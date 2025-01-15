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拿現職的危勞 增退休警消福利？月退俸能領7.2萬 在職的不領情「未爆彈留給下代拆」

聯合新聞網／ 今周刊
攝影 吳東岳
攝影 吳東岳

撰文‧林良昇

在野陣營憑藉國會多數，對蔡政府推動的年金改革進行全面反撲。這回藍、白合力修法端前菜，將退休警消的年金所得替代率上調到最高80％，已然引發所有公務人員要求比照辦理的骨牌效應。

1月7日，在國民黨團與民眾黨團立委聯手支持下，立法院院會三讀通過《警察人員人事條例》修正案，將警察、消防等人員的退休所得替代率上限提高到八成。

議場內，在野黨立委開心地大合照，認為這次修法，是對終身為國貢獻的警消人員，提供最基本的照顧。

另一廂的銓敘部卻表達遺憾，具體估算修法後將造成退撫基金提早兩年用罄，未來50年基金減少的收入與增加的支出，合計超過1700億元，財務缺口須由全體納稅人負擔。

若想分辨雙方誰說得有理，必須先回顧蔡英文政府在2016年啟動、2018年7月1日正式施行的公教年金改革。

獨厚警消 新制比年改前優渥

蔡政府年改方案的重要條款之一，是分10年逐年調降公教人員所得替代率上限。以任職35年的公務人員為例，原本每月退休金計算公式是「本俸兩倍乘以75％」，但自2018年起，每年調降1.5％，直到2029年降為60％。服務年資較短的公務人員，每年調降幅度相同，但每月領取的退休金不會低於33140元。

本次在野黨推動修法，就是讓警察、消防、海巡、移民、空勤等人員與其他公務人員脫鉤，所得替代率不僅不再逐年調降，還逆向拉高，任職36年以上者，退休所得替代率最高可達80％。

以警察人員退休時相對多數的年功俸500元為例，達最高年資的退休警員，每月退休金最多可領到7.2萬元，甚至比蔡政府推動年改前的6.5萬元還優渥。

數字會說話，除非過去歷任政府都嚴重虧待警察，否則這項修法提供的，絕不只是在野黨立委口中「最基本的照顧」。

警消人員退休金「不減反增」，意味著按原本年改計畫可節省的1093億元經費無法實現，還必須增加給付668億元，一來一往，財務缺口擴增至1761億元，銓敘部因此預估，退撫基金會提早2年、在2049年破產。

針對退撫基金財務新增的缺口，此次修法更明定要行政院每年自公務預算辦理撥補，確實是由全民納稅錢買單。

儘管如此，國民黨立法院黨團仍認為，「警消終身為國貢獻，每年（增加支出）35億元，真的不多！」

雖然在野黨訴諸感性，但在職警消人員未必領情。

現職的基層員警王惀宇近期與不少同事聊到這次修法，他指出，不管哪個年齡層的在職員警，都沒有對調高所得替代率感到特別振奮，因為年輕世代覺得距離退休還很遙遠，待退世代的疑問則是：「這樣改，真的能實現嗎？」

現職警察冷感的原因在於，基層接觸第一線民眾，了解台灣社會變動，王惀宇指出，近年高齡化、少子化衝擊愈來愈有感，年金「很難繼續做下去」，年改問題更非台灣獨有，退休保障訴求永續，而不是反覆與不穩定。

在野黨提出的另一個修法理由，是警消為人民「沒日沒夜、出生入死」，若不調高退休金以維護尊嚴，恐將無人願意從事高風險的警消工作。

然而，警消工作的特殊性已充分反映於在職期間的加給上。如警察除本俸和專業加給外，尚有警勤加給、超勤津貼等；若因公殉職，也有撫卹金及慰問金。

對離退休還遠的基層員警而言，現職警消的危勞加給是否充足、超勤津貼是否落實，確實有討論空間，但以現職警消工作危勞為由，增加「已經不工作的警消退休福利」，顯然有資源錯置與邏輯錯亂之嫌。

