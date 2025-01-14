2025金融股股利誰最香？富邦金、中信金…外資最看好它：這2檔「輸給大盤」得再加油

文．翁申霖 整理

14家金控2024年前11月獲利大賺高達5714億元創史上新高，年增近六成！由於2025年金控股利發放預估不錯，可望高於2024年，使得存股族搶存金融股。 對此，摩根士丹利證券（大摩）在報告中列出，最看好哪幾檔金融股，同時也點名2檔表現「輸給大盤」因而不看好，目前預估有3家現金殖利率上看4.5％，其中中信金現金股息最為可口，殖利率預計上看5％。

金控賺翻！前11月紀錄創新高

統計14家金控，累計2024年前11月14家金控合計繳出5714億元的亮眼成績，高於2023年一整年的3653億元，並創同期新高紀錄。

前11月獲利以富邦金1,406.5億元穩坐冠軍，國泰金1,131億元居次，第三名中信金683.27億元；超過300億元的依序有元大金340.66元、凱基金330.44億元、兆豐金320.61億元；200億元以上有第一金、玉山金、永豐金、華南金。

針對存股族期待的股利發放，摩根士丹利證券（大摩）看好2025年金融股股利發放！報告中指出，

「2025年上半年的焦點將放在現金股利殖利率，保險與證券股的現金股利，可望優於銀行股」

，主因在於股價價位低，2025年配發出來的現金殖利率將「很可口」。

現金殖利率誰最香？

報告顯示，由於金融股2024年獲利強勁，2025年發放的現金股利可望高於2024年。

其中，存股族最在意的現金殖利率，大摩表示，2025年金融股平均現金殖利率將達4.3%！其中，以中信金(2891)現金股息最為誘人，殖利率上看5%；其次元大金(2885)、國泰金(2882)，以及富邦金(2881)皆預估達4.5%。

不過，若撇除現金殖利率預估，單論看好度的話，大摩最看好國泰金，其次才是中信金、元大金，這兩家評等為「優於大盤」。

至於富邦金、玉山金、永豐金、兆豐金這4家，大摩看法則保持「中立」。

有2家要再加把勁的則是第一金及中租-KY，評等為「劣於大盤」。

2025投資金融股！達人首選這2檔

針對2025年該如何投資金融股，資深分析師陳唯泰日前在《今周刊》專欄撰文表示，由於中信金(2891)是預期殖利率最高，大於5%，而且外資買超較多，而且EPS成長幅度大的公司，是被他列為逢低承接的首選。

至於首選第2檔則是永豐金(2890)，外資買超而且預估殖利率超過4%。主因在於，從金控角度來看，前9月稅後純益排名則將前進3名至第7名，看起來為雙贏的結果，因此股價短線利多出盡，但中長線仍看好。

展望2025年，陳唯泰認為，因地緣政治的風險仍未見平息，再加上川普走馬上任之後，市場的不確定性升高，「在這樣子的投資環境，如果要尋求資金避風港，我個人評估金融股會是最佳的選擇。」

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本文授權自今周刊，原文見此。

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