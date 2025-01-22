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只存金融股 年領800萬股息！車床學徒翻身「黑手大戶」：儒鴻成本2元、賣在29元

聯合新聞網／ 今周刊
攝影／唐紹航
攝影／唐紹航

【撰文‧今周刊編輯團隊】

2010年，邱永章登上《今周刊》報導，當時他被稱為「黑手大戶」，靠著長期持有中鋼、儒鴻、豐泰、佳格等個股，累積上億身家，每年穩定領息超過400萬元。

邱永章1962年出生在雲林古坑的一級貧戶，15歲國中畢業那年，他帶著媽媽塞給他的1500塊錢「北漂」。到板橋車站，買了一床棉被、簡單日用品，僅剩600塊的他開始黑手車床學徒人生。

到了入伍服役那2年，有了每天看書的時間和環境，「我把文康書箱（國軍部隊閱覽室）的書全部讀完，當時讀到很多『厚黑學』、『心理學』之類的書。」此外，也讀到了股神巴菲特的建議，「股神說，要致富只有2條路，創業，或者投資。」

亟欲扭轉命運的邱永章，退伍後首選是創業，在1989年成立維陽機械。

大約在創業第6年，工廠走穩、所有借款清償後，「這時才開始學習股票投資。」邱永章藉此強調，投資第一課，是負責任的財務規畫，不能過度躁進，「否則，『T+2』（股票成交後2天的交割付款期限）會教訓你。」

10多年後，《今周刊》再與「黑手大戶」碰面，邱永章要談的是教訓，「怎麼可能永遠不敗？那是騙人的。重要的是，敗了就要學到教訓。」

那是在2010年接受本刊採訪後不久，當時，邱永章手中的儒鴻股價出現急漲，「8根漲停後，忽然爆出大量，似乎有不小賣壓。」長抱儒鴻且不時低檔加碼的他評估，自己的平均持股成本僅約2元，此際應可先出清，待股價修正後再補回，「我賣在29元。誰知道股價一路續漲，那一波，後來漲到400多元。」

嚴格來說，選擇獲利了結的邱永章並沒有「敗」，「我痛恨自己的是，巴菲特明明說『賣股的唯一理由，是原本買進持股的原因消失』，我卻因為股價短線波動而忘了買股初衷，做了錯誤決定。」因此他開始思考，有什麼股票能讓他避開「心魔」，不在短時間內，忽然被大量資金簇擁熱炒、股價飆高？

「不會倒、股價不會長期大跌的公司」是選股先決條件。再者，若股價長期不動，必須要靠穩定配息達成投資收益，所以配息能力也是選股重點。綜合所有需求，邱永章開給自己的一帖藥方，是「特許事業」，「這些年來，我把持股都換成屬於特許事業的金融股了。」

但在他目前的11檔金融股持股中，竟然沒有龍頭級的國泰金、富邦金、中信金等，「對於壽險比率較高的金控，我還是擔心IFRS 17（國際財報準則第17號公報）等會計新制的影響。」他坦言。

為了確保收益空間、不斷降低成本，邱永章也訂下了數則「操作指標」。例如，當個股股價跌至殖利率7%以上時加碼、跌破5%開始減碼，跌破4%時出清。

此外，「配息率不用太高，5成以上即可。配股配息的結構，最好是3分之2現金股息、3分之1股票股利。」他認為公司保留一定比率的盈餘，才能維持未來成長動能。

6年前退休、把自家公司無償轉讓給小弟的邱永章，在一次痛定思痛、翻修策略後，如今每年仍能安穩領息約800萬元。即使不碰這些年熱到發燙的AI、半導體股，但「黑手大戶」顯然又比10多年前攻下更多座財富城池。

邱永章說，自己的方法不見得適用於每個人，關鍵重點是，在一趟財富征途中，不管攻下多少山頭，都還是要謙卑面對市場的教訓，也才能一路穩穩前行，用踏實的步伐望向下一座高峰。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1466期)

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