20年最慘！台塑四寶去年只賺83億狂減8成…抱股一年卻「變半價」怎麼辦

聯合新聞網／ 今周刊
台塑四寶示意圖。聯合報系資料庫
台塑四寶示意圖。聯合報系資料庫

文．數位內容部整理

台塑集團周五（1/10）公布2024年獲利表現，台塑四寶中，台塑(1301)去年呈現虧損、台塑化（6505）每股純益（EPS）0.62元則是獲利表現最好的，四寶整體去年稅後純益83.71億元，年減超過8成，創下逾20年來最差獲利表現。

而台塑集團也同步宣布，擬核發年終獎金月數為3個月本薪。

台塑每股淨損0.2元唯一虧錢、台塑化0.62元表現最佳

在中國殺戮戰中重創的台塑集團，老大哥台塑（1301）2024年稅後淨損12.73億元，每股淨損0.2元，成為集團唯一虧損的公司，而台塑化（6505）全年稅後淨利59.44億元，每股純益（EPS）0.62元，則是獲利表現最佳。

南亞（1303）全年稅後淨利33.21億元，EPS 0.42元，台化（1326）則是全年稅後淨利3.79億元，EPS 0.06元。

4大公司2024年平均每股稅前0.29元，年終獎金為3個月本薪

針對年終獎金部分，台塑集團表示，集團4大公司年終獎金計算原則，是以4大公司平均每股稅前盈餘4.1元、核發4.5個月本薪為基準，每增減1元，加、減發0.6個月本薪，上限7個月，下限3個月。

台塑集團4大公司2024年平均每股稅前盈餘0.29元，因此年終獎金為下限的3個月本薪。

台塑集團的員工僅能領到基本年終獎金3個月，但台塑四寶的股價，在2024年從年初跌到年底還未見止跌，更是成為不少存股族心中最大的痛。

台塑月線苦吞12黑，抱整年已經賠掉56%本金

台塑2024年1月股價還在72.1元，如今2025/1/10已經剩下31.45元，從月線來看吞了12黑，僅9月為紅K棒，意味著從2024年年初抱到現在都沒賣的股民，已經賠掉超過56%本錢，更別提有多少人一路攤平攤到躺平。

財信傳媒董事長謝金河曾在專欄中提到，中國的內捲可能進一步全球化，殺戮將從傳統產業的石化，鋼鐵，水泥一直到電動車，鋰電池，太陽能，矽晶圓，碳化矽到成熟製程半導體。

謝金河說，照理說供給大過需求，產業應減產穩定價格，但是中國的集權體制卻逆向操作，價格愈跌，產能愈開愈多，市場的殺戮也沒有止境。

台塑9家公司市值加總，不及富邦金一家公司

「台塑四寶股價持續破底，把台塑，南亞，台化，台塑石化四家公司加起來，市值跌破1兆元，這是非常不可思議的景象，把台塑相關9家上市公司市值加總，都比一家富邦金還少，這個現象值得關注」

謝金河說，台塑集團在2024是經典代表作，公司領導人必須要有新的戰略，否則恐難面對空前挑戰。

還要攤平？施昇輝：營收獲利沒明確改善，先別猜測底部

理財作家施昇輝曾在專欄也提到，台塑一直是傳統產業中的模範生，前董事長王永慶還被譽為「經營之神」，但2024年的經營績效大幅滑落，連帶股價更是一瀉千里，加計股息後，居然一年跌了53.9%，年底只剩35.5元，成了這5支股票中價格最低者。

若以價格來看，投資人應該沒有不敢買的理由，「但我認為它是目前最不該買的股票，在營收獲利無法明確改善前，請勿盲目猜測股價的底部」。

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本文授權自今周刊，原文見此

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