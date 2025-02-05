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美對加、墨課重稅是拿刀砍自己？川普會保護台灣？謝金河：敵我不分是大麻煩

聯合新聞網／ 今周刊
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

文．謝金河

弄懂川普戰略

從去年11月6日川普確定當選，到今年元月20日川普就職，到今天，川普端出一大堆令人驚嘆的大戰略，短短不到三個月的時間，這個世界隨著川普指揮棒頻頻在轉動。

我把這一段時間香港媒體對川普的分析報導過濾一下，發現這是充滿疑問的否定報導，大多數都認為川普只是虛張聲勢，連陶冬也認為川普的政策是虎頭蛇尾，一定不了了之。

現在仔細看，川普的戰略逐漸清晰。

一是對加拿大，墨西哥課25%關稅，2月4日川普宣布的時候，我也嚇一跳！一直以來，我都認為美，加，墨是一個共同生活圈，就像是兄弟一般，墨西哥一年出口到美國4670億美元，加拿大也有3770億美元，這些產品和美國有高度互補關係，美國對加，墨課高關稅，形同拿刀砍自己。

因此，我認為這是川普的手段，他要威逼加，墨政府嚴肅回應川普要求，絕不可虛幌一招。川普宣布要課徵關稅後，他們一開始都強力回應要反制，但玄即放軟，川普也給予30天期限。這正是關稅武器化的威力。如今，加，墨暫停，中國的關稅還在。下一個回合，川普如何回應中國的最惠國待遇，可能是重點。

二是川普正在重建世界新秩序，巴拿馬運河的問題已經有答案。下一個是格陵蘭。過去中國在全球擴散權力，美國睜眼閉眼，現在川普慢慢導正，他說聯合國的錢是美國出的，但中國在控制，WHO也是這樣！這些簡單的話語，美國人都聽懂，現在川普真正硬起來。最近宏都拉斯，南非似乎都吃到苦頭。川普明算帳，大家都買單！

三，川普給全球領導人的啓發：領袖像探照燈！你必須強而有力，世界才會跟著你走！川普的政策，也許一開始大家都看不太懂，但他重複不停地告訴大家要這樣做，慢慢就看懂了。

台灣生存與發展，唯一的天敵來自中國，如果面對中國壓力，我們不夠強韌，川普為什麼要保護你？有人說當家不鬧事，想清楚，一直配合敵人弄垮台灣的是誰？弄不清楚敵我分際，才是台灣大麻煩所在！

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本文授權自今周刊，原文見此

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