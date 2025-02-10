泰總理會習近平稱「台是陸不可分割一部分」 謝金河揭下場：這些產業關門

文．謝金河

泰國才是中國不可分割的一部分！ 泰國總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra)訪問中國，獲得習近平的接見，雙方發表聯合聲明，特別強調台灣是中國不可分割的一部分！這個傷害台灣主權的言論，遭到外交部強烈抗議。這個動作也可以看出Thaksin家族明顯的親中立場，及泰國執政當局對台灣的態度。

但從另一個角度看，泰國把自己鎖進了中國，泰國經濟實質上已是中國不可分割的一部分，而且，中國過剩產能的殺戮正在對泰國帶來沈重的壓力與衝擊。

在貝東丹出訪中國期間，泰國股市持續下跌，2月7日盤中跌至1252.26，創下2020年疫情以來新低，泰國股市也成為全球極少數領先破底的國家。1990年前後，泰國股市曾經上漲到1789，經過卅年，泰國股市距離高點仍然很遠。

這些年，泰國領導人都親北京，本來泰國汽車產業是日本人的天下，如今比亞迪，長安汽車，哪吒汽車在泰國都有一席之地。中國的產業入侵泰國，尤其是電商像Temu的廉價商品，已經讓泰國在地製造業紛紛關門大吉。

泰國為了力挽狂瀾，只能在觀光業使力，希望更多中國觀光客能振興泰國經濟，但緬甸的事件仍深深影響泰國的觀光，但中國的消費力是在減退中。泰國把自己鎖進中國，反而讓泰國經濟愈陷愈深。

這些年，台商正逐漸把生產基地移向泰國，眾多的印刷電路板企業都到泰國投資，泰金寶，泰金，宏全，泰鼎，JPP在泰國的投資規模愈來愈大。更值得關注的是，台灣的台達電在泰國的泰達電在泰國貪瘠的資本市場，居然能開出燦爛的花朵。

泰達電7日收盤114泰銖，市值1.4兆泰銖，不但是泰國最大巿值企業，領先第二大的PTT近6000億泰銖，台達電持有泰達電63.07%，在泰國，泰達電的地位有如台積電在台灣。泰達電彷佛是泰國經濟轉型的一座燈塔。

如果泰國領導人有這個體認，善待台灣，台灣協助泰國的可能更多！貝東丹這回踢台灣一腳，對泰國沒有幫助！

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本文授權自今周刊，原文見此。

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