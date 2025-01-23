力積電5天漲22%破底翻能追？傳獲台積電認證變輝達概念股：黃崇仁真是「九命怪貓」

文．數位內容部整理

台股周一(1/20)最熱的股票，就是黃崇仁的力積電（6770）！市場傳出台積電（2330）AI製程後段關鍵的中介層技術（interposer），找來力積電合作，力積電等於是台積電的認證，打入輝達、超微供應鏈！ 力積電股價一早就跳空漲停，5.3萬張高掛漲停等著買。觀察力積電股價自1/13的最低點13.5元，一路拉升到今天16.5元漲停價，短短5天漲幅已超過22%，力積電獲得台積電加持的大利多能反映多久？

力積電抱一年只剩半價，要攤平？

針對傳聞力積電表示，公司積極開發中介層等AI利基型元件，以成為國際AI大廠中介層第二供應商的目標邁進，並獲得驗證通過，但細節不便對外透露。

觀察力積電股價自1/13的最低點13.5元，一路拉升到今天16.5元漲停價，短短5天漲幅已超過22%，一舉站上月線反壓、季線壓力目前在16.65元有機會突破，不過去年1月股價還有31元，如今只剩下幾乎半價，距離2021年的90元高點，更是腰斬再腰斬，抱著力積電的股民也面臨是否要攤平的困難選擇。

力積電前三季每股虧損1.27元

法人表示，力積電並非唯一供應商，雖然今年營運有機會慢慢改善，但銅鑼新廠距離損平的月產量20K還有段距離，上半年轉虧為盈的機率低，還是給予「中立」投資建議。

力積電前三季每股虧損1.27元，總經理謝再居表示，結合去年著力的四大動能，加上投產的苗栗銅鑼新廠，都有機會使力積電脫離谷底，力積電2025年營運將再度向上。

今周刊專欄作家林宏文在去年底專欄中提到，當中國成熟製程產能如排山倒海來襲時，非中國業者都受到劇烈衝擊，其中股價表現最低迷的就是力積電。

力積電銅鑼廠接單低迷，對力積電來說考驗不小

「位於中國合肥的晶合集成，早期就是力積電協助成立的，如今力積電會的技術與產品，晶合也會，晶合董事長蔡國智也是從力晶時代就跨海支援」。

林宏文說，有一家系出同門的晶合在中國不斷擴廠，在台灣的力積電壓力自然不小，原本的台灣客戶就移至對岸生產，力積電銅鑼廠接單狀況低迷，對力積電來說考驗不小。

林宏文：黃崇仁是九命怪貓，和台積電一直密切合作

不過，林宏文也提到，山不轉路轉，力積電董事長黃崇仁是九命怪貓，也一直與台積電保持密切合作關係，台積電目前接單暢旺，先進製程及先進封裝產能一直不夠，這邊很熱，那邊很冷，接下來力積電會不會與台積電合作，值得觀察。

如今傳出台積電後段中介層（interposer）找力積電合作，透過獲得台積電的認證，力積電形同打入輝達、超微供應鏈，印證黃崇仁「九命怪貓」稱號果然了得。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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