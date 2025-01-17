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三星怎從護國神山走向毀滅？謝金河揭「1事」是衰敗開始 台灣這科技園區也恐成破口

聯合新聞網／ 今周刊
（圖／路透）
（圖／路透）

【文．謝金河】

即使是一流跨國企業也會走向毀滅：三星的掙扎

日經中文網深入報導南韓三星集團陷入的困局，這當中最令人印象深刻的是，報導引述李健𤋮在三星最艱困時期的談話！

李健熙說：未來十年內，現在的代表性業務及產品可能會消失，即使是一流的跨國企業，也可能會走向崩潰！這篇文章深入探討三星呈現的敗象，很值得台灣的企業引為借鏡。

其一是國家失去方向，企業將無所適從！企業捲入政治漩渦，也是衰敗的開始！三星正是典型代表。南韓政局的動盪，尹錫悅被捕之前支持度急遽升高，南韓在親中，親美的角力，讓企業更加失去方向感。三星少主李在鎔涉及賄賂朴槿惠遭到囚禁，重挫三星的實力，這次南韓政局之亂，更加大企業的壓力。台灣的在野黨升高對立態勢，也為台灣未來的經濟發展帶來變數。

另一個是核心技術交流，命根子也隨之被斬斷！瓦解三星的是企業機密被竊取，技術外流，曾任三星要職的崔珍奭成最大破口，尤其是三星到西安設廠，如今三星連最拿手的記憶體技術也被追上。這次HBM更是被海力士超越！台灣的台元科技園區一直存在中國的商業間諜，檢調屢屢查獲科技間諜，這也是台灣的破口。

過去三星是南韓的護國神山，但這些年，三星的手機市占率節節敗退，家電業也被中國打得落花流水，顯示器產業更拱手讓出，半導體也漸漸邊緣化。日經中文網提到三星帳上現金大約剩下10兆日圓，未來大型併購活動也可能受限。

報導也提及三星考慮向日本取經，這些年Sony的蛻變，其實是一個值得研究的題目！

本文授權自今周刊，原文見此

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