施昇輝買00929配兆豐金想驗證什麼？ 他揭月月配盲點、ETF新不如舊

文．周靖璞

00929(復華台灣科技優息)2024年12月公告配息0.05元，相較11月配息「腰斬」，敲響高股息ETF能否維持高配息警鐘？樂活大叔施昇輝認為，投資高股息ETF殖利率合理期望值是6%至7%，各家投信標榜的超過10%只是短暫幻想，在台股基期已高狀態下，未來持續降息只會是「必然趨勢」。他個人近期以00929、搭配兆豐金方式做投資驗證，00929成份股聚焦電子產業、搭配兆豐金相對穩健的官股銀行，在投資ETF上他建議「新不如舊」買上市老牌產品、「定期定額」大跌時勇於加碼。

2024「拉積盤」進攻

高股息ETF疲軟

施昇輝指出，2023年高股息ETF績效優異，主因很多高股息ETF成份股中包含大量AI概念股，表現異常亮眼，也讓許多投信公司認為高股息有「賺價差」機會，大量推出高股息ETF產品。

但到了2024年，台積電成主流趨勢，而台積電這類型成長股通常會將多數獲利繼續投入研發成本，因此屬於「低配息」，較不會被高股息ETF納入成份股。「所以2024年台股ETF績效前段班的，不是涵蓋台積電比例高的市值型，就是各類正2(槓桿型)ETF。」

擁有85萬受益人規模的「月月配」ETF 00929，2024年12月配息0.05元「腰斬」之後，單日創下超過百萬張交易量，而1月2日繼續公告維持配息0.05元，對此施昇輝表示，雖然以0.05元配息換算年化報酬率大約只有3%，但將00929在2024年配息加總，仍有超過10%年化報酬率，其實不必太過悲觀。反而在失望性賣壓導致ETF產生過度折價，也許反而是進場好時機。「百萬交易量隔天，投信就接盤買進，就是因為他們看見了套利空間。」

不過施昇輝也補充，2024年許多投信公司推出高股息ETF，標榜回測殖利率超越10%並非常態，高股息ETF年化殖利率合理期望應在6%至7%間，尤其台股在2024年已處高基期，整體大盤殖利率已降低到3%以下，超出期望值就要保守認定後續降息是「必然趨勢」。

月配息隱形成本多

高股息「新不如舊」

施昇輝自身也買入00929做長期觀察，「月月配」透過每次領股息時的匯費、健保補充費和需要繳納的所得稅削減了實質獲得的股利。他以切蛋糕為例說明，半年配息好比將蛋糕切一半，季配息是切四塊，切得越多次中間掉落的碎屑就越多。「以00940(元大台灣價值高息)配息0.04元來說，買一張才配息40元，匯費就扣掉10元，真的划算嗎？」

為避免投資00929產業過度集中電子股風險，施昇輝同步買入兆豐金，他認為金融股在台監管嚴格、倒閉機率極低，購買公股行庫更加穩健，屬成長性低但配息大方的「牛皮股」，隨時都能買進，對於想穩定領息的投資人是相對較好的選擇。

施昇輝表示，2025年若打算投資高股息ETF，秉持「新不如舊」原則，就可降低股息縮水風險。因成立時間較短的ETF，在大盤20000點以上進場買進成份股，比起老牌高股息ETF如0056(元大高股息)、00878(國泰永續高股息)、00713(元大台灣高息低波)成分股建倉時成本更高。只要台股長期向上，老牌高股息ETF帳面上的資本利得就更多，能配發的股息也更多。反過來說，一但資本利得縮水不得不「降息」時，老牌有更多餘裕挺過風險。

高股息ETF配息縮水，該如何判斷停損點，除定期定額進場，施昇輝也提供自己的操作建議，歡迎收聽本集的《毛利小姐變有錢》 https://lihi.cc/jSUCt

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本文授權自今周刊，原文見此。

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