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50嵐北部下午3點「突然全打烊」！官方公告曝原因 民眾大讚：根本佛心公司

聯合新聞網／ 今周刊
50嵐。聯合報系資料照
50嵐。聯合報系資料照

【文．林依榕】

手搖飲龍頭「50嵐」今（1/23）日下午3點，所有北北基分店突然全部打烊，而其實官方清晨6點已在Threads公告，並說明全面打烊詳細原因。讓所有網友看了實在好羨慕，大讚根本是佛心公司、優良企業。

50嵐位於台北、新北以及基隆所有北區分店，下午3點紛紛打烊，消息曝光後讓許多民眾好奇到底發生了什麼事情。

而50嵐官方在社群平台Threads公告，其實北區全部打烊是因為要舉辦聯合尾牙活動，所以才會特別讓所有分店在今（1/23）天15:00前打烊，希望顧客們見諒，也感謝大家的支持。

50嵐小編更在文章底下偷偷留言許願，希望「小編們都中大獎」，但是有網友發現，有些北部門市的公告卻是寫「本店於1/23（四）進行教育訓練，當日營業時間至14:30」，忍不住笑出來。

而貼文曝光後，網友們大讚第一次看到有企業因為尾牙，讓門市全部打烊休息的，簡直是佛心公司，「我們基隆廟口店直接公休，基隆的朋友們別撲空啦」、「祝小編中大獎，記得要上來發飲料給大家抽」、「還有預留移動時間耶，很讚」、「什麼！這樣我要怎麼活到明天QQ」、「果然是我深愛的50嵐」、「優良企業」。

但也有的人感嘆，「某連鎖咖啡品牌春酒中午出發，且早上還要去各門市支援」、「某企業全台店家一起辦（尾牙），辦在台中，要參加尾牙的自行前往，然後下午吃完，晚上全部的店家再趕回去上班。」

由 @isabellathatgirll 發佈
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本文授權自今周刊，原文見此

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