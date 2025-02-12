台股AI含金量遠勝韓股 三星為何嚴重掉隊？光是這點就輸台積電很遠！

文．彭蕙珍

韓流襲捲全球，占韓國GDP約27%的三星卻在這一波AI熱潮中缺席。謝金河在《數字台灣》節目中邀請知韓文化協會執行長朱立熙、今周刊顧問林宏文探討韓國。 林宏文指出，過去10年韓國三星電子最大的挑戰是，第三代接班人李在鎔不斷的在官司訴訟、進出法院，「根本沒有太多的時間去做重大決策。」 台積電因為掌握到AI而強大，他認為：「台積電如果一直好這麼強大，台灣的國力就會一直持續的強大，未來5年、10年就是台灣非常好的契機，可以好好把握。」 朱立熙說明，韓國最大的問題是第一個階級社會，「以前有王室貴族、文武兩班、士大夫、常民，現在階級名稱雖然沒有了，但階級意識還在。」 第二個是信用，全世界各國都有銀行在台灣有分行，唯獨沒有韓國的銀行，為什麼？「韓國銀行名字改來改去，誰敢把錢放在一個沒有信用的銀行，沒有信用的國家的銀行，這是和台灣最大的差異。」

林宏文指出，韓國前10大集團約占韓國GDP的6成。若統計最近4年來的市值變化，三星衰退30%，樂天掉了60%，其他企業大多也是衰退，成長的很少。

他分析最主要關鍵就是韓國對中國的出口明顯下滑，以及三星、樂天遭到中國的競爭。

台灣掌握AI 南韓掉隊了

對照台灣的10大集團變化，傳統產業，包括台塑化、台塑、南亞、中鋼，市值都很明顯的往後，電子業崛起，包括台積電、廣達、聯發科、鴻海，都跟AI產業有關。

謝金河補充，台灣產業在AI的含金量遠勝韓股，與AI有關的40家企業，韓國就只有2家。

林宏文說明：「AI產業台灣抓到機會，但南韓掉隊了。」

他於2012年曾經寫過一本與三星有關的書，當時台灣的DRAM、面板、LED、太陽能受到中國崛起波及，因此產業都變得很小，「面板後來大陸崛起，韓國兩家大廠就把面板都收了；大陸現在的DRAM成長非常快，記憶體產業是韓國是最重要，又被打到。」

「韓國在IC設計也做得不好，台灣是IC設計全世界已經佔到快7%多，美國是佔到70幾%，韓國他們自己估，大概2~3年後會掉到1%。」

台積電是護國神山 以後會有群山

林宏文指出，台積電在先進製程領先很多，又將輝達、SK海力士變成聯盟，「三星當然就是在這個聯盟之外」。另外，還有一個更重要的是政治，「韓國的政商勾結，我們也不喜歡，台灣也有這種事的，但是韓國顯然更嚴重。」

他以台積電和三星對比，光是股權，三星就很複雜，不像台積電非常乾淨的公司治理。

另外，台積電這幾年大力扶持台灣供應鏈，從設備到材料、化學等公司，「台積電已經本地採購，要建立起整個體系，競爭力是會很可怕的。」

他說明：「QIC寬量國際一年多前做了一個報告，台積電的供應鏈有40幾家，後來增加到80家，最近做了一個又新的版是120家。」儘管在一年400億美元資本支出中，台灣供應鏈的占比不過5%，但這就是台灣未來的競爭力，「能不能到10%是關鍵。」

「台積電是護國神山，以後會有群山出現，才是台灣半導體最重要的，建立你的全世界競爭力的關鍵。」

三星獨裁領導 電話被竊聽、email被監控

謝金河表示，在2000年之後，台灣的人均所得遠遠落後給南韓，一度相差1萬美元以上，最近2年台灣才終於追上了南韓。

他指出，日本最近對三星做很深入的報導，其中指出，第二代接班人李健熙在交棒前特別提到，未來10年之內，現在的代表性企業和產品可能會消失，「李健熙也強調，即便是一流的跨國企業也會走向崩潰，三星的技術未來會如何我們不得而知，但是已經沒有時間猶豫了，必須要重來。」

朱立熙曾經翻譯三星創業主李秉喆的回憶錄中文版《第一主義》。身為韓國通的他表示，三星就像北韓的獨裁領導，在內部階層分明，「韓國的三大名校SKY—首爾、高麗、延世，再加上梨花，這4間名門學校學生畢業後都想進三星，也很難進去。」

「他們知道進去之後就沒有聲音了，因為電話被竊聽、email被監控。這麼優秀的人才進去三星之後就變成沒有聲音的人，他們只有服從，要不然你就滾蛋。」

「台灣的三星也一樣，以前韓文系畢業的學生想進韓商，首選三星；台灣三星電子分公司一年離職率占50%，把韓國那一套管理方式帶到台灣，企業文化完全不一樣。」

他說明：「現在台灣的年輕人非常個人主義，而且我們很多元思考，他們還是帶著那種傳統、命令服從；三星最大的問題是在企業文化。」

台灣跟著矽谷走 比較穩健

不過，林宏文對韓國人的工作態度還是很誇獎，他去年受邀到韓國，「我去演講他們還從頭到尾給我演練一遍，要怎麼走位、要怎麼別麥克風都給你做了很到位了。我覺得他們做事情做的是很認真。」

只是因為，韓國的文化什麼都要用自己的系統，例如：到韓國Google地圖不能用的，因為他們有自己的電子地圖。

「台灣跟著矽谷亦步亦趨，矽谷有什麼重點的科技就跟著上去，做很緊密的整合。在整個行業變化很大的時候，跟著國際大企業和趨勢走，台灣會走的比較穩健。」

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本文授權自今周刊，原文見此。

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