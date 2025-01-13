川普就職倒數！對美陸台股是驚嚇還是報喜？「去中國化」是雙面刃？影響一次看

聯合新聞網／ 今周刊
示意圖／美聯社
示意圖／美聯社

文．數位內容部整理

2017年1月10日，川普首次就任美國總統時，上證指數報3161點，道瓊工業指數為19855點，台股則是收在9339.03點，8年後的2025年1月10日，川普即將上任，上證指數3168點、道瓊指數41938點，而台股則是23011點。

這期間，美股與台股都是顯著成長、來到相對高檔，但上證指數則是持平，川普的政策對美股、陸股以及台股會有多大影響？

川普政策對美股影響

川普的經濟政策以減稅和放鬆監管為核心，旨在刺激美國經濟增長。2017年，他推動減稅和就業法案，將企業稅率從35%降至21%，這一舉措提升了企業盈利能力，促使投資者對美股的信心增強。

此外，放鬆金融和環保等領域的監管，降低了企業運營成本，進一步推動股市上漲。

2024年11月，川普再次當選美國總統，市場對其延續減稅和放鬆監管政策的預期強烈。選後，美股出現慶祝行情，道瓊飆升1508點，漲幅達3.57%，創下歷史新高，標普500指數也首次突破6000點大關，創下1年以來最大的單週漲幅

投資者預期川普的政策將進一步減輕企業稅負，提升盈利能力，從而推動股市持續上漲。

然而，市場對川普政策的潛在風險也有所擔憂。分析師指出，川普的貿易保護主義政策可能引發貿易摩擦，對全球經濟增長構成威脅，此外，減稅和增加基礎設施支出可能導致美國財政赤字擴大，推升通脹壓力，進而影響股市表現。

川普政策對陸股的影響

相比美國股市的強勁增長，中國上證指數在過去8年中基本持平。川普的貿易政策對中國經濟和股市產生了重要影響。

2018年，川普政府對中國商品加徵關稅，引發中美貿易戰，對中國出口和經濟增長造成壓力，這一系列事件導致投資者信心受挫，資本市場波動加劇，上證指數表現疲軟。

2024年川普再次當選，市場擔心其可能延續強硬的對華政策，進一步加大對中國經濟的壓力，選後，中國股市出現下跌，A股市場三大指數全面走低，投資者擔憂新一輪貿易摩擦可能對中國經濟增長和企業盈利能力產生負面影響，從而拖累股市表現。

川普政策對台股的影響

至於台股部分，川普再次當選美國總統後，對台股的影響主要表現在科技產業、貿易政策以及全球經濟環境三個方面。

「去中國化」對科技業的機會與挑戰

川普政府一向重視美國科技產業的發展，可能持續推動「去中國化」的供應鏈重組，這對台灣半導體和電子產業是雙刃劍。

一方面，台灣作為全球晶片供應鏈的重要節點，可能受益於美國對中國科技限制的升級，增加對台灣企業的訂單需求，另一方面，地緣政治風險可能使台廠面臨更高的經營壓力，如供應鏈轉移成本或貿易限制。強硬貿易政策，可能影響台灣作為中美供應鏈樞紐的角色

川普延續對中國的強硬貿易政策，可能影響台灣作為中美供應鏈樞紐的角色，若美中貿易摩擦升溫，將對台灣出口造成一定壓力，尤其是與中國市場高度相關的產業。然而，若美國加強與台灣的經濟合作，可能為台灣帶來更多的外資流入與市場機會。

為刺激美國經濟　吸引資金回流美國

川普政策可能刺激美國經濟增長，吸引資金回流美國市場，對台股形成一定的資金外流壓力，然而，若美國股市持續走高，可能提振全球投資者信心，對台股產生間接的正面影響。

川普上任後預計將延續其一貫的經濟和貿易政策。對美國而言，減稅和放鬆監管可能繼續推動企業盈利和股市增長，但需警惕財政赤字和通脹上升的風險。

對中國而言，需密切關注美國貿易政策的動向，積極應對外部挑戰，推動經濟結構轉型，以提升經濟韌性和資本市場的活力。

而對台股來說，川普上任的影響既有挑戰也有機會，投資者應關注科技產業動態及中美政策走向，以因應市場波動。專家表示，2025年在制定投資策略時，應充分考慮宏觀政策環境的變化，做好風險管理，以應對市場的不確定性。

