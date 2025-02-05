「立院喬王」線上開課教你喬事情 背後推手是他！成立3年就創億元營收怎辦到？

【撰文‧徐采薇】

名人開線上課不稀奇，但能請到「喬王」王金平開課，確實難得。背後推手，是三度創業的陳修平，他憑藉大師課程，成立第3年就帶領公司創下億元營收。

王金平首度開課，『喬王』親授談判協調」，這堂打著前立法院院長王金平親授的「線上溝通協調課」，在社群平台引發網友熱烈討論。「他怎麼可能出來開課？」「這是不是詐騙？」甚至還得由王金平本人親自拍影片釋疑。

這堂線上課，短短一周便吸引超過3千人次報名，累積銷售額突破兩千萬元。

「喬」來王金平開線上課程的幕後推手，是現年36歲的「大師課業」創辦人暨執行長陳修平。2022年創業的他，其實是線上課程的後進者，儘管前有知識衛星、Hahow好學校等線上學習平台，但陳修平透露，創業兩年多，公司就獲利，2024年營收已突破1億元。

事實上，這已經是陳修平第三次創業。身為一位連續創業家，他總有用不完的新點子，曾在2014年貸款創立韓式燒肉店「燒桶子」，雖然成功盈利，但因覺得餐飲業太操勞，而將品牌出售。

接著，2015年，他又看到網路崛起，創辦跨境電商「好物飛行」，將台灣好物銷往馬來西亞，1年營收最高曾達4億元。

2022年，眼見疫後電商競爭日趨激烈，墊高行銷成本，導致公司獲利銳減，他認為自己經營品牌，才能提升商品毛利，於是把目光放到自己平時就會購買的線上課。

選題：鎖定青壯高消費族群

他評估，台灣現有的線上課品牌，1年總營收還不到20億元，遠不及一家上市櫃公司，代表該產業還有很大的潛力；再加上製作線上課，只須少少兩名人力和簡單設備即可啟動，起步成本低，創業風險也相對較低。

只是，有Hahow、知識衛星等先進者在前，他想要突圍，勢必得做出差異化。

這時，美國線上課品牌「MasterClass」給了他靈感。該平台專找各領域的大明星，例如請奧斯卡影后娜塔莉．波曼教演戲、找「地獄廚神」高登．拉姆齊教煎牛排等。

放眼台灣，他發現國內同業多是找有教課經驗的專家或網紅當講師，若能仿效MasterClass，找到知名度高、卻少有授課經驗的「明星講師」，就能與市場做出區隔。

確立方向後，他隨即展開第一步：選題。

陳修平跳脫線上課受眾多為年輕人的框架，反將客群鎖定在30到50歲的高消費力族群，他分析，「二十幾歲的年輕人會精打細算，還會合資買課，但青壯年族群有需求就會立即滿足。」因此，他計畫邀請的講師，也多為他們耳熟能詳的話題人物，其中就包括籃球名將陳信安和政治人物王金平。

首堂課，他先從20年前就活躍於職籃的「台灣飛人」陳信安著手，由於兩人本來就認識，邀約過程並不困難，但陳信安缺乏教學經驗，如何將實戰梳理成心法，成了難題。

難題：要說到每個人都懂

「最難的地方，是要怎麼說到每個人都懂。」陳信安舉例，像是運球上籃，他會做，卻不見得清楚怎麼說。為此，陳修平特別請來籃球顧問，仔細記錄每個腳步和運球，再歸納成步驟，才讓陳信安真正蛻變為「講師」。

花了一年多規畫課程，最後陳信安的籃球課以一堂課2.6小時、3千多元的價格上架，吸引1600多人報名。

找來已退休的王金平開設溝通課程，更是一舉打響大師課業名號。

「MasterClass上有美國前總統柯林頓教領導課，我就想，台灣能否有類似課程。」陳修平回憶，兩年前，他輾轉透過友人與王金平女兒牽線，獲得親自向王金平提案的機會。

據王金平描述，陳修平第一次拜訪時，他並未答應，但後來對方不斷請託，加上女兒勸他：「多給年輕人機會嘛，也可以傳承自己的經驗啊！」前前後後花了超過半年時間，他才點頭同意。

其實，為了催生這門溝通協調課，陳修平也投入非常多心力，不僅研讀了全球談判協商的相關書籍，也反覆閱讀王金平自傳《橋：走近王金平》高達6次。

「這件事真的沒有太多技巧。」陳修平坦言，多數大師不缺名、不缺利，平均邀請十位，只有一位會立即答應。

憑藉請來大師、精準行銷，大師課業已取得初步成功，員工也從最初兩人成長到20多人。不過，由於大師難請，每堂課須花一到兩年製作，在競爭愈發激烈的市場，如何持續搶占眼球，也是業務擴張的一大挑戰。

對此，陳修平透露，正計畫瞄準線下一堂上萬元的「高價課」，從艱深的商業主題切入，創造新的獲利來源。在這位大膽的創業家眼裡，「知識」仍有無限商機。

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