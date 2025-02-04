醫年薪沒百萬靠「0050和它」40多歲翻上億資產！做4件事實現財富自由

文．彭蕙珍

小非是一位醫生，自醫學院畢業後進入醫院工作，就近在醫院附近租下6千元套房。年薪約90多萬，省吃儉用，工作二年就存下100萬。有了第一桶金後，她決定買房。 2008年全球經濟受金融海嘯衝擊的最低點，在林口買下約30坪，總價300萬華廈。30歲婚後，她將生活重心放在家庭，看診時間極少，職涯實際上年薪破百萬的時間不過幾年。 本金不多，靠著自學投資，加上10多年來持續買房並投入股市，40多歲就賺進上億身家。目前在診所工作、40多歲的她，年薪才70~80萬，不過，她完全不在意，因為投資收益早已超越本薪。

「很多人聽到醫生投資成功，就覺得我是人生勝利組」。小非強調，自她成為醫後的年薪都不算高，另一半雖然是工程師，但不在竹科也非高薪，兩人結婚時他的年薪比她還低。靠著努力及複利效益，夫妻共同累積到比同齡人還要多的財富。

2008年買進第一間房 隔年賺翻倍

她的投資之路開啟於第一間房。那是2008年，剛進醫院工作，有感於繳房租不如買房子，在金融海嘯房市、股市最低迷時，以300萬買進一間華廈，隔年同社區房價已漲到700~800萬。

沒做什麼，一年就賺進400萬，她感受到投資的無窮魅力。又因醫生沒有退休金，意識到自己必須靠理財賺進退休金。

先生和她一樣，對理財有著無比的熱忱，當兩人存到一筆頭期款就去買房，至今已擁有7間房。

7年、3次股災 資產翻身

買房還不夠，她也會運用理財型房貨，將錢投入股市。36歲到42歲是小非資產進階的加速期。她表示，這段期間3次的經濟重挫，讓她在股市大賺一波。

第一次是2018年中美貿易戰，第二次是2020年的疫情與美股熔斷，2次的股災她都在股市中抄底。她的選股很簡單，買指數ETF、績優股及價值股，如：0050、台積電等。

其間在2022年的台股熊市重重摔了一次，在股市慘賠180萬，但那年房市飆漲，房地產增值逾千萬元。

第三次是2023年股市多頭、房地產更是大多頭，尤其她都在林口置產，隨著林口三井outlet開幕、國際知名科技大廠進駐等利多，小非的資產以驚人速度累積。

買指數ETF存100萬 對房市保持關注

小非以17年的成功投資經驗分享，小資族該如何晉升到資產族，她的建議是：

1.

花3～4年期間存到100萬本金，並定期定額存指數ETF。

因本金不多，重點不在於獲利多寡，而是熟悉市場，培養股票的盤感，經歷大跌時期的氛圍，訓練「心理素質」。

2.

投資的第5年繼續存錢＋定期定額買指數。

此時工作已有些年資，薪水也會較新鮮人時期來得更多，可以再多存一些錢。在第5～20年之間，理論上會經歷房市一次低點與高點。

在這段期間已經累積一筆買房頭期款，對房市要保持關注，在市場一片看壞房市、相對低點時買入一間不要太貴的房子，最好能買在800～1200萬。同時，在房市相對高點時，增貸一筆金額出來，建議約200～500萬。

3.

第15～28年，利用原始本金＋買房後的增貸款，持續定期定額買指數型ETF

，並保留一部分款項（現金或是可動用的理財型額度），作為「股市大跌時加碼」用。當股市大跌1000點時，預備金進場買一部份的元大台灣50（0050），以及一部分「元大台灣50正2」（006301L）（兩者配比，可視個人心理素質而定）。

4.

股市漲回原先高點時，「賣掉正2」轉回指數型ETF，再繼續「股房雙棲」。

「006301L」轉回0050或其他指數型ETF。這是因為「006301L」的特性與0050不太相同，006301L的長期報酬也不會是0050的兩倍。

「006301L」只適合做「波段」，不像0050可以定期定額並長期持有。當波段結束後，就要獲利了結。

抓住景氣循環 創造個人財富

她指出，每幾年經濟就會循環一次，20多歲到50歲至少會經歷3次以上，如果都能抓住，以此方式操作，在50歲時個人資產應該會接近3千萬，還有一間房子，退休無虞。

小非表示，很多人會問，20多歲到50歲間，經歷結婚生子，要買車、要養小孩，都很花錢，「但別忘了，生小孩應該會有另一半，如果另一半也和你有類似的投資模式，兩人一起努力，在資金加乘下，50歲前就能累積到5~6千萬資產（再加1～2間房子）。」

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本文授權自今周刊，原文見此。

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