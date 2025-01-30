上緯董座為子砸2億蓋釀酒廠 「蔡氏釀酒」品質勝公賣局、7成營收來自代工

【撰文‧譚偉晟】

科技業大老們有錢有閒之後，吃、喝已不再是單純的填飽肚子，而是品味與理念的展現；愈來愈多科技業大老闆「斜槓」當餐廳老闆、當酒商賣酒，甚至醉心於釀酒。

《今周刊》帶讀者看門道：全台第一家江戶前天婦羅餐廳是怎麼挑選食材、美式餐酒館如何營造氛圍、葡萄酒的搭餐樂趣，以及用科技精神來提升啤酒品質。

2014年，上緯國際投資控股董事長蔡朝陽決定，在鑽研多年的複合材料產業之外，投入一項全然不同的領域——釀酒，「蔡氏釀酒」這個品牌應運而生。

「但我自己很少喝啤酒，在家多半喝威士忌。」蔡朝陽話鋒一轉，談起投資釀酒的初心，只是為了自己兒子、蔡氏釀酒創辦人蔡孝緯的創業計畫，「第一個念頭，就是要支持小孩的興趣。」

十年後的今天，已不僅專注於釀酒技術的精進；現在蔡孝緯更多的心力，是在於如何讓釀酒事業賺錢，「2024年公司現金流已經開始轉正了，2025年我們有一個明確的目標。」蔡孝緯口中的目標，就是要讓蔡氏釀酒成為能穩定獲利的事業。

蔡朝陽牽線 入列台塑招待所供酒名單

事實上，對蔡朝陽而言，把釀酒事業經營好，甚至比釀出好酒更加重要。「我們會選在南投草屯，也是因為覺得這個位置有機會。」蔡朝陽解釋，蔡氏釀酒位在南投一四八縣道上，其相連的一三九縣道，是熱門的自行車路線，「微熱山丘也在附近，假日都是人潮，我們認為有機會做起一個觀光工廠。」

儘管公事繁忙、自嘲沒有時間介入經營，但能有推薦蔡氏釀酒品牌的機會，蔡朝陽是一個都不放過。例如，透過和台塑高層主管會面的機會牽線，他說：「現在台塑總部的招待所，都會提供蔡氏釀酒。」

不只是親自帶酒、打進台塑，蔡朝陽說，不論是在中台灣最大的上市櫃聯誼會「磐石會」與在地好友餐敘，或在與歐洲離岸風電業者西門子、沃旭能源的餐會上，他都會主動帶自家啤酒分享，「聽到的回饋都是品質好、而且好喝。」

然而，作為一項投資事業，蔡朝陽始終在乎的是，「先做到損益兩平。」成立蔡氏釀酒的初期投資，包括收購土地與改建廠房、建立產線的設備開銷，總支出高達兩億元。但過去僅經營自有品牌啤酒的狀況下，產能利用率常常是連30％都填不滿，遑論要做到由虧轉盈。

轉機，在2022年意外造訪。「那真的是一念之間⋯⋯，有一天，一家啤酒品牌來問我，要不要做代工。」蔡孝緯腦中閃過自家產線上，桶槽空著的畫面，「我就回答，好呀！」

於是，從第一批2.5噸的代工訂單開始，陸續獲得心流釀造等啤酒品牌客戶的青睞。如今，蔡氏釀酒的營收貢獻中，已經有7成以上來自代工事業。

能把代工事業做大，是因蔡孝緯從自己釀酒開始，就對生產品質有嚴格要求。他舉例，生產過程中最容易導致風味變化的是「氧氣」問題，「啤酒因為容易氧化，所以要在產線上盡量做到降低溶氧的可能。」一旦氧化，不但會有類似「硬紙板」的口味，還會有一些顏色變化，導致成品不如客戶預期。

建品質口碑 「氧含量」標準更勝公賣局

「在氧含量的控制上，我們可以做到比公賣局（台灣菸酒公司）的標準更嚴。」蔡孝緯自豪地表示，蔡氏釀酒針對生產流程做多項氧氣監測，確保生產品質。再者，自己也有過多款啤酒研發經驗，從茶味啤酒、蜂蜜啤酒到各類調和酒，讓蔡孝緯也能和品牌客戶溝通，給予開發特定風味啤酒的製程建議。

「只要累積品質穩定的口碑，客戶就會主動來詢問。」蔡孝緯延續著這個發展，持續把現有產能轉移做代工使用，並計畫添購更小產能的設備，「大桶槽一批要做兩千五百公升，我用3百公升的小桶槽，可以做更多創新的酒。」

儘管商業模式從品牌轉型代工，但對釀酒的熱愛，蔡孝緯卻沒有太多轉變。「近3年，我都在研究日本酒，像是酒麴，可以做一些跟啤酒的整合。」蔡孝緯話說得神祕，強調自有品牌將出現方向上的改變，「組合成新的東西。」

相較於蔡孝緯的樂於創新，蔡朝陽則是偏愛經典。被問起最喜歡蔡氏釀酒的哪一支酒，蔡朝陽笑著說出「Golden Ale（英式金愛爾，一種酒精濃度較低、低苦度的啤酒）」，這不單是啤酒界的經典，蔡氏釀酒釀出的Golden Ale，富含香味與輕盈口感，更是被萬豪酒店選用、作為指定供應的生啤酒。

「（蔡孝緯）他讀大學時，我都會看到他從房間裡搬出釀的酒，我就知道他很執著。」蔡朝陽的全力支持，讓蔡孝緯對啤酒的投入，能夠從個人興趣不斷延伸，發展成為一家在台灣備受矚目的新興酒廠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1467期)

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