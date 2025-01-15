崇越組半導體供應鏈台灣隊攻美 弘塑、千附等10廠商作伙 為何美市場仍有成長空間？

撰文‧譚偉晟

崇越2021年跟隨客戶赴美設立據點，在2024年成功轉虧為盈。三年的自我調整，讓崇越找出可行的工作模式，穩健迎接美國業務的高速成長。

2024年，崇越科技以全年營收近570億元的成績，寫下歷史新高。對於2024年的好表現，崇越科技董事長潘重良笑容滿面，因為除了台灣的業績豐厚之外，營收貢獻五成左右的海外市場，同樣獲得佳績，「中國的業績目標達成率110％，美國本來預期損益兩平，結果也超乎預期。」

崇越的事業組成，包含供應晶圓代工客戶半導體材料事業，諸如石英、光阻液、矽晶圓等材料銷售，2024年第三季半導體相關營收貢獻達到86.7％。其次，則是提供廢水處理等服務的環保工程，營收貢獻為10.2％。華南投顧的研究報告分析，半導體客戶需求可望持續暢旺，預期2025年崇越營收將達到630億元、年增率預估逾10％，這當中海外業務將會有更顯著的成長。

海外需求潛力深不可測

原因在於，台灣與中國的市場成熟，美國、東南亞卻仍有巨大的成長空間。潘重良舉例，隨著客戶在海外的產能進入量產，「不只是材料供應量倍數成長，客戶還要備品，這都是剛起步而已。」第一金投顧研究報告進一步指出，相較於日本有材料原廠的服務競爭，崇越在美國對於客戶的重要性更高，因此更有機會取得明顯的業績挹注。

在迎接高成長的同時，崇越的美國子公司2024年也達成虧轉盈的里程碑，美國子公司2023年底虧損仍逾1300萬元，但在2024年第三季，已經轉為獲利逾6千萬元。

崇越科技集團執行董事李正榮回憶，當客戶決定赴美設廠，崇越於2022年正式啟用美國據點後，沒多久就面臨客戶建廠進度不如預期，「那時候，很多材料就是停在我們的倉庫內。」李正榮接著說，當外部客戶的需求仍不穩定時，崇越首先做的，是把美國團隊的體質調整好。

調整的重點在於成本管控，「歐美人工成本很貴，所以我們要有適合的『模式』。」潘重良所謂的模式，首先是要讓台灣與海外成員協作，「而且，我們把台灣團隊的績效，跟海外據點連接在一起。」李正榮解釋，用績效連結台灣與海外員工，背後用意是，當客戶海外晶圓廠有狀況時，崇越在台灣的團隊也須幫忙解決，藉此讓海外員工有餘力可以負責更多產品，避免海外人力過度擴充。

其次，則是要找更多半導體供應商加入崇越的平台、共同分攤崇越美國子公司團隊的營運成本。

「因為崇越做光阻液等耗材，一定要養人、就近服務。弘塑有設備到海外，也要找售後服務。」弘塑科技副總經理梁勝銓指出，這讓售後服務頻次相對較低的設備廠商，也能透過與崇越合作、共用人力，服務美國客戶。

此外，李正榮提到，加入崇越美國平台的台灣半導體供應商，也會有各自在美國當地的半導體廠客戶，當中一定會有崇越未曾接觸過的客戶。他指出，隨著崇越在美國通路發展成熟，便有機會將崇越自家產品、甚至是平台上其他夥伴的產品，引薦給客戶，反之亦然，崇越不曾接觸過的客戶也能藉此建立接觸的管道。萬潤科技董事長特助盧慧萱就表示，雖然目前萬潤尚無美國營收，但選擇加入崇越平台，便是希望提前布局美國未來的商機。

平台共享 組成赴美台灣隊

「弘塑、千附、萬潤，已經有約十家夥伴。」潘重良進一步透露，2024年首度參加的美國半導體展，崇越也邀請10家左右台廠一同參展，2025年加入崇越美國平台的廠商，可望增加1倍以上。

從化學品等耗材銷售為起點，崇越擴長出的化學品廢液處理、環保工程，同樣成為近年來海外擴張版圖的要角。「有時候，客戶也不清楚廢液中的汙染物成分是什麼。」崇越科技副總經理陳建銘這句話背後，是崇越能透過分析廢液，找出有效處理方案，成為半導體材料銷售外的業務。

永豐投顧的研究報導指出，2025年崇越的環保工程營收，可望比2024年成長25％。

「2024年我們接到台灣晶圓代工業者的新加坡廠工程，同時，美系半導體廠在日本的新工程，也在找我們。」潘重良指出，對客戶而言，廢液處理系統一旦出問題，會導致產線被勒令停工，因此半導體客戶高度注重廢液處理系統的可靠度與效能，崇越擁有多年環保工程與處理廢液的實戰經驗，是獲得青睞的關鍵。

「接下來，除了營運版圖再擴張，我們也會導向新的產品開發。」言語間透露從先進封裝到資料中心散熱應用皆有新品布局，潘重良有信心，在打造海外銷售的成功模式後，2025年的崇越有機會因為爭取新客戶、海外市場快速成長，挑戰全年營收續創高峰。

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