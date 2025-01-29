大成三代拚出「無抗飼養雞」 貴6成也熱銷：把今天高標變明天普標

【撰文‧今周刊編輯團隊】

「難道養雞一定要使用抗生素嗎？」大成集團總經理韓芳豪，在2022年對員工拋出叩問。大成是農畜龍頭，全台市占高達22%至24%。作為引領整個集團未來的第3代，韓芳豪在2022年帶領大成展開無抗飼養的征途。

無抗飼養難在哪？長期在第1線養雞的十八養場總經理蔡俊興指出，台灣氣候潮溼、地狹人稠，還是許多候鳥遷徙的必經之地，不用抗生素，雞隻很容易染病，甚至可能全場滅亡，「雞農本身獲利不高，只要一批雞陣亡，就血本無歸了，多數人不願冒這個風險。」

卜蜂發言人劉明哲更直言，無抗飼養雞價格往往比一般雞肉高出5成，消費者難以接受。

這些挑戰，韓芳豪又怎會不知，「就像你養小孩，也不會想一直餵他吃藥吧！」回憶最初的起心動念，是在2017年為人父後，開始對食安、健康格外注重。一次赴美出差時，留意到當地好市多架上的生鮮雞肉和雞肉加工食品，竟清一色都標有「無抗生素」（No antibiotics ever）的字樣。

他才發現，原來，被雞隻吃下肚的抗生素透過糞便排出後，會再經由土壤、水源被蔬果吸收，最終進入人體，進而產生抗藥性。因此，10多年間，美國已逐步將無抗生素飼養的雞肉供應商比重提升至6成。

「大成對標的是國際，這在歐美已經是主流了，作為台灣龍頭，如果我們都不做，誰敢呢？」最終，韓芳豪只花1年時間，就成功試養出首批無抗飼養雞，並於2023年推出相應品牌「益活雞」。

但過程其實相當艱辛，他要翻過的第1個山頭，就是飼養過程全程拿掉所有抗生素。

韓芳豪先從源頭的雞隻健康和飼料做起，根據體重、採食量和健康度，挑選名列前茅的種雞及小雞，確保雞隻本身頭好壯壯。接著，再找來集團旗下生技公司「全能營養」，負責開發促進小雞健康的益生菌。「我們讓小雞第一口飼料、第一口水，就吃益生菌。」韓芳豪得意地說。

再來，還要降低飼養密度，再加上嚴格管控人員進出、使用密閉的水簾式雞舍，方能確保雞隻健康長大。

他從近200家白肉雞契約農戶中，挑出20到30戶較年輕、願意改變傳統觀念，且具備現代化負壓水簾式雞舍的雞農；同時擬定保障合約，承諾以固定隻數、價格收購無抗飼養雞，確保雞農能穩定獲利。

無抗飼養雞養成後，第3座山頭是通路。大成先在高檔超市上架，並瞄準美式大賣場好市多，舉辦多次商品特展。

「我其實很緊張，怕消費者不接受價格高的無抗飼養雞。」他坦言，益活雞的價格昂貴，以冷藏去骨雞腿肉為例，比一般雞腿貴了逾6成。

首次試賣隔天，他懷著忐忑的心走進會議室，沒想到竟傳來捷報，第1天近萬包益活雞全數賣完。消費者會買單，都是在試吃過後被味道折服。這讓他意外察覺，「好吃」才是行銷關鍵。

等到第3次試賣時，2周內已能售出21萬包。2024年底起，更在好市多成為常態性商品。

迄今，大成無抗飼養雞的總在養數已達百萬羽，每月電宰量則約50萬羽，是台灣最大規模，分別賣進好市多、楓康超市、家樂福，以及餐廳勝博殿、檀島和21風味館等。

正值壯年的韓芳豪，一直勇於跳脫舒適圈，大規模供應無抗飼養雞，已經是一大里程碑，接下來怎麼讓消費者買單、讓公司真正賺錢，是他未完的征途。

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