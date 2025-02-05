聽老婆一句話買進Coach股票大賺！每年60%獲利率的背後哲學：生活理財+高效行動力

文．林韋伶

6年前創立遠東商銀Bankee社群銀行的遠銀數位金融事業群副總戴松志，不僅是位從理工跨入金融業的跨界人才，更懂得利用自己的優勢，透過投資理財加速財富累積。 他認為，投資和創立新品牌一樣，必須立即行動，並且從日常生活中尋找機會，親自投入研究。

第一桶金的累積 從未上市股票開始

戴松志回憶，他在從美國研究所畢業後，便進入工研院從事研究工作。當時，他身邊有些朋友投資未上市股票，「那時候，我們對科學園區內的公司非常了解，知道哪些公司的技術實力強、發展潛力大，所以，我也跟著開始投資那些準備未上市的公司股票，幸運地累積了人生中的第一桶金。」

有趣的是，戴松志坦言，當年他曾錯失了一個重要機會，「那時候，有人介紹台積電的股票，但我沒買，因為晶圓代工的商業模式對當時的我來說太新了。我只買自己懂的東西，這是我的原則。」

轉戰美股三大投資原則 方法對了、標的對了，勝率自然高

後來，戴松志的投資重心逐漸轉向美股。他認為，美國作為全球最強的經濟體，美股市場具備更多的成長潛力和穩定性，「投資美股，我有一個基本假設：只要美國這個國家不會垮，投資美股就不會失敗。」

確立以美股為投資核心後，戴松志幾乎戰無不勝。他分享了幾項選股原則，這些方法不僅幫助他選對標的，還大大提高了勝率，讓他在美股市場的投資中屢屢獲利。

攜手巨人同行 開創獲利機會

美國是全球最強的經濟體，美股中的產業龍頭股更是全球領先。只要是生活必需的產業，獲利穩健、處於低檔的龍頭股都值得投資。

戴松志舉例說：「像波音這樣能製造飛機的公司，全球只有兩家，即使它遇到困難，美國政府也會出手救援。只要在低點買進，賺錢的機會就很大。」此外，包括卡夫食品、嘉年華遊輪、好市多等公司，都是他認為需求穩定且強勁的優質龍頭股。

他也強調長期投資的重要性，並指出：「只要產業龍頭股的股票殖利率達到4%、5%以上，即使股價不漲，也能靠股利獲利。」這種穩健的策略讓他在市場波動中，低檔時穩定賺取股票殖利率，而在高檔時則能賺取資本利得收益。

落實生活理財 發現投資契機

戴松志只投資自己看得懂的東西，更擅長從日常生活中的細節發掘投資契機。就像當初創立遠東商銀Bankee社群銀行，他看到了年輕人在理財上的痛點和需求，於是決定將社群圈概念融入其中，創造了長期的分潤機制，成功吸引了一群高度黏著的客群。

這種敏銳的投資觸覺同樣體現在他的選股策略上。他舉例說明：「我老婆對時尚非常有研究，有一次她告訴我，Coach換了設計師，設計變得更有吸引力。這讓我直覺想到：Coach的銷售可能會上升，於是我便投資了它的股票，結果後來果然大賺。」這也讓他更堅信，日常生活中的許多細節都可能蘊藏著值得投資的機會。

追隨專業腳步 善用基金公司

如同進入數位銀行帳戶的競爭市場前，需要充分了解競爭對手的情況，戴松志建議大家，在進入不熟悉的市場時，可以運用「追隨專業腳步：善用基金公司的專業團隊」這一策略，快速篩選出值得研究的股票。他自己則表示，「我會先挑出市場上前十大基金公司，查看它們的持股明細，找出那些被多家基金公司共同持有的股票。這些股票通常代表它們的基本面良好，值得進一步研究。」

