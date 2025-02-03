要防癌先防「10字」！ 糖、霉、燻、醃…你中幾個？營養師揭最傷是這個字

文．郭美懿

惡性腫瘤已連續42年位居國人十大死因之首，而據衛福部最新數據，2022年新發生癌症人數為13萬293人，平均每4分2秒就有1人罹癌，也比2021年快轉了17秒。值得注意的是，罹癌患者年齡層不停下修，癌症不再是上了年紀才會生的病，營養師高敏敏提醒，平常的生活方式與飲食習慣與增加癌症風險有關，要防癌就要防「這10個字」！

營養師高敏敏表示，許多慢性病與日常生活方式與飲食習慣有關，諸如高血壓、高血脂、糖尿病等，日積月累也可能引發更嚴重的問題，如心血管疾病、癌症等。她點出癌細胞「最愛的10個字」，試問你中了幾個？

1、糖：胰臟癌、乳癌、子宮內膜癌

高敏敏說，雖然攝取糖份與癌症沒有直接關連，但高糖飲食易使人肥胖，而肥胖又與多種癌症有關，如胰臟癌、乳癌、子宮內膜癌等。最可怕的是，癌細胞特別愛糖，越多糖就越活躍，世界衛生組織（WHO）更建議，每天攝糖量最好不超過25克，才是維持健康之道。

2、燙：食道癌

台灣人愛吃火鍋、喝熱湯，但溫度過高的飲食卻可能損傷食道、咽喉和口腔黏膜，長期下來增加食道癌風險。研究顯示，超過60℃的食物會導致口腔黏膜燙傷，出現紅腫、疼痛或水泡；重度燙傷可能引發潰瘍或感染。

事實上，被譽為「玉女掌門人」的女星方文琳去年就自曝患食道癌，由於她一向重視健康、熱愛運動，卻在全身健檢時發現食道癌指數異常，進一步檢查發現為食道癌零期，腫瘤面積達10公分。

方文琳表示，自己為緩解更年期的煩躁身心狀況，養成睡前喝一小杯58高粱的習慣，加上平日超愛喝熱湯，燙到嘴巴破掉都沒關係，可能就是傷害食道的主因。醫師也提醒，吸菸、飲酒、檳榔及不良飲食，都是引發食道癌的危險因子，尤其

亞洲人喜歡「趁熱吃」，也熱愛煙燻、燒烤、醃漬、加工肉品等食物，都會增加罹患食道癌風險。

3、燻：肝癌、胃癌、食道癌、胰臟癌

WHO將加工肉品如香腸、臘肉、火腿、培根等，列為第一級致癌物，由於燻製食品含有亞硝酸鹽，與高含胺類食物結合就會形成亞硝胺，可能增加胃癌、肝癌、食道癌、胰臟癌等風險。

另外，含亞硝酸鹽的食物若直接加熱如油炸煎、烤等，也會引起亞硝胺致癌物的生成，所以就算是只把這些食材當「配料」來用，也有風險。時常烹煮鹽醃漬食物，如「火腿」蛋包飯、蒜苗炒「臘肉」、「培根」炒高麗菜、「香腸」炒飯等，在烹煮過程中，水蒸氣會釋放出揮發性亞硝酸胺的成份，並分佈在鼻咽部的黏膜上，這些飲食、烹調習慣與鼻咽癌的高發生率有關。

而且，燻製食品通常含有較高的鹽分，長期食用對腎臟和血壓也不利，少吃這類加工食品 多選擇新鮮天然的食材更健康。

4、酒：肝癌、食道癌、大腸直腸癌、口咽癌、喉癌和乳腺癌

喝酒對身體的傷害遠超想像，喝酒會提高罹癌風險，包括口腔癌、鼻咽癌等頭頸部癌症，以及食道癌、肝癌、大腸直腸癌、口咽癌、乳癌等，即便是少量飲酒，得到癌症的機會為不喝酒的1.26倍，過量飲酒甚至會高達5.13倍。

尤其國人因基因特性，有49%民眾缺乏「乙醛去氫酶」(ALDH2)，導致無法有效代謝酒精，只要一喝酒就暴露在致癌風險下。根據衛福部發表的「每日飲酒酒精標準量」：

●女性每天不超過1個酒精當量(10克酒精)；

●男性每天不超過2個酒精當量(20克酒精)。

一個酒精當量=15g酒精=105大卡

5、霉：肝癌

食物發霉後會長出黃麴毒素，毒性極強，是砒霜的68倍、氰化鉀的10倍，只要1毫克就達到致癌劑量，是一種極強致癌物，對肝臟傷害尤其至大。

不同於一般黴菌經蒸、煮、炒、炸可被消滅，黃麴毒素需在260℃以上的高溫才可被消滅，因此一般高溫烹煮也無法完全破壞毒素。所以千萬別因為怕浪費而把發霉部位切掉又繼續吃，選擇存放良好的新鮮食材是保護健康的第一步。

6、菸（煙）：肺癌

吸菸幾乎傷害全身器官，最直接的影響就是肺。菸草中的有害物質還會損害心血管系統，引發心臟病和中風，此外二手菸、廚房油煙、空氣污染等，也都可能引發肺癌風險。

7、油：大腸癌

蛋白質經過油炸後會產生致癌物「異環胺」，尤其烹煮過程中反復煎、炸、烤(如油條、臭豆腐)，都會製造出更多異環胺，若經常大量攝取，會提高罹患大腸癌及增加肥胖和心血管疾病的風險。建議選用健康的植物油如橄欖油，烹飪時避免高溫油炸，並控制油的使用量，才能吃得安心又健康。

8、醃：胃癌、大腸癌

中華民國癌症希望協會理事長王正旭醫師表示，胃癌跟大腸直腸癌是可以從飲食習慣中去預防的兩種癌症之一，尤其是醃漬類的食物最好避免食用。

許多長者喜歡以鹹魚、醃菜、醬菜配白粥當早餐，覺得好下飯又簡單，其實食物高鹽製作過程如果再加上防腐劑，都有癌症風險。研究已證實，像醃製蘿蔔、酸菜、泡菜、榨菜等醃製蔬菜，與亞洲人罹患食道癌有相關性。

9、鹹：胃癌

攝取過多鹽分會加重腎臟負擔、導致高血壓，還可能增加胃癌風險。因為攝取高鹽容易傷害胃黏膜，而在黏膜受損修復時，致癌物就有機可乘，細胞突變、癌變的機會也大幅提升。

「無毒教母」譚敦慈指出，很多人以為味噌養生益壽、泡菜有助養顏美容，但其實日、韓都是胃癌大國，主要就是因為味噌湯、泡菜含鹽分高。衛福部建議每天鈉攝取量必須低於2400毫克，約等於6克的鹽，美國心臟學會標準更嚴格，建議將每日理想鈉含量，控制在1500毫克以下。建議多用天然香料取代鹽調味，減少醃製食品和加工食品的攝取，對健康更有幫助。

10、懶：各種癌

現代人因為忙碌，餐餐外食、沒有時間運動等，更特別偏愛快速方便的加工食品，這些容易導致油、鹽、糖超標，烹飪方式也不理想。此外，缺乏運動也會導致肥胖、代謝問題及免疫力下降，還會減緩新陳代謝、影響血糖和脂肪代謝，增加胰臟癌、肝癌等風險。

總括來說，懶惰雖不直接致癌，但會造就不健康的生活狀態，間接增加罹癌的風險，保持適度的運動習慣與飲食結構，是遠離癌症的關鍵之一。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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