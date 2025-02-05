面對川普咄咄逼人 加拿大總理、墨西哥總統都能創造政治勝利！台灣有何啟發？

【撰文‧乾隆來】

強大的美國總統川普，對戰加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、墨西哥女總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）兩個小鄰居，還未上場就已知勝負。

已經執政第10年的杜魯道師老兵疲，支持度極為低迷，瀕臨政治死亡；薛恩鮑姆則剛剛上任4個月，政權尚未穩固。不料，原本只是一場3分鐘、或者3周就可解決的擂台戰，卻打了超過兩個月，傷口不斷擴大，幾乎引爆全球貿易大戰。杜魯道與薛恩鮑姆兩個看似不堪一擊的對手，在川普設定的擂台上愈挫愈勇。

最終，在川普自己設定、美國時間2月4日凌晨12點的大限之前，川普與杜魯道、薛恩鮑姆通電話同意，將懲罰性25％關稅「往後延一個月」再實施，在火車對撞前急踩煞車，於最後一刻避免貿易大戰。

加國杜魯道滿血復活

墨國女總統實力大增

不論美加墨貿易戰將來如何發展，各國領袖們都看到了一個簡單的事實：「跟川普吵架是門好生意！」原本已經政治死亡的杜魯道，如今滿血復活，民調大幅升高；而初上任的薛恩鮑姆，則獲得朝野各黨的支持，還在襁褓中的政權瞬間實力大增，就此成為中南美洲「最能應對川普威脅」的領導人。

川普選定加拿大與墨西哥，作為勝選後設定的第一個戰場，「川普二．○」政權的起身炮。他在去年11月勝選，當月底第一次接受電視專訪、隨後在自己的Truth Social與X等社群平台同步，以強硬的口氣提出對加拿大、墨西哥課徵25％關稅為棍子，要求加、墨「阻止非法移民進入美國、阻止芬太尼（fentanyl）合成鴉片藥走私美國、扭轉貿易逆差」。

不料從11月底到今年元月下旬，折騰了兩個多月沒有共識，於是川普自訂最後期限，在眾人驚訝聲中簽署總統行政命令，從2月4日凌晨起，課徵加拿大與墨西哥高達25％的懲罰性高關稅。

猶如台灣百姓面對中共霸凌，大國手段愈強悍、小國人民愈反彈。加、墨人民群情激憤，「反川普」熱潮瞬間沸騰，加、墨兩國原本對立的朝野黨派一致團結對外，大家的口號雖分別用英文、法文、西班牙文，卻同樣高喊「捍衛國家主權、展現尊嚴」；兩國地方首長都召開「省長聯席會議」支持杜魯道與薛恩鮑姆，主要媒體一致反對川普汙衊的言詞；運動場上的群眾則對美國國歌大喝倒采，美墨、美加關係爆發史上從未有的劇烈衝突。

川普不斷製造墨西哥包庇販毒集團的訊息，辱罵墨西哥政府是「犯罪集團的聯盟」、「為販毒集團提供避風港」，引起墨國全民公憤。台灣媒體大篇幅報導川普的說詞，卻鮮少報導墨西哥政府的作為，實情是：墨西哥政府的確做了非常實質的努力。

墨國繳獲兩千萬劑芬太尼

逮捕萬名毒販

薛恩鮑姆以實際的行動反擊川普，她強調接任總統至今四個月，每天都在大力打擊毒品犯罪，繳獲毒品四十餘公噸，「其中包括二千萬劑芬太尼」，並逮捕了一萬多名與販毒集團有關的人員。

薛恩鮑姆還反問川普：「毒販都拿著美國製的槍械與墨西哥警察對峙」，美國應該認真清掃私槍集團對墨西哥的槍械走私；還有，清理芬太尼如果是川普的第一要務，那麼美國食品藥物管理局（FDA）為何不限制醫生開立芬太尼處方箋？「問題的根源在美國，你們的需求培養了芬太尼產業，墨西哥是受害者。」

薛恩鮑姆也強調，去年12月，中南美洲湧入大批趁著川普就任前北上的「移民大車隊」（Migrant caravan），她積極配合當時尚未就任、沒有政治地位的川普要求，解散北上湧入的移民潮。墨西哥在芬太尼、非法移民等要求上，非常積極回應川普。

