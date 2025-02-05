清大博士借200萬創業…光焱從太陽能「慘業」攻進半導體 亞馬遜太空實驗室是客戶

【撰文‧王子承】

太陽能電池市場起家的量測設備廠光焱，成功轉型，打進全球影像感測晶片大廠，以及光達、航太供應鏈，去年上半年毛利率逾6成，成為光電量測上的要角。

「光電子晶片」（PIC）這個名詞或許有點陌生，但早已應用在日常生活中。不管是手機拍照用的關鍵零組件CMOS影像感測晶片（CIS）、太陽能電池、汽車自動駕駛的「眼睛」光達（LiDAR），甚至是未來性十足的矽光子，都是PIC的範疇。而在量測PIC的性能時，都少不了光焱這家小公司的協助。

即將上櫃的光焱，是台灣少見的量測儀器設備公司，儘管年營收規模不到5億元新台幣，但因為自有技術、又有客製化優勢，去年上半年毛利率逾6成。

光焱一開始並非主攻半導體產業，而是從太陽能「慘業」轉型而來，轉型成功的關鍵，就是董事長柯歷亞、總經理廖華賢。廖華賢在清華大學就讀博士期間，遠赴美國擔任交換學生時，在實驗室裡學到檢測太陽能電池發電效率的方法。

瞄準科研市場毛利率翻倍

廖華賢回台後，發現台灣的太陽能電池檢測都是使用德國進口、價格高昂的儀器，但他可以用不到一半的價格，做出檢測速度比同業快近十倍的設備。這燃起了他的創業念頭，他說服太太柯歷亞從學校辭職、跟親友借了兩百萬元，創立了光焱。

創業初期資金匱乏，但憑藉著高CP值、檢測速度快，「我們創業第3個月，就拿到了第一張訂單，第一年就轉虧為盈。」柯歷亞說。但好景不常，中國政府大力補貼太陽能產業，導致2011年台灣太陽能市場快速萎縮，光焱2012年營收砍半，面對危機，柯歷亞決心轉型，「我們決定先不做業界生意了，改做不會倒的生意 ──科研市場。」

台灣的太陽能板科研市場有限，光焱為了求生存，2012年起拓展海外。柯歷亞透過親自拜訪潛在客戶發現，科研單位不喜歡買標準品，「為了做實驗，他們每天都想幫機台加功能。」為此，光焱改軟體、針對不同尺寸太陽能板重新設計量測設備，並逐漸發展出模組化的生意模式，以滿足客戶多元需求，光焱的營收首度在2017年突破1億元，毛利率也從3成增至6成，從「慘業」中浴火重生。

打入半導體市場的契機，是光焱在2014年接到全球第三大中系CIS公司求助而起。原來，這家公司影像轉換成電子數位訊號的效率不佳，無計可施之下，透過網路搜尋找到了擅長「光（太陽能）電（電力）訊號轉換」的光焱。

光焱主要的客戶都在太陽能板，但該名客戶認為，量測的方法應是殊途同歸，柯歷亞回憶，「他們有點病急亂投醫吧，問我們能不能為他們做出量測設備。」

光焱決定接下挑戰，花了半年研究CIS的量測標準，做出機台。可是，光焱不知道客戶怎麼運用這項設備，因此無法向其他公司推銷，整整3年，這項產品都沒有新客戶入袋。

就在2017年，柯歷亞想把產品收掉的前幾周，接到印度太空研究組織訂單，他們想把這個設備用在衛星用CIS的測試上。

當時印度太空研究組織為了確保影像遙測精準度，降低不確定性，要求精度需要提升10倍。經過一連串嚴格測試，光焱成功交貨，柯歷亞驕傲地說，「現在只要是印度太空研究組織發射的遙測衛星相機裡面的CIS，都是經過我們的產品測試之後，才能送上太空。」

跨足矽光子技術出貨磊晶廠

憑藉這兩個指標性案例，光焱逐步打開半導體市場，亞馬遜太空實驗室、來自韓國的全球第二大 CIS 公司，都成為客戶。此外，光焱推出可測試光達的檢測設備，成功打入美國晶圓代工廠與全球銷量前兩名的電動車品牌供應鏈。

而除了CIS、光達市場，柯歷亞更把目光放到現在火紅、同樣屬於「光電轉換」的矽光子技術上，光焱的設備已經出貨給台灣磊晶廠，用來量測光接收器（Receiver）內接收端（PD）晶片。廖華賢透露，將在今年下半年推出測試光傳導時耗損的設備。

陽明交大光電工程系講座教授郭浩中觀察，光焱深耕科研市場多年，「當學者進入業界時，會順便把光焱的設備帶進去，這是他們能打進矽光子市場的主因。」

一名關注光焱的法人認為，光焱是否能讓研發階段使用的機台，打進量產產線，將是未來能否持續成長的關鍵。對此柯歷亞強調，光焱的目標就是將量產產線的營收占比提升為4至5成。

從太陽能檢測設備起家，到跨足光電半導體用測試設備，光焱的經驗證明，只要找對市場，台灣業者在國際舞台上就能有很強的競爭力。

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