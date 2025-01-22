青森寫書 意外搭火車到北海道…老爺酒店沈方正「計畫通」大轉性：隨遇而安

【撰文‧陳葦庭】

旅行，是許多人放鬆調劑、為自己充電的方式，也有人將它當作是拓展視野的管道。但，無論是哪種目的，當時空、場域不同，人們的心境也會改變。

看老爺酒店集團執行長沈方正、宗大建設二代林子鈞和極品莊園咖啡總經理王連紅，如何各自將他們的旅遊經驗轉化成養分，昇華為生活和工作中的哲學。

當旅行計畫被打亂，有多少人能夠隨遇而安，甚至從中找到新的樂趣？

「有次我到台中出差，打算提前一天南下，去吃一間存在我口袋名單許久的肉圓店，一查Google，發現旁邊還有一個夜市叫做葫蘆墩。光是邊從車站走去的路上，我邊想就覺得開心了！」說這話的，是從事飯店、旅遊業30餘年的老爺酒店集團執行長沈方正。

喜歡旅遊、愛吃美食的他，常常利用零碎時間，用手機發掘景點或餐廳，光是手機記事本裡的待訪清單就有9百多項。

「結果我穿著西裝，背著背包來到攤位前，老闆一臉尷尬跟我說：『賣完了！』本來想說還有夜市可以逛，結果又發現當天公休。」滿懷期待前往，卻撲了空，沈方正語氣裡還是有些無奈。

不甘心就這樣敗興而歸，沈方正看見不遠有間麵店，決定去一探究竟。「招牌寫著『大慶麵食館』，走進去才發現，這哪裡是麵店，根本就是熱炒店，簡直太神奇了！」就像是找到寶藏的孩子，沈方正興奮分享說，自己當晚點了三菜一湯，酒足飯飽，還將吃不完的菜打包回飯店當消夜，聽得出來對這個「意外」十分滿意。

「這樣的探索才是最好玩的！」沈方正為這趟小旅行下了結論。

他觀察，隨著社群網路的進步，只要善用手機，人人都能快速找到當地最知名的景點、餐廳，「如果都只看Google評論，幾乎90％的旅行經驗會跟大家一樣。」對他而言，如何發掘還未被開發的內容，讓旅遊更貼近在地生活，就成為最重要的環節。

「不刻意地在旅遊過程中，發現有趣的事情，才能擁有與眾不同的體驗。」儘管早已是自助旅遊的老手，但長年保有赤子之心的沈方正認為，透過這樣的小驚喜，更能跳脫大眾的慣性思考，發展出獨樹一格的人格特質。

「對照到工作這件事上，我們的團隊也要有能力這樣玩，才能告訴客人，在台灣可以玩什麼。」他如此期許老爺集團團隊。

其實，對沈方正來說，隨遇而安，在毫無計畫的情況下，找到旅行中驚喜的能力，是需要練習的。

昔日愛規畫 把日本JR班次都查好

在網路尚未普及的年代，沈方正就會透過大量閱讀旅遊書，規畫日本自助旅遊行程。「我甚至去買了一大本JR時刻表，把每個班次都查好，研究到最後，朋友還來跟我索取行程，」他自豪地說，過去的自己就屬於MBTl性格測驗中的「J」人（判斷性格），喜歡事先規畫，有明確目標與條理。

有了幾次自助旅遊經驗後，沈方正意識到，旅行若是全部照計畫進行，反倒會失去了驚喜。

於是，他又改變旅遊方式，每次預留一半的時間，到當地後再視情況規畫。

某一年冬天，沈方正隻身來到日本青森縣的青荷溫泉，打算找個清幽的溫泉旅館，為即將出版的新書整理書稿。

跟著感覺走 意外從青森來到北海道

「窗外有雪、室內點著柴油燈，光想像就很浪漫。」沈方正回憶當時的情景。

他沒想到的是，冬天的日本日落得早，在只有油燈的情況下，他連晚餐長什麼樣子都看不清楚，更遑論要閱讀大量文字。「我是很怕無聊的人，沒電視、手機也沒訊號，當下真的是萬念俱灰，」沈方正自嘲，隔天吃完早餐後，就在積雪15公分的路上走了40分鐘，終於找到有收訊的地方，請祕書協助改訂市區的旅館。

「下山後，我卻發現這班列車的終點是北海道，當下就決定要一個人去函館看夜景、去朝市吃海鮮。」他分享著，這趟整理書稿的旅行，因為臨時起意，而增添了許多意想不到的樂趣。

近年，他甚至從「J」人轉變成「P」人（感知性格），能在毫無計畫的情況下，靠直覺隨興旅行。

2024年底，他和太太到東京，展開為期四天三夜的旅行。儘管二人對日本相當熟悉，但在訂完機票的那一刻，夫妻二人還是如往常到書店，買了幾本日文旅遊書，每個周末一起閱讀，以掌握最新的資訊。

短短四天的旅行，沈方正夫妻二人賞了楓紅、銀杏，在東京國立博物館看了Hello Kitty五十周年特展，還意外在十多年沒造訪的淺草下町地區，喝到一種庶民飲料Hoppy（ホッピー）。

「以前有聽過，但從沒喝過，想不到就在一間賣牛雜、關東煮的小店解鎖，反倒是書上推薦的地方，我一個都沒去。」沈方正開心分享著，完全不因為錯過了書中介紹的景點而惋惜。

對他而言，準備旅行的過程也是一種享受，而這些資訊早已深植他的腦中，成為下一次旅遊的養分，「畢竟還是心嚮往之呀！」他的語氣充滿期待，強調正是因為具備語言條件和自助旅行的技能，所以無論什麼狀態，他都能自由轉換。

儘管如此，沈方正還是建議，不管什麼樣的旅行模式，還是要依據自己的興趣定錨，才能樂在其中。「有了定錨，才能解放，否則反而會惶惶不安，」沈方正以自己為例，他到每個城市旅行，一定會造訪書店、菜市場，再根據現場店家、特色去延伸行程。

「很多事情，就是要去探險才會發現，像是肉圓，光是從彰化到屏東，每個地方的口味、做法都不一樣，從炸的到蒸的，各有特色。」談起台灣小吃，沈方正如數家珍。他建議大家可以先在台灣練習發掘行程的技能，如此一來，就算身處陌生國度，也能因為心態調整，為自己創造與眾不同的旅行經驗。

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