他補充說：「這個方法特別適用於陌生市場，因為基金公司擁有專業的研究團隊。如果這些基金公司都同時持有某些股票，意味著這些股票的風險較低。我會挑選出10幾檔重複出現的股票，深入了解它們的業務模式和成長潛力，然後再進行投資。」

虧損中的操作 更需要耐心和方法

股市有漲有跌，投資也有賺有賠，但戴松志卻有一套獨門心法，能夠用時間換取空間，把虧損轉為獲利。他舉例說，自己在疫情爆發前重壓Coach的股票，然而疫情肆虐使Coach門市關閉，銷售受挫，股價大跌。

當時，很多人選擇停損，但戴松志堅信這家公司有潛力，因此決定觀察股價近半年，找到股價震盪區間後，便在高檔區賣出一半持股，等到股價修正到低檔區再買回，通過幾波操作，最終成功將虧損部分補回。

他補充說：「這種方法需要耐心和方法。我不期待買在最低、賣在最高，只要在合理的低點買進、在相對高點賣出，就能穩步獲利。」

在等待低點來臨的同時，戴松志也對閒置資金進行精算，他會將閒置資金暫時放在遠東商銀Bankee社群銀行的高利活存帳戶，享受1.435%的高利率。

他進一步說明：「存款金額無上限，透過社群圈機制，還可以享有台幣5萬元存款額度內高達2.6%的優利，這比一般活存帳戶的利率要高得多，甚至接近1年期定存的水準。而且，相比一般證券交割戶僅有0.005%到0.04%的利率，這樣的優勢更為明顯。」

探索加密貨幣 從好奇到實踐

值得注意的是，遠東商銀Bankee社群銀行近年積極進軍虛擬資產領域，戴松志在2024年入選數位時代《WEB3+》「區塊鏈30大人物」，並獲選動區動趨（BlockTempo）「台灣區塊鏈最有影響力的30人物」，負責全台9成以上的虛擬資產金流。

他對這個領域完全陌生，僅憑對新事物的好奇心開始學習。每天都會花2小時以上搜尋相關資訊，自學加密貨幣知識。

他回憶說：「2013年，我第一次接觸比特幣，也註冊了Mt.Gox交易所，那時比特幣的價格還不到1塊錢，但因為不熟悉入金和買幣的流程，我沒有購買。10年後經過學習和同事的幫助，我在2023年才真正進入這個市場。」

如今，隨著比特幣等加密貨幣價格攀升，這一領域已成為戴松志資產配置的一部分。他建議加密貨幣投資者應選擇可信的交易所，並考慮將資產存入冷錢包，以降低交易所倒閉的風險。

他強調：「這是一個高波動的市場，投資者需要做好心理準備，因為價格的劇烈波動可能帶來巨大的風險。面對這樣的不確定性，保持冷靜、理性判斷，以及能夠承受波動帶來的壓力，是成功的關鍵。」

自身經驗驗證：投資應該現在立即做，永遠不晚

總結自己對投資的態度，戴松志認為：「投資不應該讓人感到壓力，應該是快樂研究、快樂投資。」從他賺取第一桶金，到在美股投資中屢屢獲利，證明了他對身邊事物投資契機的敏銳洞察力和強大的執行力。他始終相信，投資是一個持續學習和調整的過程，並非單純的速成捷徑。

對於有意開始投資的人，戴松志給出了簡單卻深刻的建議：「立即做，選擇自己熟悉且看得懂的標的，並且保持耐心。」他強調，根據過去的市場經驗，只要在低檔時買進，並給予足夠的時間來沉澱，穩健的投資策略每年都能達到4至6成的回報，這不僅是可行的，還能產生穩定的結果。

他堅信，無論是進入股市、加密貨幣市場，還是其他投資領域，最重要的是保持學習與實踐的態度，讓投資成為一項長期且充滿樂趣的事業，最終實現自己的財務目標與生活理想。

本文內容僅供參考，不構成任何投資建議，投資人應自行評估相關風險。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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