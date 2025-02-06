關稅戰開打！《富爸爸》作者預測3商品將崩盤：是時候變得更富有

文．數位內容部整理

美國總統川普上任後推動的關稅政策，引發市場避險需求，1/31國際金價盤中突破每盎司2800美元，又創新高，因擔憂川普將貴金屬納入關稅範圍，外媒報導，過去幾個月有成箱的黃金和白銀被裝上飛機，從倫敦運往紐約。 另外，根據美國商業雜誌《財富》（Fortune）報導，摩根大通將於2月在紐約根據期貨合約交付價值超過40億美元的金條，此時正值金價飆升和進口關稅威脅，引發全球大範圍將金屬運往美國的浪潮。 然而對於黃金和白銀價格，投資理財暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）則是在社群平台 X（推特）上表示，隨著川普的新關稅政策生效，黃金、白銀、比特幣可能會崩盤，但價格崩盤後也帶來更多買入機會，真正的問題其實是債務。

春節長假期間，國際黃金價格再創歷史新高，1月31日國際金價盤中突破每盎司2800美元，專家分析，主要是各國央行持續購入黃金，加上剛上任的美國總統川普關稅政策，讓黃金價格走揚，市場認為將上看3000美元。

而在白銀的部分，美國白銀期貨價格已飆升至每盎司 1 美元以上的溢價，使得空運變得可行，並促使交易員在新的貿易措施宣布之前爭相將白銀運入美國。

商家爭相在關稅生效前將貴金屬帶入美國

在過去，金銀等貴金屬通過海運而非空運進行運輸，尤其是較為便宜的銀。

然而，因川普對各國的徵稅措施，使得市場發生劇烈變化，金銀市場波動讓運送金條、銀條的方式也發生改變，商家爭相在關稅生效前將貴金屬帶入美國。

彭博報導，在過去的幾個月裡，從倫敦到紐約的商業航班上，密封的木箱一直被綁起來，嚴密地包裝著，防止篡改，當它們降落在美國時被卡車載走，這些卡車的司機通常不知道他們在運輸什麼，而這些正是擔心美國政府即將徵收關稅，裡面裝著的是成堆的銀條，商人們擔心美國政府即將徵收關稅，因此提前搶運。

此外，黃金和銅也大量湧入美國。自11月川普贏得大選以來，期貨價格已飆升至國際基準水平之上，為少數能夠在短時間內將大量金屬運往美國的貿易公司和銀行創造了機會。

金條等待時間已從幾天增加到4至8週

回顧2024年，金價全年上漲了約26%，創下2010年以來最大漲幅，並在10月31日寫下歷史最高價的2790.15美元，成為2024年表現最好的資產之一，主要是聯準會（Fed）的寬鬆利率，以及地緣政治不確定性等因素，推升了金價。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，提取存放在英格蘭銀行金庫中的金條的等待時間已從幾天增加到四至八週，人們無法買到黃金，因為太多黃金已經從倫敦運往紐約，紐約期貨交易所的價格高於倫敦現貨市場的價格，因此激勵交易商將黃金運往大西洋彼岸。

多數分析都顯示，川普政策將推動通膨上升，不確定性和衝突加大，特別是美國與中國的衝突，這些將為市場購買黃金提供支撐，也有可能川普要求利率的調降，形成他與聯準會之間的衝突；另一方面，如果是利率傾向維持在高位，美元走強，會對金價造成一定程度的打壓。

然而知名投資家、暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）則是預測，黃金、白銀及比特幣的價格可能會崩潰。

羅伯特清崎：關稅戰後黃金、白銀、比特幣恐崩潰

羅伯特清崎在社群平台X上指出，川普發起關稅戰後，黃金、白銀及比特幣的價格可能會崩潰，但可以等到崩跌之後進場買更多，「市場崩潰代表資產出售，是時候變得更富有了。」

但部分網友則是不認同，因為黃金是主要避險工具，若金融市場不穩，金價上漲機率反而比較大，且美國的白銀與黃金多半從墨西哥與加拿大進口，如今增加額外關稅，也會讓價格難下修。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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