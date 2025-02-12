關鍵評論網母公司赴美掛牌 2個月股價崩跌84%！勇闖納斯達克「這類產業會吃虧」！

文．數位內容部整理

亞洲次世代數位科技媒體集團TNL Mediagene（TNMG）在去年12月6日風光掛牌納斯達克，股價最高來到17美元，但從線圖來看卻似乎僅是一日行情，交易6天即跌破10美元大關，截至週三(2/5)股價只剩2.61美元，崩跌超過84%。

後續TNL Mediagene股價會怎麼走備受關注，從其他在那斯達克掛牌的數位媒體集團來觀察，像是以創意內容和新聞報導聞名的美國網路新聞媒體BuzzFeed（BZFD），股價自去年12月高點5.36美元，同期也崩跌至2.6美元腰斬。

而紐約時報公司The New York Times Company（NYT）雖然以傳統報紙起家，現已成功轉型為數位媒體，提供線上新聞和訂閱服務，同期股價則是跌幅在13%左右，與TNL Mediagene和BuzzFeed相較，跌幅則是沒這麼大。

媒體生態競爭激烈，亞洲媒體公司投資人不熟悉較吃虧

市場認為，TNL Mediagene是首批在納斯達克上市交易的亞洲媒體公司，投資人對於該類股票較為不熟悉，加上媒體生態競爭激烈，其股價表現可能會受到其市場份額變動和業務擴展狀況的影響。

TNL Mediagene在日本、台灣及其他亞洲市場共經營22個媒體品牌，涵蓋商業、新聞、科技、體育及生活等不同的內容領域，每月觸及超過4000萬名獨立用戶。

其在市場的領導品牌包括《Business Insider Japan》、《關鍵評論網》（The News Lens）、《INSIDE》、《Roomie》、《Gizmodo Japan》、《Digiday Japan》以及《運動視界》（Sports Vision），還為行銷客戶提供專屬的聯播網廣告與數據產品，並舉辦B2B及B2C的贊助活動。

TNL Mediagene為亞洲第一個在美上市數位媒體集團之一

TNL Mediagene執行長兼共同創辦人鍾子偉在掛牌日時提到，很高興能成為亞洲第一個在美國市場上市的數位媒體集團之一，這是邁向成為亞洲快速成長市場中，消費者、廣告主及數據合作夥伴首選的數位媒體與科技公司的重要一天。

TNL Mediagene是在2023年，由台灣關鍵評論網媒體集團與日本的Mediagene Inc.合併而成，公司以創新聞名，專注於為數位化以及手機優先的用戶，提供廣告與訂閱支持的產品。

董事會成員來頭不小，媒體圈內高層雲集

TNL Mediagene董事會成員則是來頭不小，包括前NBC Universal 執行副總裁Lauren Zalaznick，現為North Base Media的執行董事、也是《華爾街日報》和《華盛頓郵報》前總編輯的Marcus Brauchli；SBI金融與經濟研究所董事長兼主席、前日本央行政策委員會成員的政井貴子（Takako Masai）；以及創投公司Reapra的首席投資官Priscilla Han。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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