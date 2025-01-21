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鋼鐵股變「慘業」 他批日是元兇、教會陸傾銷、產能過剩…謝金河：內捲全球化今年顯學

聯合新聞網／ 今周刊
示意圖／本報資料照片
示意圖／本報資料照片

文．謝金河

美日鋼鐵大戰意外插曲。

日本鋼鐵計劃以149億美元收購美國鋼鐵的併購案，在拜登卸任前正式遭到駁回，這個案子胎死腹中。這也讓人想到二戰期間，美國在珍珠港事件後，能夠在短短半年多的時間迅速造艦，在中途島戰役逆轉勝的美國輝煌的「鋼鐵時代」。

Cleveland Cliffs執行長痛批：日本教會中國如何傾銷

這次日本製鐵收購美國鋼鐵失利，美國Cleveland Cliffs的執行長Lourenco Goncalvos跳出來大駡日本，他說日本人沒有學到1945年的教訓，並且直說：中國人壞，日本人更壞！他說日本人很邪惡，日本人教會中國人很多東西，日本教會中國如何傾銷，如何產能過剩！

他回溯日本在1977年協助中國設立寶鋼，2004年又與寶鋼合資設立汽車板鋼廠，協助中國快速擴張產能，如今全球前10大鋼鐵企業有6家是中國的企業。

2025年中國內捲全球化仍是世界顯學

中國鋼鐵產能年產逾10億噸，中國全面擴廠，產能傾銷全球，並把整個行業打成「慘業」。現在Cleveland Cliffs的執行長跳出來大駡日本才是元凶。

最近外電報導，中國11，12月產量下滑，鋼鐵產業有希望！其實未來的路仍漫長。現在歐洲，南美洲的港口仍停泊滿坑滿谷的中國電動車。2025年中國的內捲全球化仍然是世界的顯學！

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本文授權自今周刊，原文見此

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