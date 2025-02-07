當年遠走捷克！從彩妝、婚紗到企業形象設計 7年級Erika怎把歐洲頂尖公司變忠實客戶？

【文．劉煥彥】

捷克數位服務業者Grenade Castle共同創辦人暨執行長Erika黃心苹，在歐洲台商圈子可能是少有的異數，她既非國內大企業派至當地的專業經理人，從事的行業也非台商圈常見的進出口貿易、零售或製造業，而是產品無法用手摸到的數位服務業。 從平面設計起家的她，舉凡企業形象包裝、品牌設計、用戶介面及體驗，Grenade Castle都無所不包。 自從Grenade Castle於2012年在布拉格成立至今，黃心苹的客戶已經囊括300多家歐洲中大型企業，從金融業、服務業、製造業至文化圈都有，遍布捷克、瑞士及德國，甚至在捷克頗負盛名的捷克國家交響樂團（CNSO）也成為她主顧。 不僅如此，早在2016~2020年，她已經早一步投資AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）及AI技術，運用在上述服務項目，如今更將在AI應用上發揚光大。 台灣社會長期被硬體及製造思維主導，而黃心苹如何在藝術、文化及創意為強項的歐洲，一手打造出海外台灣人少見的設計及創意王國？

「你創業時要記得，一定要做你自己」

「當你不論是創業或做什麼的時候，一定要記得，你一定要做你自己。你喜歡什麼，自己的個性是什麼，就是不要勉強你自己。」

「你在創業，或是你去到一個陌生的國家，都不要忘記你自己是誰。有時候你可能會失去一些方向，或因為生活的一些困難，就忘記自己是誰，（記得自己是誰）這個部分是非常重要的。」

2024年9月，黃心苹以台灣大學國際引水人計畫企業導師的身分，就「歐洲數位產業：職場文化與動態的探索」為題，在台大回顧她的創業歷程時，開頭就做了上述的破題。

「歐洲最厲害的，不會被人家拿走的，就是branding」

黃心苹尚未負笈歐洲時，在台灣就有彩妝品牌的創業經驗，這個小生意雖然沒有做起來，卻成為她後來在捷克創業的珍貴養分。

30歲之前，她在認真思考人生的下一步，首要條件是去到沒有人認識她的地方，家人也認識不深的國家發展，因此就刪掉了中國及美國。

其次，打造品牌（branding）是她很想要投入的領域。

綜合這兩個條件，2009年她落腳捷克布拉格，開啟了人生嶄新一頁。

「歐洲最厲害的，不會被人家拿走的，就是branding。你講車，就是歐洲車；你講衣服，就是歐洲衣服；你講工業，就是德國，很多東西都是歐洲的。」

「你講品牌形象的話，歐洲就是永續經營跟信任。」

從彩妝、婚紗設計、婚顧一條龍，跨足廣告行銷

2009年落腳布拉格，黃心苹從自有彩妝品牌做起，因緣際會接觸了捷克的選美圈子，開始慢慢跨足婚紗設計。由於她強項在平面設計，逐漸做出口碑，甚至連新人攝影、婚禮場地及禮品設計都開始接案，成為捷克當地的婚禮顧問業者。

2010年，Erika在捷克就有了自己的婚紗品牌，這也為她賺到人生第一桶金。

由於有台灣人特有的韌性，加上口碑開始在本地市場散發，一些捷克企業的廣告或行銷案也找上門來。隨著她案子愈接愈多，靠自己一個人分身乏術，因此在2012年成立了Grenade Castle，希望以公司的力量滿足愈來愈多客戶的需求，這也是她在捷克事業的快速成長期。

黃心苹印象頗深的是，這段時間原本承接捷克國家交響樂團（CNSO）每年在布拉格音樂節或重要音樂會的海報設計，甚至多次扮演救火隊，由於深得對方信任，使她在成立Grenade Castle之前，從2011年就擔任CNSO的創意總監，直到2016年交棒給自己一手培養出來的捷克子弟兵。

