0050、006208、VT、VTI…金融工作者觀察：指數化投資勝率最高！

文．周靖璞

許多小資族進入投資市場時，常因投資資訊過於龐雜不知從何下手，對投資始終怯步。財經書系作者「理財館長」在《毛利小姐變有錢》節目分享，自己在金融機構工作，發現多數主動交易者常陷入賠錢狀態，他個人也嘗試過當沖、短線交易等方法，領略出「指數化投資」才是他觀察勝率最高的選擇。

理財館長坦言，剛進入金融業工作時，希望透過網路接觸陌生客戶，採取大量閱讀、大量發表文章方式在網路上曝光，他在臉書社團中第一次接觸到指數化投資，當時0050(元大台灣50)股價剛突破100元，很多投資人在社團中詢問獲利了結時機，希望能「高賣低接」。結果發現社團的人大部分都持相反立場，力勸當事人待在市場並持續買進，此種反直覺論點在他心中開始萌芽。

他坦言過去也曾嘗試短線交易、當沖、價值投資等方法，但經過實戰經驗洗禮，他逐漸領悟一般人很難預測市場變動，「接觸許多客戶，甚至我金融業主管，有主動交易的幾乎都賠錢。」持續研究過程中，讓他更確信指數化投資是一般民眾更穩健選擇。

先評估可承受風險

分散標的 > 持有個股

理財館長認為，在投資前先衡量面臨風險比預期報酬更重要，「好比學潛水前，所有教練都會先提醒海水的危險性。」他建議投資人從最大下跌幅度、波動度與套牢時間三面向，去評估自己風險承受範圍。例如：若投資標的在短期內下跌50%，或選擇標的在買入後4-5年內都處於套牢狀態，投資人是否能承受損失。

理財館長表示，一般散戶容易有2種迷思：

一：是認為承擔了多少風險，就相對應能期待有多少報酬。他表示，許多風險其實能夠透過「分散持有」來規避。持有單一個股波動程度大，也可能會有倒閉危機，透過購買涵蓋各種產業個股指數ETF來規避風險。例如：VT(先鋒全球股票ETF)投資全球九千多家企業，不必過度擔心地緣政治或單一國家、企業狀況，長期下來比投資單一個股更穩健。

一是看各項數據自己判斷企業好壞。理財館長認為，一般散戶其實並不具備研究財務分析能力，更多時候只是紙上談兵或看投顧老師名牌，易陷入「股價表現好=好企業」謬誤。他進一步補充，「雖然台積電去年表現優於0050(元大台灣50)，但反過來說，其他成分股各自股價表現都輸給0050。」選擇投資市場指數ETF好處，就是即使台積電不再優秀，0050會汰換其他企業繼續存在。

長期持有、避免擇時

讓複利發揮最大效益

「最好的投資時間是十年前，第二好是現在。」理財館長表示，許多投資人試圖抓準時機，陷入擇時入場焦慮，想在低點進場、高點出場，但根據歷史數據，股市長期走勢是上升的，只要越早投入市場，就能越早享受複利效應。「現在的高點，多年回頭看都是低點。」

對於資金投入時機，他建議投資人如果擔心短期波動，可以三至六個月分批投入資金，淡化重壓資金焦慮，也不會拖累太久資金使用效益。指數化投資核心原則，低成本，大範圍分散風險、長期持有投資標的，相信全球經濟會變好情況下，就是一般投資人勝率最高的選擇。

至於指數化投資標的，理財館長建議，若希望投資全台灣，可選擇0050(元大台灣50)、006208(富邦台50)，投資美國整體可選擇VTI(先鋒整體股市ETF)，全世界可選擇VT(先鋒全球股票ETF)、VWRA(Vanguard FTSE All-World UCITS ETF)。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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