2025繼續跟著AI衝一波？精材、達發…「雙層濾網」篩好股 10檔名單出列！

文．龔招健

展望2025年，AI相關題材仍是投資主軸，且大浪延伸至上下游及周邊產業。 眾多AI概念股中，有哪些2024年營運成績亮眼、未來還可望持續乘勢上揚的公司？

台股上市櫃公司2024年營收日前全部出爐，年度總營收為44.66兆元，年增12.8％，改寫歷史新高，本刊從中篩選2024年營收至少年增10％、2025年可望持續成長，且股價相對合理的10家公司，提供讀者作為大盤封關前的選股參考。

綜合觀察近期市場資金動向及法人看法，AI相關題材仍是2025年台股投資主軸，且整個族群持續擴散，從上游的雲端資料中心、晶片設計與製造，到伺服器組裝代工與關鍵零組件，再延伸至AI邊緣運算及機器人、工業電腦與自動化設備、手機、PC、智慧眼鏡等終端應用，因此本文選出的公司，多緊扣AI大浪潮。

台積擁AI優勢 子公司同樂

台積電（2330）2024年合併營收高達2.89兆元，年增33.9％，創史上新高，股價也提前在12月營收公布前創下1160元的歷史最高紀錄。台積電在AI的優勢舉世矚目，除了本身業績優異，子公司精材（3374）受惠母公司擴大釋出CoWoS封裝訂單，2025年營運可望大進補。

台積電另一子公司采鈺（6789）為光學元件製造廠，也積極卡位矽光子商機，已加入母公司主導的「SEMI矽光子產業聯盟」，2025年營運可望在AI手機換機潮及中國影像感測器（CIS）國產化趨勢下，持續受惠。

IC設計大廠聯發科（2454）2024年合併營收是歷史次高。由於中國景氣低迷，市場原本擔心聯發科手機晶片銷售，會受中國品牌客戶庫存調整影響，但二四年第四季手機晶片需求超乎預期，使得上一季營收超出財測區間上限。

隨著聯發科與AI教父黃仁勳的輝達擴大合作領域，部分券商看好聯發科2025年合併營收將有機會再成長兩成左右，甚至挑戰歷史新高，近期吸引外資連續大幅買超，投信也偏多操作。

沾光輝達 聯發科、達發受惠

聯發科在1月7日再挑戰1500元歷史高價，主要受黃仁勳當天在美國消費性電子大展（CES）主題演講公開透露：「與聯發科合作打造迷你超級個人電腦運算晶片，預計5月上市。」市場看好聯發科藉此跨入AI超級運算領域，將有機會啟動新一波結構性成長。

展望2025年，聯發科除了旗艦手機晶片天璣9500將在下半年問世之外，與輝達合作的Arm架構個人電腦超級運算晶片，也將帶來想像空間，後續與輝達在車用、個人電腦的合作可望持續擴大，加上採用先進製程的AI相關特殊應用晶片（ASIC）接單持續增加，後市值得期待。

達發（6526）是聯發科子公司，深耕人工智慧物聯網（AIoT）及網通基礎建設IC設計，涵蓋藍牙、衛星通訊、光通訊等領域，也可望跟著母公司在AI大浪潮下受惠。此外，惠普（HP）2025年在CES展推出遊戲筆電、遊戲滑鼠新產品，其藍牙數據通訊技術平台是由達發提供，讓單一遊戲筆電能同時連接無線遊戲耳機與滑鼠，更順暢的遊戲體驗可望帶動買氣。

雍智（6683）是半導體測試介面廠，第一大客戶為聯發科，2025年營運可望受惠聯發科手機及AI相關晶片出貨的成長，其他客戶包括瑞昱（2379）、世芯－KY（3661）等，另外也受惠於先進製程晶圓大廠委外釋單，並打入當紅的AI ASIC供應鏈，未來跟同族群的穎崴（6515）、旺矽（6223）股價差距可望縮小。

工業電腦廠宸曜（6922）擅長高算力，如中央處理器（CPU）與圖形處理器（GPU）整合設計和散熱處理，產品包括嵌入式電腦、機器視覺系統、邊緣運算AI平台、車載電腦、X86與安謀（Arm）物聯網閘道器等，2024年全年營收也創下歷史新高。公司看好2025年軍工、煉油應用升溫（川普上任後可望大幅鬆綁石油開採），加上AI專案訂單規模提升，上半年營運能見度高。

宸曜與輝達合作已久，隨著輝達2025年推出Jetson Thor運算平台，宸曜也將跨入人形機器人開發。不過，人形機器人必備的精密感測技術還有待突破，加上目前成本偏高，以及法規等限制，公司認為產業用人形機器人商機還要2到3年時間才會發酵，家用則還要更久。

宸曜2024年前三季每股稅後純益（EPS）為5.81元，已超越2023年的4.51元，法人預估2025年EPS約8元，屬於小型利基股，近期股價漲多拉回，可留意月、季線附近的買點。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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