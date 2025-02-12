樟宜機場保全機器人巡場 這汽車股7人做的！桃機、101都要測試 要價百萬為何划算

【撰文‧曹悅華】

車用沖壓零件製造廠百達，在新冠疫情間意外獲得切入服務型機器人的門票。半年就成功簽下第一批訂單，還進駐樟宜機場，令人驚訝的是，這是一個7人小團隊的成就。

白色機身搭配全景攝影機，穿梭人來人往的機場，一旦發現旅客異常群聚，就會馬上進行通報，這是新加坡樟宜機場在新冠疫情期間導入的保全機器人。

這台機器人要價百萬新台幣，售價相當於新加坡真人保全一年薪資，但若長時間使用，將可節省人力費用，因此獲新加坡、美國、澳洲等國家陸續採用，台灣桃園國際機場也預計在今年5月測試後導入。

很難想像，這款機器人的推手是一家在台灣上市的車用沖壓零件製造廠——百達—KY（以下簡稱百達）。

車用零組件本業穩健

設新事業盼分散風險

2011年成立的百達，以沖壓設備製造起家，也自製設備切入車用零組件，中國比亞迪、法國汽車零組件供應大廠Faurecia都是主要客戶。

攤開財報，隨著該公司本業車用零件、沖壓設備營收穩健成長，加上2024年10月收購全球硬碟內夾取臂製造與組裝領域龍頭供應商——新加坡上市公司BIGL後，併表效益展現下，百達二四年全年營收近30億元，較2023年成長逾6成，創下新高，全年每股稅後純益（EPS）將轉正。

近5年，百達營收皆逾10億元，明明靠著本業就可以穩定經營，為何還要將觸角伸進機器人領域？

「一開始，沒有人認為我們做得出來⋯⋯。」一手打造保全機器人的百達總經理黃泓杰接受《今周刊》專訪時，還原公司跨足機器人領域的過程。

時間回到2018年，百達收購BionicXP（現改名為Kabam），計畫發展機器人產銷事業；2020年、新冠疫情間，百達二代黃泓杰意識到分散風險重要性，希望投入更多心力在新興業務。

恰好在同年6月，新加坡最大保全公司Certis Group的研發高層找上百達，詢問他們是否有能力開發用於保全、巡檢的服務型機器人。

其實，Certis此前已找了4、5家全方位整合自動化公司，打算開發機器人。但研發出的產品卻一直有性能不穩定、單價過高的問題。後來，他們耳聞百達具備供應鏈整合經驗，決定找百達試試。

這與黃泓杰大力開展機器人事業的想法不謀而合，他很快就決定接下挑戰。

他的第一步，是說服具備機器人研發經驗的機器人軟體公司Cognicept Systems創辦人Michael Sayre合作研發。掌握技術後，又花3個月網羅市場推動、供應鏈管理等人才，組成一個7人團隊，全力搶攻機器人市場。當時新加坡無真正落地、廣泛使用的產品可參考，因此，他們只能摸石頭過河，花半年了解保全工作的型態。

原來，一開始，Certis只是希望機器人能具備夜間例行巡邏的功能，以解決保全人力結構老化問題。

但黃泓杰認知到，發現異常後能否即時處理，才是客戶的痛點。因此，他提出增設警告功能，當偵測到異常後即透過系統通知真人保全，一旦有可疑狀況或危機，就能在最快時間內報警。

「技術只占成功的三成因素，剩下七成來自於對客戶的理解。」黃泓杰點出他們研發成功的關鍵。

接著，是降低生產成本。

黃泓杰思考，若能導入汽車零件模組化概念，就能在採購、製造和安裝上占優勢，「跟車子選配一樣，你可以選擇要不要螢幕，但不能要求螢幕長怎樣。」而這項策略也確實讓這款機器人的成本比其他公司低兩成。

投入上百萬元研發費用，前後歷經約50次測試，百達於2020年底通過Certis驗證，拿下第一筆保全機器人訂單，機器人在2021年進駐樟宜機場，協助巡檢。

全面應用還久

估兩年內成立新公司

憑藉樟宜機場的這筆成績，百達在機器人產業打響知名度，每年出貨量達上百台，後續進軍美國、澳洲市場，接下來還要在桃園機場、台北101測試。

協助將保全機器人導入桃機的信實集團表示，疫後機場旅客變多，將透過人機協作強化巡檢，而百達具備樟宜機場實際操作經驗，成為首選。

「相比於美國、新加坡等人力成本較高的國家，在台灣想要靠機器人取代人力還有很長一段路要走。」一名熟悉機器人產業的人士表示，保全機器人仍難以像真人具備高度機動性，加上投入門檻高，單機售價動輒百萬元，如果想打入台灣市場，勢必得提升產品附加價值。

對此，黃泓杰坦言，保全機器人設計較其他服務型機器人複雜，需要結合數據通訊，截至2024年已投入近1億元研發成本，希望讓巡檢狀況能夠更迅速回報，未來則有望拓展到飯店、學校等場域。

黃泓杰也預告，將為機器人業務成立新公司，預估兩年內獨立投入資本市場，百達能否讓機器人這條事業第二曲線持續成長，有待時間驗證。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1469期)

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