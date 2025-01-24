硫酸從台灣運過去 魏哲家首談台積電美廠血淚史：花11億元定18000條規則！

【文．林韋伶】

「有個簡單的東西叫做硫酸，硫酸有分等級，最高級的叫電子產品等級，美國做不出來，如果（硬要）做出來的話，台積電要用5倍的價格買。所以，我們最後從台灣運硫酸到LA的港口，再從港口用卡車把它載到亞利桑那州，就算這樣子，都比在美國做便宜。所以你們現在知道有多困難了吧。」 台積電董事長暨總裁魏哲家在周四（1/16）晚間，參加台大EMBA「百川講座」時，以「如果沒有台積電」為題演說，在演說中，無意間透露出台積電在美國建廠的多個辛酸故事。

魏哲家在這場演講中，再度展現其幽默風趣的一面，儘管談論的議題是「為何台積電的製程不可能搬到其他國家」、「如果沒有台積電，民眾可能就沒有新的手機、冰箱、電視，甚至在2026年看不到自動駕駛技術」等生硬議題，但他總能用詼諧的方式演繹，讓現場笑聲不斷。

美國蓋廠大小問題不斷 魏哲家：一把鼻涕、一把眼淚，受盡各種訓練

對於大眾經常在討論：「最先進製程是否可能前進美國」？魏哲家為了回應這個問題，分享多個在美國建廠的辛酸故事，「我們在亞利桑那州，我一把鼻涕、一把眼淚，受盡各種訓練」。除了小到連電子產品用等級的硫酸，需要從台灣運到美國以外，他也從建廠一開始碰到的問題講起。

「我們以為美國這麼大，蓋一個房子有什麼了不起？錯！蓋一個房子很了不起，我在亞利桑那州要蓋一個生產線，他們沒有聽說過生產線是什麼東西。我說我隔壁不是有IDM（意指IDM大廠英特爾）嗎？他們說那是10年前啦，現在人都跑光了，所以不會蓋。」

魏哲家這樣分享，為了解決此問題，最後有一大半的建築工人是從德州過來，造成成本的增加。

台積電董事長暨總裁魏哲家。（圖／今周刊）

此外，台積電身為護國神山，過去在台灣一向受到中央與各地政府的高度重視，要地、要電、要人…各式需求都能最快被滿足，但到了美國，碰到當地政府各種法律規條不一樣的情況。走在前面蓋各種生產線的台積電，面對不知道法規應該如何訂定的美國政府，被要求出錢聘請專家一起來制定規則。

台積電花11.5億元自聘專家 制定1萬8千條規則

「結果我們出了錢、聘了專家，專家跟我們坐在一起說『你告訴我應該怎麼做好不好？』」最後，每次開會都有市政府的官員、用台積電資金聘請的專家，以及台積電一起參與，最終在花了3500萬美元(約新台幣11.5億元)後，制定了1萬8千多個規則。儘管聽起來似乎是在吐苦水，但魏哲家馬上說明：「我不是抱怨，我只是說我的經驗。」

另一個讓魏哲家覺得最先進製程很難在美國發生的原因則是效率。他分享，台積電需要花2年半的時間，才能把生產線蓋出來，但在這2年半的時間內，技術一直在進步，「我們機器每改進一次，整個生產線的設計就要改變，底下接著的電、水、化學品的線路就要改變，每一次的改變都跟著廠商一起努力，馬上就做了。但，在美國不行，你有任何的改變就要停下來，先把圖畫好、申請批准後再繼續做，我們一天到頭都在改變，你說最新技術要到美國去，可能嗎？」

不過，儘管在美國建廠的過程曲折，台積電在週四的法說會上釋出好消息，表示已經提前完成在亞利桑那州第一個晶圓廠的生產時程表，在2024年第4季採用N4製程技術進入量產，良率與台灣的晶圓廠相當。

台積電預期將迎來一個平穩的產能提升過程，憑藉強大的製造能力和執行力，有信心亞利桑那州晶圓廠可提供與台灣晶圓廠相同水準的製造品質和可靠度。在亞利桑那州的第2座和第3座晶圓廠也正按計畫進行中。

（圖／今周刊）

本文授權自今周刊，原文見此。

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