也就是因為這段經驗，讓她意外與好萊塢牽上線。

為捷克國家交響樂團操盤行銷，意外連結好萊塢

捷克國家交響樂團（CNSO）長期與好萊塢合作，錄製不少大片的配樂，其中之一就是知名導演塔倫提諾（Quentin Tarantino）的作品八惡人（The Hateful Eight）。

「好萊塢還在拍片的時候，它們（CNSO）先寄了一個試音帶過去，後來得知這部電影可能獲得奧斯卡獎提名，CNSO決定要辦個演奏會，就是在2016年夏天的Hollywood Night（音樂會），那時候電影還沒拍完喔。」

當時Erika收到CNSO的急件，希望她幫忙趕出CNSO音樂會的海報，但受限好萊塢那邊尚未完成製作，很多電影細節尚無法公開，雙方就展開了一連串「雞同鴨講」的溝通。

「故事講什麼？」「不能跟你講，電影還沒有拍完。」

「你至少告訴我是什麼主題吧。」「西部牛仔。」

「牛仔在哪裡，沙漠嗎？」「不是，是在雪裡。」

「有誰演出？」「不能講，因為還沒有拍完。」

那時黃心苹憑藉僅有的極少數線索，才花15分鐘就生出一張CNSO針對電影《八惡人》的音樂會海報，讓對方極為激賞。

由於她的電影海報作品，在業界很早就出來，所以創意元素及概念，多多少少影響了後來好萊塢這類型視覺設計的方向。

作品被台灣遊客看到，被誤認為是出自歐洲人之手

黃心苹在捷克平面設計生涯的另一個難忘經驗，同樣是CNSO的宣傳素材。

有好幾年她為CNSO設計的宣傳影像或海報，在布拉格大街小巷都很容易見到。

「我曾經看過一個台灣旅行團，有一位阿伯在布拉格舊城，看到我設計的海報，就跟他太太說『國外的海報真的設計很漂亮』。」

「我那時候覺得不行，一定要開口，就跟對方說『這個就是我畫的！』」

「阿伯看了我一下，說（用台語）『有影無？有可能嗎？』」

Erika當下拿出手機，把之前寄給客戶的海報完稿圖片秀出來，阿伯看完半信半疑地說「喔，這樣喔，那人家對你不錯喔」

她回憶起這段互動時提到，台灣人也能做出有世界水準的東西，「我們台灣人其實也很驕傲的」。

早已擘劃全公司AI大計，2025是重要時點

到了2024~2025年，黃心苹創立的Grenade Castle已經是中歐的數位服務翹楚，50多位員工服務全歐洲的客戶，光是德國就貢獻了近四成營收，品牌設計、形象包裝及網站前後端設計更成為營收佔比過半的主力業務。

但她並未就此停下腳步。

其實早在新冠疫情前的2019年，黃心苹就先一步投資HR AI公司，開始投入了HR領域的AI應用研發。

根據黃心苹的擘畫，2025年不僅將是Grenade Castle組織改造的重要時點，更將是把AI納入整體經營計畫的時點，每個事業都要在今年確立在AI技術的定位。

從2009年剛落腳布拉格時的新手創業家，到今天事業橫跨歐洲多國的捷克數位服務大咖，這位七年級台灣女生一步一腳印，在歐洲開創了台灣人少見的數位王國。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

大S數億遺產…具俊曄：我的全給熙媛媽！關於孩子原稱「用法律不讓惡人接觸直到成人」卻又修文拿掉⋯

勞保掛在職業工會「別把這句話掛嘴邊」！達人示警：2類人連說都不能說 勞保局絕對找上你

鴻海(2317)股價230➝173元，我買50張套牢怎麼辦？賠錢賣股票「第一張是關鍵」！達人曝短中長線操作策略

望僕號來了！基隆花蓮高雄港停靠時間、預約網址一次看…50元就能登「海上最大圖書館」裡面還有啥？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】