被任天堂「瑪利歐兄弟」打敗 他從滑板跨到直排輪…民盛登「功能鞋靴」代工王

【撰文‧徐采薇】

這家台灣鞋靴廠不做一般的運動鞋，以傑出的研發能力，讓曲棍球領導品牌Bauer找上門。憑曲棍球鞋、越野摩托車靴等功能型鞋靴，做到全球代工市占第一。

直排輪、溜冰鞋、越野摩托車靴等鞋款，在展示架上一字排開，這一雙雙上千至萬元的功能型鞋靴，雖性能各異，但都是來自台灣製造商「民盛應用」，且市占率高居全球之冠。

民盛成立於1977年，最早以滑板、直排輪發跡，後來陸續跨足功能性運動產品，包含曲棍球、越野摩托車、棒球和袋棍球的鞋靴與護具，知名運動品牌Bauer、Alpinestars、Easton、STX等都是他們的客戶。

2024年，該公司年營收達26億元、前11月每股純益（EPS）7.4元，並於2025年1月6日，以每股120元登錄興櫃。

民盛應用之所以能繳出這張亮眼成績單，靠的是創辦人暨現任董事陳泰亨的洞察力與研發實力。

毛利高出普通運動鞋1成

隨手拿起身旁一雙曲棍球鞋，陳泰亨自豪地介紹著，這些工序繁雜的產品，雖然訂單不如一般運動鞋數量龐大，毛利率卻比普通運動鞋高出1成左右。

時間回到1977年，中興大學森林學系畢業的陳泰亨因為對貿易有興趣，加上英文能力不錯，創立民盛，主要負責接待來台找尋供應鏈的美國品牌。

期間他注意到美國流行的滑板和四輪溜冰鞋，看準這個產業在台灣仍是藍海。主動找接待過的客戶談合作，成為中間零件採購的貿易商，一腳跨進運動產業。

累積一定經驗後，他更決定進一步轉型製造業，「大客戶都要驗廠，若沒有自己的工廠很難爭取對方信任。」1982年，他用過去打拚存到的資金買下中壢廠房，憑藉先進者優勢及對整體產業的熟稔程度，逐步擴大生意。

「當時台灣滑板年出口15到30萬件，二成以上來自我們。」陳泰亨自豪地說，滑板生意巔峰時，1年營收能達數百萬美元。

他沒料到的是，1985年，任天堂紅白機遊戲「超級瑪利歐兄弟」席捲全球，四輪溜冰鞋不再熱門，逼得客戶在兩周內砍掉8成訂單，最慘時營收僅剩幾十萬元。

陳泰亨沒有坐以待斃，一次赴美參展的機緣中，從其他廠商口中得知，雖然四輪溜冰鞋衰退，但直排輪卻逆勢崛起。曾經有生產四輪溜冰鞋經驗的民盛，也因此拿下直排輪的訂單。

只是，兩種鞋款組配上相似，設計卻截然不同。當時，客戶要求他們必須花數百萬元從義大利進口鞋殼模具，導致獲利被嚴重壓縮。

不願一直受制於人，陳泰亨帶領公司團隊南下與台中模具廠聯手，自行抓 尺寸開模 ，花費一年多時間，成功讓自製模具通過品牌方認證，不但省下進口費用，毛利率更提升逾6成，也讓公司重新步上成長軌道，並於1990年赴泰國設廠。

陳泰亨記取教訓，不將雞蛋放在同個籃子裡，開始布局其他產品。1995年，美國坐二望一的曲棍球品牌Bauer來台找供應鏈，他隨即與一家高雄曲棍球具廠合作研發，跨界生產曲棍球鞋。

當時台灣許多代工廠也逐漸崛起，陳泰亨深知，要抓緊客戶，必須做出差異化。

代工廠罕見的研發客製力

舉例來說，曲棍球鞋為保護腳踝不扭傷，多達4、50處部位要車縫，還得加上化學藥劑使布料硬化，但如此一來鞋子變重，影響運動員移動速度。

於是，陳泰亨花了半年時間，與團隊研發出將直排輪的塑膠殼套用到曲棍球鞋上的技術。經過上百次縫紉、試錯，開發出外面布料、裡面塑膠的集合式內襯，不僅輕量化、成本低，也加快產製速度，成功讓客戶買單。

延續創新精神，如今民盛光研發團隊就多達110人，每年支出3%營收用於研發。近年又陸續開發出十多項專利先進鞋靴材料，也導入數位化的庫存管理與製程，即時反映各種客戶需求。

如一位品牌客戶評價，民盛具備業界代工廠少有的客製化能力，若想在產品上添加球員姓名、號碼等，只要傳送照片，民盛就能在四到五周內交貨。

憑藉口碑和不斷找尋新商機，民盛在2000年後又成功跨足摩托車靴、棒球護具等產業。

2000年，年近70的陳泰亨，為永續經營決定出售公司，由全球最大高爾夫球桿頭製造商復盛應用取得85％股份，自己則退居董事。復盛應用財務長、民盛應用董事長許廷儀則說，復盛正積極發展非高球產業，新經營團隊加入後，亦計畫以民盛為平台，併購更多運動產業與發展自有品牌。

然而，隨著規模擴大，陳泰亨坦言，這些工序複雜的功能型鞋靴，仍有2到3成工序必須仰賴人力，如何接續人才與提升自動化，是未來永續經營的挑戰。

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