消防員工作權益促進會祕書長陳彥凱也指出，年輕消防員會覺得年金是「比較以後的事」，如何改善當下的裝備與工作環境、提升消防員職業安全，「是我們會比較在意的部分。」

修法五方向 皆無助年金永續

更嚴重的是，單獨調高警消退休所得替代率，勢將引發所有公務人員要求比照辦理的骨牌效應。

《警察人員人事條例》三讀修正後，中華民國全國公務人員協會、全國退休教師聯盟等團體，立即出面主張「停砍公教人員退休金，所得替代率調整與警消人員衡平」，獲得國民黨團總召傅崐萁等立委親臨現場聲援；國民黨立法院黨團更在社群平台上發文宣示：「找回軍公教人員的公道及尊嚴，從現在開始！」

由此可見，調高警消退休所得替代率只是序曲，在野陣營憑藉國會多數，想對蔡英文政府推動的年金改革進行全面反撲的號角，已然響起。

目前，立法院內有關「年金再改革」的修法提案，多不勝數，遺憾的是，絕大多數提案都與讓年金制度永續的目標，背道而馳。

梳理提案內容，大致可分為「停止調降退休所得替代率」、「退休人員月退休所得隨現職人員待遇調整」、「消費者物價指數（CPI）累計成長率調整」、「軍職年資合併計入退休年齡」、「排除早期已退休人員扣減退休金」五大方向。

其中影響最大的，無疑是「停止調降退休所得替代率」，可能會讓退撫基金提早4到5年用罄。

檢視退撫基金財務，年金改革上路後，退撫基金水位雖從2018年的5600億元到2024年10月突破1兆元，收支比也從2019年的145.3％，降至2023年的98.6％，但50年精算的財務缺口，仍有1.8兆元。

換言之，蔡政府推出的年改方案，仍未真正實現退撫基金「永續」的終極目標，只是延緩基金破產時間，未來勢必要再改革。本身就是資深公務人員的銓敘部政務次長張秋元認為，年金改革要持續，讓未來世代的公務人員也可以領到合理退休金；若此時又開倒車，財務缺口勢將再度擴大，屆時改革只會更加困難。

然而，在野黨立委似乎只在意當下，完全不願思索未來。

例如2024年12月16日，國民黨司法及法制委員會召委吳宗憲在立法院公聽會上說，國家超收稅收很多，政府說年金支出會影響國家財政是「鬼扯」；更批評實施年改後，退休人員不敢正常消費，造成經濟不振。

「（公聽會上）他們所提的一些證據或數據，我覺得沒有很充分。」長期研究年金制度的屏東科技大學社會工作系教授林宏陽點出，退休給付金額多寡，感受因人而異，釐清到底是「需要」還是「想要」？才是重要前提。

張秋元也直言，全世界退休年金都是支應「個人基本生活所需」，重點應看「到底能拿到多少錢？」不是只看替代率。

逆行國際趨勢 留後代未爆彈

目前年改方案已有退休所得隨CPI調整的機制，據銓敘部試算，即使到所得替代率調降到最低的2029年度，590俸點退休人員仍可領約5.3萬元，高於目前在職勞工平均薪資，加上有最低保障金額，領最少的退休人員不致影響生活。

再者，退休金並非遞延薪資，不論公務人員或勞工，薪資多寡是在職時貢獻度的展現，退休金應著重基本生活的適足性，況且公務人員退休金替代率的計算模式，已經讓實領金額更加優渥。

出身自軍公教家庭，曾為公務人員的返觀台灣公共治理協會理事長何昀峯直言，公務人員工作穩定還逐年加薪，也有很多優於民間的福利，對有意從事公職者，仍有一定的吸引力，立委不該將公務體系的問題聚焦在退休後，應著重合理改善現職待遇。

林宏陽也示警，台灣生育率下降，未來經濟總生產力充滿不確定，預算編列應更著重於投資未來；國際趨勢也是繼續降低退休所得替代率，而非加碼退休福利。

年改上路6年，仍有未竟之處，在野黨以政府短期財政榮景作為發起「反改革」的理由，其實只是不負責任地討好退休選民，將未爆彈留給下一代拆解。

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