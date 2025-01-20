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99.9%的人不適合買儲蓄險、投資型保單！ 專家：買孩20年終身壽險 不如買他身上

聯合新聞網／ 今周刊
示意圖／Ingimage
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文．周靖璞

儲蓄險、投資型保單是國人喜愛購買的險種，但不少人因此進入理財誤區，認為透過儲蓄險存錢，效率比定存快，還能擁有保險保障；購買投資型保單，保險之餘還能理財。真是如此嗎？定方財務顧問總經理洪哲茗、副總邱茂恒認為，保險重點在於轉嫁風險，應與投資目的分開，購買保險確保收入中斷時生活無虞，並使用有效率投資方式累積財富，退休後達到財務獨立、保險愈買愈少的生活。

儲蓄險、投資型保單效益低

留意話術陷阱

邱茂恒表示，儲蓄險在理財上有「年期」盲點，「投資人為取得好利率，可能會在6年期、20年期中選擇後者，這也給了保險公司更多餘裕使用你投入的資金。」他表示，保險公司確認短期內不會更動到這筆資金，就能運用更長時間創造複利，分紅給投資人的只是蠅頭小利。同時，儲蓄險綁約年期內，若有動用資金需求被迫解約，反而可能虧到本金。「除非儲蓄沒有使用目標，或月光族迫切需開始存錢，否則99.9%的人都不適合把儲蓄險當作理財工具。」

至於投資型保單，係保險公司利用保費及保單價值去投資，邱茂恒認為應「投資歸投資、保險歸保險」，投資型保單只是保險公司轉嫁投資風險給消費者的方式，民眾大可以省下保費自己投資。他進一步說明，保險公司推薦的各種投資組合商品，很多其實經不起檢驗，「他們會在績效較好那一年賣該筆保單，卻可能沒告訴你過去不佳表現。」

洪哲茗以實際服務客戶案例進行說明，該位客戶購買的「月配息」投資型保單，雖然穩定每月領息，但實際抽查保單卻發現因績效不佳，導致配息源於客戶本金，實際整體投入資產「縮水」。他表示，部分投資型保單商品甚至給投資人看的績效是「試算」結果，並沒有實際市場績效驗證。投資人一定要對投資商品做足功課，勿輕易陷入話術陷阱。

保險首重高收入成員

定期險優於終身險

對於肩負家庭重擔的三明治族群，如何有效率配置保險？洪哲茗強調，保險核心目的在於風險轉嫁，應優先考慮家中主要收入者發生機率低但損失嚴重的風險。例如：父親突然過世，需要壽險去緊急應付生活開銷；若嚴重意外導致無法工作，可啟動失能險應對家中長期照護需求；接著是實支實付險與重大疾病險，用以補足醫療與突發疾病的經濟缺口。「很多家長因愛護小孩，一出生就保完整保險，但其實孩子最大的保險是父母，應優先把家中穩定收入來源的保險買足。」

至於購買保險額度拿捏，洪哲茗認為應先評估目前家中開銷，有多少是由自己負擔。假設育有十歲孩子，養到22歲具出社會謀生能力需12年，「一個月若需要5萬生活費，一年需要60萬，出社會前至少需720萬壽險保障。」除生活費，也可能需要教育費及償還房貸費用等，「估算需多少保障支應，再扣除現有資產部位，得出大約該購買的保險額度。」

洪哲茗建議，保險費用約占總收入10%，若資產部位多、家境寬裕，可減少投保費用比例，並透過「一年期定期險」來固定檢視保單。雖定期險會隨年齡增長而增加費用，但隨著屆齡退休，責任降低，可逐年調降保額。

邱茂恒進一步補充，如果小孩一出生選擇一次購買終身型壽險，乍看繳20年保障終身似乎很划算，但保險公司只是將未來21歲至99歲該繳納費用壓縮至20年內繳清，保費可能比定期險多出6至10倍。加上終身險不夠彈性，無法依當下時空環境做調整。

「保險就像穿雨衣，雖然褲子、鞋子仍可能會溼，但最主要保持身體不受影響。」邱茂恒表示，定期險以合理費用支應未知風險，省下終身型多餘花費可轉為更有效率投資，透過長期累積，讓退休資產大於風險需求，使購買保險成為「選擇權」，才是保險真正價值所在。

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本文授權自今周刊，原文見此

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