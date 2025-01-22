新版《財劃法》營業稅歸地方 財政調度工具恐癱瘓：年金撥補、產業紓困沒餘地

【撰文‧李季洋】

新修正的《財政收支劃分法》，可能讓「營業稅率」這項重要的財政調度工具癱瘓。行政院後續的作為，將攸關中央政府未來開闢財源與扶持特定產業的彈性。

2024年12月底，立法院院會三讀通過《財政收支劃分法》修正案，預計將劃分給地方政府的統籌分配稅款增加3753億元。但截至2025年1月21日，立法院仍未將修正條文送到行政院，行政部門後續如何因應，也懸而未決。

營業稅本是安全閥

新法未考慮財政彈性

檢視修法版本，除了各界熱烈討論的財政收入與事權分配失衡，以及各直轄市及縣市間財源水平分配不均等爭議之外，替地方政府「把餅做大」的重點：將營業稅（減除稽徵經費及發票獎金後）由現行的40％作為統籌分配稅款，改為100％全屬地方，也有思慮不周之處。

事實上，從2002年至今，將營業稅全數劃歸地方政府一直是眾多修法版本的共識，但攤開2002年行政院版、2008年民進黨團版，及2024年民眾黨團版，關於營業稅收分配的條款，都有附註「超過法定最低稅率所徵收入，其用途除法律另有規定者從其規定外，應由行政院訂定調高徵收率之用途並據以劃分歸屬。」

這段文字的意思，簡單來說就是：5％營業稅全歸地方，但日後調高營業稅稅率新增的收入，由中央來決定怎麼花。

但2024年立法院通過的版本，僅將營業稅劃歸地方，未附上這條但書，結果恐怕將扼殺政府未來的財政調度空間。

我國《營業稅法》規定稅率為5％到10％之間，授權行政院自行訂定；但自1986年營業稅制大變革以後，稅率就一直維持在最低的5％。

放眼國際，與台灣同樣採用「加值型營業稅」（VAT）的歐洲國家，稅率多在20％以上；鄰近的日韓在近年調升為10％、新加坡從7％調漲至9％；中國則視產品類別有6％、9％和13％不等的稅率。也就是說，台灣的營業稅稅率是全球最低，況且調高稅率至10％以內不必修法，可說是政府在面對重大支出或面臨財政收入短缺時的一道安全閥。

一直以來，營業稅常被視為政府增加財源的可能管道。例如2016年，時任行政院院長林全談及長照服務資金缺口時，就曾提到可將營業稅調升至5.5％；《國民年金法》第四十七條更明確將「調增營業稅徵收率百分之一」，列為補助保險費等款項的資金來源之一。

政大財政學系教授兼系主任陳國樑也指出，儘管所得稅目前仍是中央政府最重要的收入來源，但因為人口結構老化，老人沒有收入，所得結構其實是在萎縮的情況下，近年穩定上升的營業稅重要性就顯得愈來愈高；以2024年營業稅實徵淨額6089億元推算，「稅率每提高1％，就是1千多億元。」陳國樑說。

由此可見，過去許多版本提案中關於「超過法定最低稅率所徵收入」的附註，其實是在提升地方財政自主的同時，仍提供中央一定的財政彈性，但新法完全未留餘地。

「營業稅無論徵多少全歸地方」，可能造成的另一項後遺症是，中央政府未來恐怕也難以藉由減免營業稅，扶持或紓困特定產業。

回顧歷史，1999年行政院為因應亞洲金融風暴，將金融業營業稅率由5％降為2％，以助金融業度危機；2014年才以健全政府財政為由調回5％，而其中2％撥入「金融業特別準備金」，但《營業稅法》明文規定，行政院須補足地方政府應得的統籌分配稅款。

不過，若《財劃法》新法生效，中央對營業稅的支配權將明顯下降。陳國樑解釋，依照國會最新三讀通過條文的精神，「政府要調整營業稅扶持特定產業，若造成統籌分配稅款減少一塊錢，就必須要補一塊錢給地方。」

全國追加減預算必大亂

行政院兩途徑可解僵局

綜合上述，陳國樑認為新法中關於營業稅如何分配的問題，需要立即因應；另一個可能造成混亂的問題是，由於沒有日出條款，且地方政府114年度預算皆已通過，若2月新法生效，還要再編列追加減預算，以因應新的財源分配制度。

「眼下最好的方式，或許是讓它生效，然後立即提修法，解決窒礙難行的條文。」陳國樑轉而向行政院喊話。

除了先讓法案生效再修法，另一條可能更便捷的途徑，則是行政院在收到法案後可提出覆議的期限內，負責任地提出完整的修正版本，並呼籲在野黨立委支持覆議，重新啟動修法。

對此，行政院發言人李慧芝表示：「修正條文送到後，行政院會研議以一切合法且和諧的措施來救濟。」但若立法院刻意在農曆年前最後一個上班日送達，可能需要在過年期間加開院會，研擬覆議內容。

無論《財劃法》修法「延長賽」會以何種形式展開，唯有行政院提出對案供在野黨及社會各界討論，才能避免新法倉卒上路，衝擊國家財政體質的負面效應。

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