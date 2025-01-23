台積電2025資本支出再創高！材料股、設備股前景亮麗 為何不建議進場追價？

文．唐祖貽

台積電在法說會上，再度繳出亮麗的成績單，以及對2025年的樂觀展望。 兩位專家認為，在全球AI產能持續暢旺之下，台積電未來幾年將處於高速成長期，若回檔可逢低布局。

身為台股「全村的希望」，台積電每次法說會總是萬眾矚目。在每年四次的法說會中，又以第一季這次最為重要，除了公告前一年的獲利狀況，還要對今年全年的業績展望、資本支出、產業發展提出指引，所以也最值得關注。

先看2024年台積電有多好。第四季在新台幣貶值助攻下，單季每股稅後純益（EPS）達14.45元，是歷年單季新高，全年EPS更衝上45.25元，稅後純益金額不但破兆元，且年增率逼近四成，是史上最高，且大幅優於預期。

毛利率維持高檔

幾個變數仍需留意

展望2025年，第一季雖是傳統淡季，但公司預估單季營收的季減幅度僅4至7％，比起以往兩位數的衰退要好；毛利率預估約57至59％，營益率46.5至48.5％，這樣推估第一季EPS與2024年第四季不會相距太遠，可說是淡季不淡。且公司樂觀看待全年（美元）營收年增率將再成長兩成，續創歷史新高，3奈米製程占營收比重也將達到25％以上。

針對以上各項財務數據，群益投顧研究部副總裁曾炎裕與宏遠投顧副總經理陳國清，都給予「合乎預期」的評價。陳國清表示，以財測計算，2025年台積電的EPS應在55至57元之間，目前本益比約在20倍，還在合理範圍內。

曾炎裕認為，在法說會之前，多家外資券商即已做出預測，上述各項數字雖然漂亮，但多符合外資預期，因此也沒有太多驚喜。

群益投顧的報告則指出，2025年台積電毛利率雖可維持高檔，但仍有幾個變數需留意。首先是海外晶圓廠的高建造成本，正式投產後可能拉低平均毛利率；其次是2奈米於下半年投產後，初期量產成本勢必提高，以及5奈米轉換至3奈米也需提高成本；最後一點，則是匯率變動，以及國內電價提高等通膨成本。不過群益的結論是，即使上述變數都發生，台積電長期的毛利率仍可維持在53％以上，甚至更高。

至於近期市場傳言，輝達將削減CoWoS訂單，董事長魏哲家以「Rumor is rumor」（純屬謠言）回應。他表示，台積電正在積極且努力地增加CoWoS產能，而輝達執行長黃仁勳也正式澄清絕無砍單情況。事實上，法說會上台積電也宣布2025年資本支出達380至420億美元，創下歷史新高，大多用於先進製程與先進封裝的需求，藉此打臉砍單傳聞。

對此，陳國清認為，2025年台積電資本支出看似大幅增加，但回顧2023與2024年，實際資本支出金額都僅達到當年年初宣示的低標3百億美元左右、離高標均有3、40億美元的差距，「2025年等於是把過去兩年沒達成的補上。」也可能是因應2奈米投產與海外擴廠的需求。

設備股利多已反映

跌深反彈不建議追價

以往看到資本支出增加，市場馬上想到供應鏈中的設備股、化學原料股甚至建廠相關股都將受惠。不過陳國清指出，設備股2024年漲幅已相當大，且本益比偏高，第四季起股價明顯回檔修正，顯然已經反映大部分擴廠與增添設備的需求；台積電的資本支出利多，也許可以帶動設備股跌深反彈，但不建議進場追價。

在法說會的問答階段中，有外資問到CPO（共同封裝光學模組）的進展與看法，台積電的回應是「研發進度順利，但未來一、兩年產量不會太多」。陳國清的解讀是，矽光子、CPO的確是未來趨勢，不過近半年來相關個股股價飆漲、本益比偏高，業績卻未跟上，台積電的回答，也許能起一些降溫作用。

至於投資策略，兩位專家一致認為，AI發展趨勢明確、台積電正處於高度成長期，且目前本益比仍屬合理，中長線投資人可續抱。從內外資法人陸續發布的報告來看，似乎也驗證了這一點。

曾炎裕表示，以往台積電法說會後，短線上總會出現利多出盡、獲利了結的賣壓，但隨後就逐漸走高、反映真正價值；尤其今年法說會的時間又接近春節長假，短線賣壓恐怕會更大，但這種回檔卻提供中長線投資人逢低布局的好機會。

反倒是近期蹭台積電熱度而上漲、基本面卻平平或本益比已高的個股，抱股過年的風險大增，才是應該減碼或汰弱的對象。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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