年41歲的張永叡，有著超齡的股市經歷。25歲那年，他進入券商擔任營業員，時值2009年，剛經歷金融海嘯、全球央行開始大降息刺激景氣，股市乘著資金行情快速起飛。

「開始投資的第一年，就讓我自以為是『股神』。」他回憶當時，毫無忌憚的大舉借貸買股、擴大信用交易槓桿，盲目「All in」後又捨不得及時停損，結過讓他在兩年後的歐債危機爆發時，慘遭滑鐵盧。

撰寫交易日誌

從每筆虧錢單子中修正錯誤

光在2011年，他就兩度出現慘賠3百萬的敗績，一度讓他信心潰散，「幸好，後來遇到某位億元大戶，他建議我將基本面與技術面的投資方式系統化，並透過撰寫交易日誌，從每一筆虧錢的單子中不斷反省、修正錯誤。」終於，讓他逐漸找到一條有效提高勝率的投資致富路。攤開近年成績，張永叡過去5年來平均每年獲利5成，去年更靠世芯－KY（3661）、京元電（2449）等股累積倍數績效。

歸納張永叡的操作邏輯。首先是研判大盤趨勢多空，在這部分，他主要是透過技術面的型態定調當前大盤格局，再輔以外資未平倉多空單變化作為進一步參考。在對現階段盤勢多空有所定奪後，其次，就會是廣泛透過技術面、籌碼面、基本面，建立選股觀察名單，確實守好損益防守點。

在選股方面，他舉例，技術型態要在符合「股價位居短、中、長期均線之上」的基本條件，若能突破區間高點更佳；並搭配KD黃金交叉、MACD由負轉正或在零軸附近交叉向上等。籌碼方面，他會以「投信買超」為基本、「若有外資同步買超，當然更好！」再者，張永叡也會進一步觀察個股近期的「融資成本線」，判斷多數散戶對這檔個股的認同度。

至於基本面，他主要則會緊追個股的單月營收年增率，並檢視其產業位置是否處於趨勢向上，同時參考本益比水位，判斷目前股價相比同業是否屬於合理水位，或有高、低估的狀況。

由於選擇個股均符合股價在各期均線之上的條件，因此在停損點的設定上，他就會以股價的前波區間高點為停損點。「若是手中已有布局的持股，則可考慮自己買進當日K棒的最低點為停損價位。」張永叡補充。至於停利點，他認為，若以「從積小勝為大勝」的短線操作角度思考，不妨就以前一日K棒低點為參考，一旦跌破就果斷停利。

張永叡以去年底操作ASIC（特殊應用晶片）概念股世芯－KY為例，所屬產業符合未來趨勢向上的基本面條件，而他於去年12月4日買進時，技術面也符合KD、MACD黃金交叉條件，他以當日收盤價2345元買進，此後，將每日收盤與前一日的K棒最低點比對，如未跌破就持股續抱，「這樣的方式，可在飆股型態下賺到一個短線波段。」而世芯直到12月25日才跌破前一日的低點，他也在當天收盤價3220元獲利了結，獲利37％。

面對現階段台股受消息面嚴重干擾、操作難度提升的情況，張永叡反倒覺得投資人不用太過擔心。他認為，深度求索（DeepSeek）的橫空出世，反而會加速終端AI的發展，在台灣經濟不差、AI需求仍旺的前提下，外資回流可期，「況且若能嚴守紀律，從技術面與籌碼面進出，靈活操作，依然能掌握獲利勝算。」張永叡如此強調。

「2月3日台股開紅盤後，受到DeepSeek的震撼消息，頓時造成AI股重挫，大盤大跌時，第一時間要做的，就是觀察哪些個股相對抗跌甚至強勢。」張永叡認為，在大盤弱勢時，是最好抓出下一個主流類股的時候。他以2月3日為例，當日世芯－KY開盤價即是最低點，雖然仍是收跌5％左右，但卻相對收了個長紅K棒。又如訊連（5203），2月3日當天還逆勢收紅，某種程度，這些都透露了「未來主流股」的訊號。

從弱勢盤中挑出主流股

點名訊連、元太有望上攻

趁著大跌時找出相對強勢個股後，再來，他就會進一步研判技術線型的完整性，「像訊連（5203）、元太（8069）等都是大盤大跌時強勢，且多頭型態完整，向上攻的機會也較高。」依此邏輯，被他列入的選股名單還包括億光（2393）、廣宇（2328）、振曜（6143）等。

「至於大盤多空點位，我一般會以選擇權的未平倉點來研判。」張永叡指出，目前選擇權未平倉的主要部位約在2萬3千點至2萬4千點，這也可視為大致的大盤區間。而若從大盤技術線圖來看，除了2月3日長黑，之後皆為紅棒，代表利空逐步化解。不過他也提醒，一旦大盤突破前高，但價量背離時，就要提防拉回風險，降低持股水位。

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