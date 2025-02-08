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她不到50歲被矽谷大咖挖角 如今攜手黃仁勳與鴻海，在AI及機器人合作！Wendy Tan White是誰?

聯合新聞網／ 今周刊
矽谷工業機器人軟體業者Intrinsic執行長Wendy Tan White。（圖片來源：鴻海科技日直播影片截圖）
矽谷工業機器人軟體業者Intrinsic執行長Wendy Tan White。（圖片來源：鴻海科技日直播影片截圖）

【撰文/劉煥彥】

2024年10月的鴻海科技日第一天，在眾星雲集的外國受邀講者中，有一位亞裔外表、一席紅色洋裝打扮的女士，在台上對於自家公司與鴻海就AI及智慧製造領域的合作機會侃侃而談。

2024年6月，她的名字才出現在AI巨擘輝達（Nvidia）的跨業合作聲明裡。

這位英國媽媽畢業自英國藝術及設計名校、中央聖馬丁藝術與設計學院，也是英國理工名校帝國學院的畢業生，還曾經自己創業開軟體公司，更在創投圈有十多年經驗。

她就是Googe母公司Alphabet旗下的工業機器人軟體業者Intrinsic的執行長Wendy Tan White。

她大學念電腦科學、碩士讀作業研究 + 未來材料設計

現年約53歲的Wendy Tan White生於英國，背景獨特之處在於，她大學在倫敦帝國學院攻讀電腦科學（computer science）後，又在英國Cranfield大學攻讀與製造業相關的作業研究（operation research）碩士，之後在中央聖馬丁學院獲得第二個碩士學位，叫做「未來材料設計」。

在台灣的觀念裡，或許可以說，她的學術背景橫跨了理工（電腦科學）、管理學院（作業研究），以及設計、藝術領域（未來材料設計）。

無巧不巧，這三個看似彼此關聯不大的學歷背景，反而為她在2022年開始的AI大浪潮中提供絕佳基礎，特別是她2021年開始領導的Intrinsic，就是要做工業機器人的軟體及自動化，這讓她的求學背景完全派上用場。

特別是在以設計、藝術及時尚為主的倫敦中央聖馬丁學院，她攻讀的是未來材料設計碩士。根據該校官網，這個學位就是教授「科學、技術與設計的彼此碰撞」。

「設計學校教你水平思考，更有創造力及適應性」

Wendy Tan White接受《今周刊》專訪時，對於藝術及設計背景給她的養分，作了以下說明。

「設計學校教你用到更多水平思考（或橫向思維，lateral thinking）、更有創造力，讓你適應性更高。」

「舉例來說，在設計學校的作業，你是要在老師及全班大約20位同學前面好好講解，而且在場每一個人都可以對你的作品發表意見，常常你得回去重做，甚至可能得重來六次才能過關！」

「但如果你是攻讀工程學位或數學，你考試過關就過了，就進到後面的課程。」

「所以，設計學校教你的是，看事情的方法有很多種，無關對錯，你要學著讓自己適應性更高，有時會發現從另一邊下手的效果更好。」

「另一個我（在設計學校）學到的是，以前常常大人會說，不要把生物學與藝術混在一起，或是別把音樂跟數學搭在一起，但在理工學院有時候做複合性的題目，才會有新發現。」

「看看現在，這種混合、跨界就很重要，像是生物物理學（biophysics）、設計工程、音樂治療。現在大家意識到，做跨界的東西才會有新發現，創造新機會。」

矽谷工業機器人軟體業者Intrinsic執行長Wendy Tan White在鴻海科技日短講

未來材料設計與工業機器人開發，其實很接近

Wendy Tan White也說明，「未來材料設計」碩士給她的養分，現在如何應用在開發新一代的工業機器人。

「未來材料設計就是要設計出更永續、更有智慧的新材料，而我因為有技術背景，所以重點是比較偏向智慧那一塊，這跟打造機器人其實很像，因為材料必須適應真實的世界。」

「比如說，我手上這件衣服，如果穿起來太熱，你需要降溫，可能需要在材質內建感測器，才能讓你感覺更涼爽。其他的例子可能像你按下去，衣服會變色；房間裡的音樂改變了，牆壁就跟著變色。」

「這些材料，其實最後在打造機器人的時候，還是會用到。之前有提到，現在的機器人重點之一，是要有觸摸能力。如果機器人要能在人類活動中好好運用，機器手臂可能就需要更柔軟，但也要更敏感。」

「要打造出這些東西，你都需要用上未來材料設計，所以這些東西彼此是有關連的。」

她有創業經驗、跨足創投圈

根據公開資訊，2000年Wendy Tan White參與創辦了英國第一家軟體即服務（SaaS）業者Moonfruit，公司一度面臨經營危機後穩住，2012年公司以3700萬英鎊被數位服務大咖Yell Group買下。

2015年至2019年，她與夫婿Joe White跨入創投圈，投資過數十家科技新創公司，她也在這段期間培養出對於創新科技的眼光。

2019年1月，她從英國被延攬至加州矽谷，擔任Google母公司Alphabet旗下新事業開發機構X的副總裁，管理已步入成熟階段的新創事業。2021年7月，原本X旗下的工業機器人軟體事業獨立出去，成為Intrinsic，由Wendy Tan White擔任執行長。

Intrinsic與輝達合作，攻工業機器人技術

2024年6月的台北國際電腦展（Computex）期間，輝達發布了與多家合作夥伴的合作成果，其中在機器人技術上就提到，「Intrinsic在其適用於多種機器人的軟體平台上成功測試了Isaac Manipulator（輝達的Issac機器人平台）。Intrinsic 利用Manipulator展示一種具擴充性又普遍適用之機器人抓取技能的發展潛力，這種技能可以用於不同的夾握器、環境和物體」。

「Intrinsic 執行長Wendy Tan White表示：『NVIDIA 是我們最好的合作夥伴，他們幫忙為基礎模型奠定基礎，如此一來便能對工業機器人技術的發展產生深遠影響。我們雙方的團隊共同努力整合NVIDIA Isaac與Intrinsic平台，能夠為數百萬名開發人員和企業釋放巨大的潛在價值。』」

本文授權自今周刊，原文見此

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