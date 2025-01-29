台積電穩站C位 2025還有飛龍可追？專家：智邦、台光電帶頭衝、3面向布局「新AI」

【撰文‧林心怡】

在AI浪潮的引領下，2024年台股漲勢「飛龍在天」，展望2025年，還有哪些投資機會？又該如何做好資產配置、掌握投資風險？四位投資名家的選股錦囊，以及法人專家、達人的理財攻略，將帶領大家掌握「金蛇年」的獲利契機。

產業隊長張捷2025年在挑選「新AI股」鎖定三面向。他指出，AI晶片百花齊放，除了AI晶片王輝達、亞馬遜的AWS（亞馬遜雲端運算服務）與博通（Broadcom）合作開發AI晶片等，新的供應鏈應運而生，包括智邦、台光電都將優先受惠。第二個面向則瞄準轉機股，如富喬與跌深反彈的高技也值得留意。其三則以「AI的落地」趨勢為主，鎖定軟體股的零壹、伊雲谷、精誠，以及與AI機器人關聯度高的上銀。

張捷分析，智邦受惠美國雲端服務業者（CSP）客戶對ASIC（特殊應用晶片）伺服器需求強勁，且卡類產品已從過往的加速卡升級至伺服器母板，根據通路訪查，該CSP客戶2025年母板需求量約1百萬片，將使智邦卡的網路應用業務全年營收近乎翻倍成長，根據市場預估，智邦2025年EPS上看30元，長線目標價為8百元。

ASIC伺服器夯 智邦、台光電衝鋒

台光電則受惠ASIC客戶拉貨帶動高階銅箔基板（CCL）需求，2025年第一季可望淡季不淡，中信投顧預估2024年EPS28.4元，展望2025年，在資料中心需求ASIC和800G產品帶動下，毛利將進一步提升，2025年台光電高階CCL產品將維持高成長，市場預估，2025、2026年，EPS分別上看36.16元、44.07元，以2025年18倍本益比估算，目標價上看651元。

至於谷底翻揚的富喬，因成功開發目前最夯的AI高速運算用Low DK（低介電常數）玻纖布，且經認證正式導入量產出貨，2025年獲利可望翻倍、EPS上看1.5元，是難得的AI低價轉機股；至於PCB廠高技，市場預估2024年EPS3.8元，2025年上看8元以上，他認為，在股價整理過後，也可逢低留意布局機會。

永豐餘小金雞搭RFID商機

根據研究機構IDTechEx指出，全球RFID（無線射頻識別技術）標籤市場2027年的需求量將達到817億枚，2022年至2027年複合增長率達23.8％，可望持續帶動供應鏈營運。永豐餘集團旗下的RFID電子標籤供應商永道－KY不失為可關注標的，市場預估，受惠越南廠進度加速，2025年EPS有機會朝15元邁進，目標價上看350元。

高現金殖利率概念股向來受穩健型散戶青睞，張捷看好台灣虎航，2024年受惠新航點及航班增加，稅後淨利年增達7成。市場預期虎航2025年營收年增達13％，尤其第一季將迎來僅次於暑假的出遊高峰，其中春節假期長達9天，業績暢旺可期，加上航空燃油價格持續處於低檔，有利於成本降低，預估2025年全年EPS仍可望上看7元，若以公司預告2025年現金股利配發率將來到90％推估，可望配發6.3元現金股利。

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