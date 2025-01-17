為何逾8成台灣企業對經濟前景不悲觀 甚至過半認為川普上台對獲利影響不大？

【文．劉煥彥】

川普將在美東時間下周一（20日）中午12點（台灣時間下周二21日凌晨1點），在美國國會山莊舉行的就職典禮，宣誓就任第47任美國總統。 針對國內65家中大型上市櫃公司董總的一項意見調查顯示，川普上台後最優先實施的政策，將包括減稅、加徵進口關稅、鬆綁法規及遣返非法移民，儘管他最可能從關稅下手，但受訪企業中逾八成對於川普上台對台灣經濟的影響，不會感到悲觀。 甚至還有近六成受訪企業認為，川普上台對企業本身的獲利，影響不至於太大，而且不少企業在2024年都已經開始以不同方式提前應變。 明明川普再度當家對全球經濟的變數有增無減，為何不少台灣企業沒有剉咧等？

鄭貞茂：台灣要注意對美貿易順差之政治風險

台新投顧董事長鄭貞茂周四（16日）在中華經濟研究院的2025經濟展望論壇演講時指出，台灣經濟與美國的關係愈來愈密切，但隨著我國對美國的貿易順差達到全世界第七大，如果川普上台後說到做到，真的要掀起一場史無前例的關稅大戰，甚至對盟邦也不手軟，台灣就不能不正視這個風險。

但他也認為，金融市場多半推測，川普的關稅政策可能是漸進式，他認為美國新政府不會對台灣提高進口關稅，而是要更多台灣企業去投資美國。

其次，台灣已經是全球AI產業的樞紐，AI將是台灣經濟的保命符，供應鏈高達八成是台廠。台灣不論在彈性或韌性都有不錯水準，應該可以避開這個潛在威脅。

▲台新投信董事長鄭貞茂在中經院經濟論壇指出，台灣要注意對美國貿易順差的政治風險。（圖片來源：今周刊）

上市櫃公司協會調查：僅13%台灣企業對經濟前景悲觀

台灣上市櫃公司協會日前針對川普上台後在政策面對全球經濟的可能影響，以及台灣產業可能的應對措施，對旗下會員廠商做了一次意見調查，總共有12個問題。

上市櫃公司協會的全體會員市值，佔整體台股市場的25%，這次意見調查有65家企業回答，而且都是公司董事長或總經理，因此有一定的代表性。

根據這次計畫主持人、前政治大學校長周行一的說明，在當前不少逆風的全球經營環境下，這次意見調查有個意外而令人振奮的地方，就是受訪企業看待台灣經濟的未來，46%回答「一般」、40%回答「樂觀」，僅13%回答「悲觀」，意外協會會員企業對於台灣經濟展望不太憂心。

▲台灣上市櫃公司協會日前發表對川普第二任影響的意見調查，左起為協會創辦人施明豪、前政大校長周行一，與協會榮譽理事長蔡榮騰。（圖片來源：今周刊）

不僅如此，對於川普上台後對於自家企業獲利的衝擊，57%認為影響不大、不到三成覺得有負面影響，甚至有14%覺得會有正面影響。

他認為，這個發現應與會員認為川普的四個核心政策對全球經濟的影響好壞參半有關，也就是川普對中國增加關稅政策可能產生轉單效應，有利台灣經濟；這也與會員企業已經採取積極應對措施有關。

調查結果：不到三成董總認為，川普上台對獲利有負面影響

「我們得到的調查結果，對我們來說有點意外，但也讓我們覺得很振奮人心，就是儘管我們面對不確定性高的新美國總統，在（國內）企業家的眼光裡，看待台灣經濟（前景）是還不錯的。」

「我們50%以上會員認為，川普上任後，全球地緣政治風險一定會上升，對企業絕對不好，一定會影響到營運，使經營成本大幅上升，而台灣企業其實很重視經營效率。」

「如果因地緣政治風險關係，讓成本上升，我們競爭力就會受到不好影響。」

▲前政治大學校長周行一。（圖片來源：今周刊）

但周行一指出，根據意見調查結果，「我們企業家只有不到三成認為，對獲利會有負面影響，其他人都覺得獲利不會有什麼影響，甚至會提高，主要原因是他們已經從多元角度開始因應措施」，例如分散生產地區、分散供應商來源地、增加垂直整合程度、分散銷售市場、增加或強化產品組合等。

「因為剛剛跟大家講的這些，包括企業界認為川普的政策效果會互相抵消，包括台灣在中美競爭中，有一些特殊產業上跟替代性的優勢，而且我們的企業家已經慢慢學習，怎麼樣去應對這種不確定性。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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