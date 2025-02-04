網傳「黃仁勳評價DeepSeek公開信」假的！查核中心向輝達求證 文章原始出處曝光

文．數位內容部

中國新創公司深度求索（DeepSeek）於1月20日發表一款號稱低成本的人工智慧模型，一度引發美股恐慌性下跌，輝達股價慘崩。網路上則是流傳執行長黃仁勳發布內部信，提到「任何新興力量的出現，都是對行業生命力的最佳印證」。 對此，《台灣事實查核中心》2月3日向輝達公司台灣、澳洲及南亞地區媒體公關求證。輝達公關表示，網傳「黃仁勳公開信」是假訊息。 另一查核平台《MyGoPen》則是透過ChatGPT、Claude、DeepSeek等AI軟體檢測，網傳文字內容極有可能經過AI輔助，或是直接由AI生成，原始出處來自中國社群平台「微信」用戶「33 de MindMemo」發布的內容

中國AI模型DeepSeek橫空出世，號稱成本僅有Meta LLM AI模型的不到2%，消息一出震驚全球。1月27日AI晶片大廠輝達股價受DeepSeek衝擊重挫17%，市值縮水5930億美元，創下美股單一股票市值最大蒸發幅度，台積電ADR當天股價也下跌13.33%。

之後，開發ChatGPT人工智能聊天機器人的公司「OpenAI」跳出來說，DeepSeek偷竊他們的技術。美國國防部則是宣布禁止使用DeepSeek，將其列為國家安全威脅。

無論如何，DeepSeek在這段期間爆紅，光是上週在全球各地的下載次數就超過1600萬次。

查核中心向輝達求證：「是假訊息」

自1月28起，通訊軟體及社群平台熱傳「黃仁勳寫給輝達同仁的公開信」，內容提到「關於DeepSeek引發的討論，我想坦誠分享：任何新興力量的出現，都是對行業生命力的最佳印證」、「今日的股價波動，不過是漫長征程中的一陣山風，而我們早已學會在峭壁上穩步前行」等。

《台灣事實查核中心》3日指出，經向輝達公司台灣、澳洲及南亞地區媒體公關求證。輝達公關表示，網傳「黃仁勳公開信」是假訊息。

查核中心檢視輝達官網，並用「Jensen Huang DeepSeek letter」等關鍵字利用Google搜尋近期國際媒體報導，均未找到任何「黃仁勳針對DeepSeek寫公開信給員工」相關訊息。

不過，據《路透社》、《美聯社》等外媒報導，美國總統川普與輝達執行長黃仁勳1月31日在白宮會面，討論半導體與人工智慧政策，報導引述消息人士則透露，兩人確實在會議談論DeepSeek議題，以及針對中國的AI晶片出口管制措施。這個假訊息是建立在相關的新聞事件上，透過3分真、7分假的方式混淆視聽。

《MyGoPen》：最早出自微信用戶、可能由AI生成

另一查核平台《MyGoPen》也指出，經查證，網傳訊息最早是由微信（中國社群平台）用戶「33 de MindMemo」於 2025 年 1 月 28 日10：43 發布，之後在中國社群平台廣為流傳，但檢視輝達（NVIDIA）官方部落格及黃仁勳個人專欄，皆沒有找到類似的文章。

《MyGoPen》提及，網傳訊息有幾個特點，包括語言風格過於流暢且修辭華麗，例如「如「星辰與伺服器叢集的指示燈在遠處連成一片」或「持劍者是否有勇氣劈開未知的迷霧」等詩意化文句。

《MyGoPen》說，經過 ChatGPT、Claude、DeepSeek 等AI檢測，網傳文字內容極有可能經過AI輔助，或是直接由AI生成，「網傳訊息不正確」。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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