從測晶片到釀啤酒 吉比鮮釀背後老闆是他！旺矽董座：賺到10多年快樂人生

【撰文‧王子承】

科技業大老們有錢有閒之後，吃、喝已不再是單純的填飽肚子，而是品味與理念的展現；愈來愈多科技業大老闆「斜槓」當餐廳老闆、當酒商賣酒，甚至醉心於釀酒。

《今周刊》帶讀者看門道：全台第一家江戶前天婦羅餐廳是怎麼挑選食材、美式餐酒館如何營造氛圍、葡萄酒的搭餐樂趣，以及用科技精神來提升啤酒品質。

全台擁有多家分店的吉比鮮釀，位於新竹兼營運總部的竹北店，吧台旁的電視播著球賽，一派美式運動酒吧風格。而透過吧台後方玻璃，可以看見好幾座將近一層樓高的啤酒發酵桶與儲存桶；這裡，就是吉比鮮釀在台唯一的釀酒廠。

「我們一個月產能最多可以釀五十萬公升的啤酒！」吉比鮮釀董事長葛長林，滿面笑容地走進走出介紹，吉比鮮釀的開放式廚房設計，就是為了讓廚師的做菜過程、廚房的清潔程度一覽無遺，同時營造輕鬆氣氛。

葛長林更為人所知的身分，是全球第四大探針卡大廠旺矽董事長。不過他卻笑說，此次受訪純粹為了談啤酒，經營餐廳的初心很單純，只是想在台灣推廣美式啤酒餐廳文化。

赴美談代理權 與餐廳釀酒師把酒言歡

從設備代理業務起家的葛長林，每次飛海外談生意，客戶都會約在餐酒館一邊吃飯喝酒、一邊談正事，好幾個美國客戶，都剛好都帶他去GB鮮釀，客戶盛讚：「這家店釀的啤酒很好喝！」他造訪後深受吸引，萌生了把美式啤酒餐廳文化帶回台灣的想法。

2000年後，台灣正式開放自釀啤酒，葛長林的想法有了在台落實的機會。但當時的他不會釀酒、更是餐廳經營的門外漢，他想到的解方是——爭取GB鮮釀的台灣代理權。

不過，起初沒有GB鮮釀美國總部的聯繫管道，直到朋友介紹GB鮮釀集團的高層幫忙牽線，才終於聯繫上對方的業務副總經理；葛長林於是獲邀赴美談合作，不料會議當天，對方臨時有事將會面延至隔天，為表示歉意，邀請葛長林到GB鮮釀吃一頓，「我會請店長好好招待你。」

在聽聞葛長林的來意後，店長請來駐店釀酒師，讓他試飲十多款研發中的啤酒，並一一詢問其感想，他跟店長、釀酒師相談甚歡，一路喝到了半夜，才醉醺醺地返回飯店。

這個插曲，竟成為葛長林爭取到代理權的關鍵。他回憶，自己隔天一早雖然宿醉仍硬撐著赴約，對方一看到他就笑說：「看起來你們昨晚過得不錯。我確定你了解我們的經營理念，決定把代理權給你們。」

拿到代理權後，葛長林在台組建經營團隊，並於新北新店租場地釀酒；籌備近兩年後，2008年在台北信義區開出了第一家店。

然而，餐飲業的挑戰隨之而來。首先是成本問題，一瓶台啤售價僅5、60元，而GB的鮮釀啤酒定價高達230元，「有朋友笑說我們在搶錢，但釀啤酒的成本真的很高。」他解釋，餐廳據點少、難以達到釀酒的規模經濟外，啤酒需要低溫保存、冷鏈運輸，為保障啤酒品質，葛長林選擇養自己的配送車隊跟司機，成本只能反映在售價上。

委託專業經理人管理 疫情期間不裁員

再者，餐飲業的管理方式與科技業大不相同。所以身為非餐飲專業的他，委託專業經理人管理GB鮮釀。

雖然不親自管理餐廳，他仍參與菜單設計，如「布萊恩薯薯」。一般美式餐廳只提供炸馬鈴薯條，但葛長林認為可以多選用在地食材，加上台灣人愛吃地瓜，便建議推出炸地瓜條、搭配奶油起司醬及烤肉醬，這道菜就以葛長林的英文名Bryan命名，一推出就成為招牌菜。

葛長林強調，自己格外注重食材品質，如自開幕以來就提供的菠菜沙拉，因為台灣不生產可生食、不咬舌的嫩菠菜，他寧願採購美國進口的嫩菠菜。

GB鮮釀在台灣開店穩扎穩打，經營十多年，截至2024年，全台也才開出6家店；其中，第一家店信義店，一年就可貢獻一億元營收，可謂金雞母。

然而，自從新冠疫情爆發後，生意大受影響，葛長林透露，這段經營艱困的日子，因為現金流夠，公司沒有裁掉任何一個人，甚至連年終獎金都照發。

疫情不是只有帶來壞處。以往台灣GB鮮釀每年必須支付母公司高額的權利金，隨著美國母公司在疫情期間申請破產保護，葛長林趁機與美方交涉、解除代理合約，並改名為吉比鮮釀繼續在台經營。沒有權利金的壓力後，他在新竹興建營運總部、投資更大的釀酒廠，做好擴大營運的準備。

談起經營餐廳的心路歷程，葛長林直言：「沒有幫我賺到錢，但是讓我賺到十多年的快樂人生。」他表示，將餐酒文化引進台灣，讓他覺得自己對社會有很重大貢獻。2025年，吉比鮮釀將擴展版圖，在新北板橋、台北南港開設第七、八家門市，他滿懷信心地說：「經過十幾年的學習，我覺得光明可期！」

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