薛恩鮑姆看似柔弱被動，但是川普每發動一波攻擊，墨西哥反川普聲浪就隨之升高，猶如「政治送分」給薛恩鮑姆，最終在川普簽署25％關稅後徹底爆發，不分黨派，一致擺出「願意跟川普談判，但是必須抬頭挺胸，絕不下跪低頭」的立場。而墨西哥32個省的省長雖然黨派分歧，也緊急開會表達支持，聲言「墨西哥的主權與尊嚴不容侵犯」。

薛恩鮑姆與墨西哥團結「反川普」的堅定立場，迫使川普在最後時刻做出讓步，距離川普設定的2月4日大限不到24小時，薛恩鮑姆與川普通了電話，隨後她在X平台發訊息，結論是雙方同意暫停徵收關稅1個月。墨西哥政府將增派1萬名國民警衛隊前往北部邊境，以阻止毒品販運，特別是芬太尼。她說，兩國立即就安全和貿易問題展開合作。

加國玩兩手策略、打悲情牌

誓言與川普戰到底

至於在加拿大，本刊早在去年12月的1461期以《誰怕川普？跟他吵架是門好生意！》為題，清楚剖析加拿大中央與地方政府一開始就擺明與川普對幹的戰略。

不是只有川普會玩兩手策略，加拿大政壇也是高手林立，擁有不少善於大鳴大放、精於算計的戰狼領袖。杜魯道高調演出加拿大團結抵禦外侮的戲碼，自己不出惡言，卻大玩「田忌賽馬」，以下駟對上駟的策略，讓安大略省省長福特（Doug Ford）大聲回嘴川普。

福特的恐嚇令美國百姓冷汗直流，他揚言安大略省考慮切斷對密西根、威斯康辛、紐約州的供電，讓美國人在寒冷的冬天陷入黑暗。此外，安大略省政府運營的酒品專賣公司，是全世界最大酒品進口商之一，將會拒買美國酒品，至於關稅，最先受害的將是美國消費者，加油費用必然大增。

川普不斷揚言「加拿大成為美國第51州」，鄙視言詞毫不節制，加拿大全國陷入「被侵略」的悲情。杜魯道對全國同胞發表演講，強調加拿大人和美國在世界大戰並肩作戰、同生共死，在911事件中與美國共同悲傷，加拿大被最好的朋友背叛，難以接受，一定會捍衛主權。杜魯道比薛恩鮑姆做了更多準備，立即宣布金額高達1550億加幣的報復方案，對美國商品同步加徵關稅。

杜魯道政敵、最可能成為下任總理的保守黨黨魁博勵治（Pierre Marcel Poilievre）也發表重大談話，立場與口號與杜魯道完全一致，更稱川普的威脅是「一記警鐘」，加拿大必須更加自立，降低對美國的依賴，並呼籲杜魯道把休會中的國會議員召回，共度國難。

加拿大人民群情激憤，電視報導全都是反美聲浪，街上貼出拒買美國貨的標語，運動場上美國隊出賽前唱國歌，整場加拿大觀眾發出噓聲，場面難堪至極。

同樣在川普設定的期限前夕，先是白宮國家經濟委員會主席凱文．哈塞特（Kevin Hasset）表示，「墨西哥對川普的行政命令『很認真』；但是加拿大卻『有所誤解』」，為川普創造緩頰的氣氛。接著，川普也跟杜魯道通了兩次電話，在最後時刻沒有扣下關稅大戰的扳機。

匪夷所思、兄弟互毆的關稅大戰暫時落幕，杜魯道與薛恩鮑姆讓全球政治領袖上了寶貴的一課，即使是弱者、女人，面對咄咄逼人的川普都能創造政治勝利。俄羅斯普丁、中國習近平、歐洲各國領袖各有盤算，都在設計對付川普的奇招。而作為美國第六大逆差來源國、極可能成為川普關稅戰炮口對象的台灣，也該從這寶貴一課中得到啟發。

（本文作者為紐約大學金融碩士， 曾任金控公司副總經理）

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