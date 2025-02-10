DeepSeek真能撼動輝達、台積電？專家：2025短空長多 保留現金降低槓桿

文．周靖璞

DeepSeek橫空出世、川普上任祭出新一波關稅戰，台股上周新春開盤罕見未開紅盤，針對國際投資市場不確定性，今周刊顧問、<投資最重要的事>專欄作者張弘昌在《毛利小姐變有錢》節目中表示，2025年AI市場將從科技巨頭軍備競賽轉化為百花齊放格局，川普上任產生的不確定性增加，建議投資人以短空長多視野進行佈局，手上要保留現金，適度降低槓桿應付震盪格局。

DeepSeek顛覆格局

科技巨頭兩樣情

新春期間中國企業DeepSeek發表「低成本AI模型」以不到高階晶片1/10成本即可完成運算，迅速引起法人圈關注。短短幾天從普遍認為是吹牛、確認研究成果後，震撼AI產業鏈。

由於DeepSeek的AI模型對外收取成本僅ChatGPT的3%，也不需使用高階晶片做運算，使AI晶片大廠輝達（NVIDIA）股價一度重挫逾16%，市值蒸發近6000億美元。張弘昌認為這種「破壞性」成果，將打破過去世界「算力即國力」高成本晶片軍備競賽現況。終端設備AI技術、各種AI軟體開發將獲更多機會，「這也是為什麼很多美國科技股在DeepSeek發布後紛紛重挫，但蘋果(AAPL)股價能在當時逆勢上漲6%。」

張弘昌進一步指出，整體2025年AI市場仍在，但高階晶片供應商可能面臨需求減少壓力，上漲動能會從2024年集中大型科技權值股轉為消費市場相關產業鏈百花齊放趨勢。「整體AI產業仍屬短空長多態勢，可關注終端市場，如：手機、AI PC概念股。台股市值型ETF績效，可能不如去年表現優異。」整體AI市場動向，則可觀察2/26輝達將發佈財報，是否會調整晶片銷售策略。

川普2.0祭關稅戰

台積電面臨策略談判

美國總統上任開啟「川普2.0」時代，短短11天簽署多項行政命令。其中最受矚目是針對墨、加、中的關稅命令，企圖透過關稅施壓讓美國經濟體恢復繁榮。不過張弘昌認為，川普關稅戰政策並不好打，因美國對中國進口商品比例，已從2018年21.8%降至13.5%，中國也將許多產能終端的組裝移至東南亞、墨西哥等地。同時，川普也必須正視關稅可能重燃美國通膨問題。

另一方面，1/27川普在對共和黨國會議員演說中表示「98%晶片生意流向台灣」，四天後也暗示2/18將發布多項商品關稅新政，其中包括半導體晶片，將使台積電面臨更多壓力。對此張弘昌表示，因台積電不屬美國企業，川普必須設法讓美國能夠掌握晶片生意優勢，「他可能會要求台積電加速在美國先進製程擴廠進度，或將研發移至美國，甚至分享部分技術給Intel…」川普很清楚台積電技術領先不會受影響，即便被課關稅也擁有良好成本轉嫁能力，所以他提出的晶片關稅更像是一種「談判籌碼」。

AI趨勢短空長多

降槓桿、留意應用端趨勢

綜合兩個事件分析年後盤勢，張弘昌認為，2025年仍屬AI行情年，不過「川普2.0」時代，投資策略可轉趨保守，「降低槓桿」因應可能波動風險。建議保留部分現金，等待波段低點再進行佈局，或觀察震盪時逆勢上漲企業，可能都是有「聰明錢」搶先入場痕跡。

在DeepSeek影響下，美股七巨頭表現應不會如去年強勢，可開始關注美股中部分軟體股的潛力。如：專注國防AI應用的Palantir(PLTR.US)，1年內漲幅超過200%；運用AI技術製作廣告和數據投放的Applovin Corporation(APP)，有濳力可期。

美國1月FOMC會議決定維持利率不變，是否會因川普言論改變後續降息基調，美債該如何布局？歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》https://lihi.cc/T2Mmb

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本文授權自今周刊，原文見此。

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