日本流感疫情高峰 這13縣最嚴重！他看診31年沒中過 吃什麼保養？日醫分享秘訣

文．林依榕整理

日本是許多台灣人出國旅遊的首選，但當地近期流感疫情爆發，連4週都破百萬人感染就醫；不過台大感染科前醫師林氏璧，在臉書分享一則日本新聞，一名東京診所院長聲稱自己31年來幫流感病人看病卻從未得過流感，他大方分享保健的5大祕訣。

林氏璧指出，根據日本國立感染症研究所的資料，1月6～12日這一週全日本約5000間醫療機構通報的流感患者，平均每間通報35.02人，前兩週是64.39人和33.82人。

由於前一週元旦假期，日本許多醫療機關休診，數字可能較不準，因此本週的數字又稍稍回升一些。

以此推估全日本這四週各自新增約167萬、258萬、110萬、145.1萬人因流感就醫。2024年9月2日到現在，這個流感季在日本估計因流感累計就醫數已經達到849.2萬人。

從學生時期就沒得過流感 日本醫曝5大祕訣

除了提醒前往日本旅遊的國人，一定要戴好口罩、勤洗手外，林氏璧分享一則日本新聞，當中採訪東京一位内科外科診所院長伊藤博道，教導民眾預防流感。

這名伊藤博道院長表示，自己從學生時代到現在即使都在看流感病人，31年來都沒有得過流感。

而他的抗流感秘訣就是徹底洗手、用綠茶漱口（因含有兒茶素）、刷牙、下班後洗澡、吃橘子攝取維生素C、吃納豆和起司以及優格等發酵食品。

林氏璧補充，除了伊藤博道院長的秘訣外，他自己也會特別吃牛蒡、海藻等富含纖維的食物以改善腸道環境。才剛從日本回來的他，因為擔心自己可能有中標，不過流感的潛伏期最長是4天，距離他回台已經安全度過潛伏期，「確認本次到北海道沒有得到流感」。

直接採取「生理式」逃避 日民眾抗流感奇招：一聽到咳嗽馬上跑

那麼，日本當地人又是怎麼抗流感的呢？在該篇日本報導中還訪問了民眾，有的人認為，其實睡得好就有抵抗力，直指寢具與健康有直接關係，「如果睡眠不好，肯定無法保持健康」。

有的人則是坦言，只要搭乘大眾運輸，一聽到有人咳嗽就會趕快站起來逃跑，就怕細菌傳播開來。

林氏壁也提醒，日本目前有40個地區被列為流感疫情「警報」等級，最嚴重的13個縣市分別為徳島縣、宮崎縣、高知縣、愛媛縣、佐賀縣、熊本縣、静岡縣、長崎縣、石川縣、和歌山縣、山口縣県、愛知縣及宮城縣，台灣民眾前往這些地區都必須特別留意自身健康問題。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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