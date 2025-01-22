美國再度偉大是要讓「中國不偉大」！謝金河：美中新冷戰來了 日本失落30年交棒習近平

文．鄭鴻達

全球迎來「川普2.0」時代。財信傳媒董事長謝金河以地緣戰略分析，川普現在要讓「美國再度偉大」，換個角度，就是要讓「中國不偉大」，如今中國內需式微，加上美日、日中 30年公債殖利率交叉，預示著日本過去失落30年的棒子也將交給中國，中國的未來充滿「巨大考驗」。 元大金控資深副總吳杰呼應，世界在1960、1990與2020年代，每30年就有一輪大調整。第一，美國在冷戰中圍堵蘇聯，也拉抬日本經濟，日本進入30年高速成長期。 第二，日本經濟開始威脅美國，美國祭廣場協議、美日半導體協議等「封喉」日本經濟，日本進入「失落的30年」。 第三，也被稱為全球化的歷史，意指蘇聯解體後，美國看好中國改革開放，認為這是全球化的好機會，企業大量進軍中國，直到川普2020年首次當選時，大家才發現過去30年被中國騙了，開啟美中新冷戰時代。

美國準總統川普將在1/20宣誓就職，成為美國第47位總統。謝金河在1/12（日）播出的《數字台灣》節目上，邀請元大金控資深副總吳杰，以及熟悉日本情勢的專欄作家福澤喬，以「美日台聯盟!終結中國霸權! 」為題進行對談。

30年風水輪轉 老謝：日本「失落30年」交棒中國

謝金河在開場分析近期局勢時指出，日經指數在1989年底漲至3萬8957點、台灣加權指數則在1990年達到1萬2682點，此後日本與台灣都經失落的30年，直到2020年、2024年，台股與日股才終於分別回到前述水準；談到港股，謝金河分析，港股在1997年後興旺30年，直到2018年反送中、港版國安法之後開始下滑。

謝金河也提到，中國、美國30年公債殖利率近期此消彼長，在美國利率相對高的情況下，會造成中國資金大量外逃；此外，日本30年公債殖利率也開始從谷底緩升，中國則下跌，形成交叉，這也意味著日本「失落的30年」將會交棒給中國。

謝金河也提到，橋水基金創始人達利歐（Raymond Dalio）談到，中國經濟形勢會比日本當年（1990）更充滿挑戰性，達利歐過去看好中國經濟，如今對中國經濟提出示警，「中國經濟面臨的陣痛與調整才正要開始」。

謝金河指出，當年經濟中國大起時，以林毅夫為首的中國經濟學家不斷高喊中國經濟總量會超越美國，如今經過漫長競賽後，中國現在經濟總量近18兆美元，美國則已到28兆美元，雙方差距正在拉大，而中國未來的調整，「我相信是充滿非常巨大考驗的時代」。

戰後人類三個30年 美國態勢決定蘇聯與日中命運

吳杰呼應謝金河的30年周期分析指出，在第二次世界大戰後的人類歷史，很巧地在1960、1990與2020年間這三個關鍵時刻，每隔30年都有很大的歷史調整。

吳杰分析，在1960年代，美蘇冷戰達到高峰，因此第一個30年是美國積極在全球圍堵蘇聯，在亞洲也拉抬日本的經濟，因此日本也在1960年代起進入經濟高速成長期；此外，亞洲四小龍也在美日拉抬下，也在這30年出現經濟成長奇蹟。

吳杰說，1980年代中，美日出現重大矛盾，是因當時日本經濟地位開始威脅美國，美國就用廣場協議、美日半導體協議兩招，「封喉」日本經濟成長，也導致1980年代開始，日本製造業因日幣急升出走，也失去全球半導體產業領先地位。

吳杰表示，1990至2020年這30年也被稱為「全球化」的歷史，當時蘇聯解體後，美國發現這也許是全球化的機會，且中國在天安門事件後走向改革開放，美國等國的企業大量進軍中國，直到川普首次當選總統時，美國才發現過去30年大家被中國騙了，也迎來美中新冷戰時代。

石破茂內閣親中傾向遭挑戰 下台壓力升高

福澤喬將此討論脈絡延伸至日本政局。他談到被外界列入「親中派」的日本首相石破茂，表示其不應酬的狀況，是嚴重到在出席APEC時，是在有政治人物會等各國政要領袖來握手、打完招呼後，就繼續坐在椅子上玩手機，這也讓日本人很不滿意，石破茂民調也因此一直下滑。

福澤喬接著指出，日本外務大臣岩屋毅曾被傳過曾收受中國企業的錢，其日前前往訪問中國時，還講了很多話，包括說不願提起，也不認為應該是「台灣有事，日本有事」，此番言論也被中國方面用來大做文章，也引發讓本保守派很大反彈，也讓要求石破茂下台的聲浪提高。

西方曾錯信中國富起來會民主化 新冷戰時代中港、日台命運交錯

吳杰再度談到，1990年時日本泡沫經濟破滅，同時香港在接下來30年跟著中國高速成長、奔馳，並進入全球化時代。當時西方社會就根據台灣的經驗，相信中國的改革開放，會帶來經濟繁榮、讓中國富起來，同時也可讓中國轉向民主化。

吳杰表示，後來到2020年，西方世界發現中國富起來之後沒有民主改革，反而是在「做壞事」，因此2020年起，美中新冷戰時代來臨，第一個反應就是中、港股開始急速大跌，同時過去30年被美國拋棄的國家，如日本等國股市開始一路創新高，此外，香港、日本房地產也呈一樣走勢。

吳杰結論指出，香港與日本過去數十年因地緣政治風水輪流轉，彼此命運走向相反方向。台、日是全球化最大受害者，當時中國加入WTO，台日製造業空洞化、產業外移，台灣青年薪資所得也因此下滑，但如今開始回升，主因包括製造業薪資拉抬、台商大量資金回流等。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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