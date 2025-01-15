習近平挽救中國經濟機會有多大？鄧小平上台13年才真正掌權 北京挑戰還沒完！

文．劉煥彥

中國經濟在2023年成長5.2%，如今在內憂外患交互影響下，可能持續減速，帶給北京不少挑戰。 世界銀行最新預估，2024年中國經濟成長率可能只有4.9%，2025年更可能續降至4.5%。 呂張投資團隊總監呂宗耀認為，從已故中國領導人鄧小平的經驗來看，他上台後13年才真正控制中國，開啟了中國經濟快速發展的列車，如今習近平還陷於權力鬥爭中，自然會影響經濟發展，「這是最清楚的概念」。

「中國領導者與反對派的鬥爭，時間不夠長」

呂宗耀在周日（5日）播出的數字台灣節目，接受主持人謝金河訪談時指出，從鄧小平的掌權歷程來看，當時他從1978年上台、1979年發表北方談話，到1992年南巡廣東，之後才真正控制全中國。

如今習近平尚未擺平內部的權力鬥爭，而在此之前中國經濟要脫離當前瘋狂內捲又高度外捲的局面，其實不太容易。

也因為如此，呂宗耀建議投資人避免把資金放在中國的產業或房地產。

「1978年鄧小平拿到政權，1979年他到北方發表了北方談話（編按：其實也是在1978年）。1989年天安門事變，讓他能夠真正的清洗所謂毛澤東派的內容。」

「文化大革命是清洗鄧小平跟劉少奇，因為他們希望讓一部分的人（先）富起來，但是毛澤東的思想就是均貧跟共富，他政權才能確保，所以文化大革命把劉少奇鬥垮在監獄裡面。」

「鄧小平1978年掌權，北方談話（提到）他要改革，要讓一部分人富起來。1992年他南巡到珠海、廣州、廣東、深圳，宣布改革開放進行，美國也是在那個時候的資金大量投入去支援中國。」

「從1979到1992年，（鄧小平）北方跟南方的談話，中間落差了13年，就告訴我們，中國領導者現在在與反對派的鬥爭，時間不夠長。」

「中國領導者現在才做幾年而已，所以他權力鬥爭的時間，就會影響他經濟面的發展，這是最簡單、最清楚的（概念），不用那麼多的數據解讀。」

「到泰國買三包衛生紙，台灣只能買一包」 原來因為中國內捲變外捲

呂宗耀也指出，目前中國經濟不僅極度內捲，甚至已經外溢到國外，而首當其衝的就是東南亞。

「中國的出口（地區）最大比重，從任何角度都應該是美國，因為它最有錢，GDP達到28兆美金，（曾經）高達15%，（現在）美國只剩11% 。」

「佔中國比重最大的，現在在東南亞。東南亞GDP到2030年（預估）才5兆美金，搞不好也不一定達得到，居然現在成為中國出國（比重）最大的地方。」

「所以，現在有一句話在流傳，『要買衛生紙要到泰國去，到泰國買三包衛生紙，台灣只能買一包衛生紙』，關鍵就是中國的外捲 所以東南亞會非常非常的不樂觀。除了台商積極（進軍東南亞布局）製造工廠，東南亞經濟在中國的傾銷之下，我實在看不到它的明天在哪裡。」

呂宗耀也舉汽車產業為例，在中國汽車低價傾銷海外市場的衝擊下，歐洲五大汽車出口國在全球市場佔比，從1999~2023年的27~30%，在2024年大降至11%。

美國汽車出口在全球市場佔比，同期也大約從27%萎縮至10%；日本更淒慘，從17~18%變成只有9.5%。

反觀中國在全球汽車市場佔比，同期從3.3%飆升至三成以上，「你就知道它外捲傾銷，裡面自己內捲之嚴重，這就是當下全球的機制」。

「中國領導者犯了很重要錯誤，就是想回到毛澤東時代」

呂宗耀也以北京封殺馬雲等科技巨頭為例，說明中國政治矛盾與經濟發展之間的關聯。

大約從2007年至2015~2016年期間，智慧手機成為美國科技獨霸全球的炸子雞，在此同時互聯網（網際網路）科技及應用，成為中國獨霸世界的內容，「可是中國領導者犯了一個很重要的錯誤」。

「他想回到毛澤東時代，當時觀念是均貧跟共富，就是讓老百姓吃得飽又好像吃不飽，就沒有反對政治的理由。」

「這樣的內容回到了中國主政的思考裡，把馬雲給摘下來。如果馬雲沒有被摘下來，當時互聯網的時代那麼旺盛之下繼續往前，（中國）對今天的AI不會是現在完全沒在這個領域裡面沾一杯羹。」

「我想從這樣子的內容，去回憶過去的50年，你思考就能有縱深。」

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本文授權自今周刊，原文見此。

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