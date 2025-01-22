先理債再理財！2025年終獎金放大術 股票如何配置：小資族千元就能入門投資

文．呂晴整理

不少人都期待今年的年終能夠很大包，領到後千萬別急著花掉，而是記得「先理債再理財」，還完利率較高的貸款和債務後，剩下資金可預留三分之一因應年節紅包及家庭消費還有剩的資金，再來進行財務規劃，才是最好的配置方法。 要如何運用年終獎金，才能發揮最大效益？銀行針對上班族群及退休族群給出不同的建議，基金、股票、ETF都是不錯的標的。

小資族：年終獎金均為12份，每月小額布局

北富銀表示，資金相對有限的小資族，可透過穩定的投資習慣，逐步實現財富增長，建議將年終獎金均為12份，依投資風險偏好挑選適合的基金、股票或ETF作為長期投資標的，每月投入小額資金，不僅能有效分散風險，還可藉由複利效果逐步累積財富。

目前北富銀的「奈米投」和新推出的「美股定期定額」服務，每月最低僅需投入1000元台幣即可展開投資計畫，適合小資族作為理財入門磚。

收入穩健上班族：50%投入成長型資產

而收入已經相對穩定的上班族，建議將50%資金投入穩健型資產作為核心部位，長期持有以維持穩定收益，另外50%則是投入成長型資產，可視市場狀況靈活調整以掌握增值機會。

若是家庭開銷比較大的民眾，則是可以透過投資型保單，來進行理財規劃，兼顧家庭保障與資產增值。

退休族可善用有固定現金流入帳商品

至於退休族因為對風險的承受度較低，需注重資金安全性和流動性，以低波動作為投資首要考量，建議將資金優先配置在低風險商品上，像是有固定現金流的海外債券或配息型基金、儲蓄型保險、台幣與外幣定存，確保穩定收益與應急資金需求。

理財、理債之外，先預留生活費

除了將資金投入理債、理財外，北富銀也建議平時應保留緊急備用金，像是小資族建議保留至少3個月生活費，而上班族開銷繁多，建議保留6個月生活費，較能應對突發狀況。

退休族因為已無工作收入挹注，同時隨著年紀增長，發生疾病和意外時的支出也更大，建議保留12個月生活費，不僅可以救急，也能保護既有的退休計畫不受影響。

要抱股過年？過去30年春節封關後首日上漲機率76.7%

近期台股、美股相繼創高後維持高檔震盪，其中，台股過去30年春節封關後首個交易日，大盤上漲機率為76.7%，且平均報酬率0.8%。

就統計機率來判斷，若是持有追蹤大盤指數的基金、或投資部位性質接近大盤的投資人，可安心抱股過年，後續的配置上，股市比重可先降至50~60%，待回檔修正後再佈局入場。

債市部分可以短天期債券進行抗波動風險，提高非投等債券比重，儘管非投等債利差緊俏，但展望2025年美國經濟溫和成長，仍將使違約率維持在低檔，高息收特性有機會讓非投等債擁有不錯的報酬表現。

想找美元高利定存，最高年息5.25%

另外，想要找美元高利定存的民眾，可以關注北富銀「金蛇迎春 好利成雙」美元、澳幣優利定存方案，透過臨櫃或「Fubon+ 台北富邦銀行動銀行」外幣優利功能入口，以新資金或換匯資金辦理優惠定存，最高享美元年息5.25%、澳幣年息7%優惠利率。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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