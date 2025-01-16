出口創歷史次高！台灣曾被唱衰「走向崩潰」…謝金河曝關鍵數字：一定比預期的好

文．謝金河

從出口數字看台灣 2024年走入歷史，台灣全年出口額也結算出來，我把所有人的數據整理出來，大家可以參考！這當中有幾個重點：

1，2023年下半年，台灣總統大選造勢，很多人造謠，說台灣的壞，郭台銘董事長說：台灣經濟衰退，出口下滑，民生凋敝，民不聊生。也有雜誌說台灣出口14年最差，也有說台灣出口連續10個月衰退，亞洲表現最差，前景堪憂。

現在這個數字告訴大家，台灣出口連續14個月成長，去年出口4750.7億美元，只輸給2022年的4794.42億美元，是歴史第二高，而且24年出口年增率9.9%，一定比大家預期都好！

2，很多人都警告，兩岸關係不好，台灣經濟將崩潰，沒有ECFA，台灣經濟會崩盤！但這個現象也沒有發生。24年台灣出口出現最大的改變是對中港出口不斷下滑。2020年，台灣出口到中國的占比43.9%，到去年降為31.7%，而台灣出口到中國的以半導體為主的電子零組件，去年降到916.28億美元，衰退5.5%，這是連續三年的衰退，不過占比仍然高達60.8%，可見兩岸關聯度最高的是半導體，而不是ECFA！

3，美國市場迅猛增長，去年台灣出口到美國1113.7億美元，年增46.1%%，出口到中國1506.29億美元，衰退0.6%，美國出口占比從11.7%上升到23.4%。如果把對美國出口加上東協，占比拉升至41.9%，已經超過出口到中國的占比逾10%，美國市場比重仍在上升中！

4，去年台灣出口順差806.08億美元，對中國順差699.96億美元，對美國的順差648.82億美元，雙方已在伯仲之間。值得關注的是，台灣對美國出口順差增速太快，很可能成為川普政府關注的目標，要特別小心！

5，台灣是AI浪潮的受益者！24年資通訊產業出口1325.08億美元，比23年增長59%，相較於以半導體為主的電子零組件出口仍衰退0.8%，這才是台灣和美國連結的核心之所在。台灣的傳統產業衰退多年，未來必須避開中國殺戮，在創新與加值中尋找新的藍海！

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本文授權自今周刊，原文見此。

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