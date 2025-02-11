地震震掉53億營收！台積電股價回檔想逢低買進？股海老手曝操作合理區間價

【文．林韋伶】

台積電2/10首度證實，因為1月21日發生的地震，相關損失約53億元，加上上周五美國總統川普再度拋出關稅議題，以及本周台積電即將在首度在美國舉行董事會，種種不確定因素讓台積電股價於周一走跌20元、跌幅1.78%，來到1105元，投資人到底該不該逢低買進？

台積電在周一公佈2025年1月營收報告，1月合併營收約為新台幣2932億8800萬元，較上月增加了 5.4%，較去年同期增加了 35.9%。值得注意的是，此次台積電除了營收數字以外，還特別說明了因為在1月21日0時發生的芮氏規模 6.4 地震，加上而後（包含農曆春節期間）有多次相當規模的餘震，所造成的影響。

資優生因地震震掉53億營收 專家估：全年營運無需下修

台積指出，儘管晶圓廠並沒有結構性損毀，各廠區供水、電力、工安系統及營運正常，惟多次地震發生後有一定數量的生產中晶圓受到影響。因此，台積預估2025年第1季合併營收預期將較趨近250億美元到258億美元展望之低標。初步估計將於2025年第1季認列扣除保險理賠後的相關地震損失約新台幣53億元。

儘管如此，台積電表示，第1季毛利率仍預計介於57%到59%之間，營業利益率仍預計介於46.5%到48.5%之間，「台積公司正傾力補足生產損失，針對全年的財務展望維持不變」。

對此，第一金投顧資深協理留政鈺分析：「台積電公布地震造成的影響，其實上市場有一點意外，因為當時他們沒有多做說明，大家會覺得影響應該有限。但根據周一新聞稿的說明，預期市場將下修台積電第1季的營運數字。」

留政鈺分析，由於目前台積電的產能都已經滿載，在所有東西排程都已經確定的情況下，短時間內要把因天災報廢的產能補上有難度，因此選擇坦承對外溝通。

以目前市場預估台積電首季營收大約會在新台幣8330億元，以台積電的低標250億美元來看，依照目前的匯率來計算，大約等同於新台幣8221億元，大致只差距1.4個百分點。

不過，留政鈺認為，儘管台積電第一季的營運數字可能下修，但以全年的角度來看，「應該是不會動」，在時間拉長的情況下，有機會把單子補上，因此預估「看起來是短期影響因素」。

川普真要對台積電祭出關稅？專家：難度高、美籍客戶可能出面遊說

另一方面，對於外界擔憂的關稅議題，留政鈺分析：「台積電做的是晶片，所以比較少直接進入美國，都是透過系統廠商在國外再加工、生產後再進去，因此要完全課到台積電的稅，基本上很難。」

就算川普真的想方設法就是要對台積電的晶片課稅，留政鈺預估應該也有機會轉嫁到客戶端去，到時候再由美籍客戶去跟美國政府反映，「畢竟台積電在高階晶片上，基本上擁有完全的定價能力。」

資深分析師許博傑也認為，外媒報導川普已經跟輝達創辦人黃仁勳聊過，可預期當時特斯拉創辦人馬斯克應該也在一旁，「正常來講，川普應該有跟這2個人討論過台灣晶片的問題，很清楚這不完全是台積電的問題，美國人沒有能力做這麼高階的製程出來、良率不夠高，這不是台積電的問題。」

許博傑認為，台積電排除萬難將高階製程搬到美國、董事會也首度改由在美國召開，這些都有表達出「我支持你的政策、響應你」的態度，已經展現相當誠意，預期未來不排除看到台積電客戶，為了用合理價格取得晶片，幫忙向美國政府遊說的情況。

台積電2025年不適合一抱到底 專家曝最佳操作價位

在不確定性未排除、台積電股價走跌的情況下，投資人可以逢低買進嗎？留政鈺指出，今年台積電的股價走勢與去年不同，將呈現區間盤整特性，而非單邊上漲。「目前看起來，股價雖然有回檔，但仍維持反彈動能。如果短期內仍能維持在1100元以上，甚至可能再創新高。」

他表示，在區間盤勢中，投資人需要靈活應對。「當股價因利空回檔時，可以考慮布局；當市場情緒樂觀、股價接近前高時，則應適時減碼。」

季線成為重要參考指標，留政鈺建議投資人關注股價是否能站穩季線，「在季線之上接近前高時，應來回操作，而不是像去年一樣長期持有不動。」

留政鈺提醒，今年市場波動較大，主要來自美股影響，特別是美國前總統川普的政策動向，「今年市場才剛開始沒幾周，但波動率已經明顯上升，尤其在每週一、週五，市場對川普政策變化的反應最為劇烈。」

雖然短期內市場波動不小，但留政鈺認為美股仍具支撐力，對台股不會造成全面性下跌，因此台積電的回檔空間相對有限。

對於台積電短線買點，留政鈺認為，「短期而言，1月份營收雖然是利空，但對全年影響有限。若股價回測1050-1060元區間，仍是合理買點，投資人不必過度悲觀。」

他強調，市場對台積電全年獲利預期未變，市場普遍預估2024年EPS約為59.6元，因此長期趨勢仍穩健，「雖然第一季可能會下修，但後續會逐步補回。」

1000元成地板價 投資人可留意低點

資深分析師許博傑則進一步指出，市場對台積電的利空已有所消化，股價回測後仍有機會創高。「市場已經知道利空，但也認為這些利空可以被消化，因此股價並沒有持續下跌。」

他認為，若台積電的股價沒有跌破開紅盤當天的低點，代表市場仍對其競爭力有信心，後續仍有機會創新高。

在評估股價支撐時，許博傑指出，「今年台積電的EPS預估在59-60元，明年甚至可能達到70元。因此，1000元應該是市場共識的地板價，跌破的時間應該會很短。」只要AI基本面不變、AI產業維持目前的發展趨勢，台積電的1000元支撐價位，將非常具參考價值。

傳聞人資長何麗梅將卸任 本周台積電董事會將拍板下任人選

在台積電股價出現震盪時，台積電高層職務也傳變動，市場傳聞本次在台積電董事會中的其中一項議題，便是現任人資長、資深副總經理何麗梅將卸任，需要決定下一任人資長接任人選，何麗梅則將轉任台積電總裁魏哲家轄下的企業策略發展組織資深副總。

本文授權自今周刊，原文見此。

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