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

勞保掛職業工會「7類黑名單」抓到就退保！達人提醒「勞工們務必當心」：年資被歸零、保費充公

睡到一半起床尿尿幾次算不正常？腎臟科醫師：簡單2動作，堅持2個月，大幅改善夜間頻尿、血糖血壓也降低

一周天氣／冷夠了沒？「6度」報到後暖2天、大陸冷氣團＋鋒面雨又來襲…一表看何時轉乾回溫！

2025基本工資上調「勞保勞退」級距也改了！勞工未來退休給付金額都上調：完整投保薪資12級一次看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

最冷瞬間還沒到！泡湯6招防心梗、腦中風、猝死：千萬別迷信「冷熱泉交替」

強烈大陸冷氣團襲台，全台有感降溫，1/12晨本島平地最低溫為新北市石碇攝氏7.5度，金門縣金城鎮則出現4.9度低溫。不過，台大大氣科學博士林得恩示警，最冷時間還沒到，「今晚至明晨，冷乾加上風寒效應，將是這波冷空氣達到巔峰的時候。」氣象專家吳德榮更直指入夜強輻射冷卻發威，不排除出現5度左右極端低溫。 天氣冷颼颼，許多人選擇泡湯來暖身禦寒，不過劇烈溫差容易造成心血管疾病風險，在喜愛泡澡、泡湯的日本，每年就有1.9萬人因「熱休克」喪命，死亡人數甚至超過交通事故。醫師建議，民眾泡湯應先適應水溫、且控制在40℃左右，時間則不宜超過30分鐘。另外，處於高溫環境也會加速水分流失，應適時補充水分，才能安全享受泡湯樂趣。

川普就職倒數！對美陸台股是驚嚇還是報喜？「去中國化」是雙面刃？影響一次看

2017年1月10日，川普首次就任美國總統時，上證指數報3161點，道瓊工業指數為19855點，台股則是收在9339.03點，8年後的2025年1月10日，川普即將上任，上證指數3168點、道瓊指數41938點，而台股則是23011點。

CES看點不只黃仁勳！AI不只有更厲害晶片 深入PC、機器人及醫療等3大領域

2025年CES主題依然圍繞著AI，晶片廠發表最新一代晶片、品牌廠端出全新AI PC；在展場上，機器人、健康科技頗具亮點，揭示AI已經深入生活。

不要這樣煮味噌湯！超多人做錯「好菌死光光」 腸胃肝膽科醫師揭正確煮法

冷冷的冬天喝一碗味噌湯，溫暖又舒服，加上味噌是天然發酵食物還可以補充好菌，但是如果直接丟進熱鍋裡煮，恐怕好菌會死光光。 腸胃肝膽科醫師錢政弘分享正確煮法，不僅可以煮出味噌的美味，也可以將好菌保留下來，但林口長庚醫院資深護理師譚敦慈提醒，千萬不要喝太多，因為味噌含鹽量很高，喝太多會增加罹癌風險。

虎航、雲豹能源、泓德能源都從這起家！「台版那斯達克」新制上路有哪些改變？

臺灣證券交易所創新板新制週一(1/6)日上路，本次眾所矚目的亮點為全面取消創新板合格投資人限制，讓合格投資人從過去僅20萬人，瞬間提高到全市場逾1300萬人皆能參與。 值得一提的是，投資人耳熟能詳的幾家企業，包括虎航、雲豹能源、泓德能源，一開始加入資本市場都是先從創新板起家，隨後再轉上市一般板。

2025美股這樣賺！抄底輝達、Meta …這檔標的連3年績效大勝標普500 最強選股策略曝

美股七雄近兩年成為市場多頭總司令，不少基金都給予較高權重的配置。在眾多布局相似的基金中，有一檔美國成長股票基金近來表現脫穎而出，究其因，「時機的選擇」是最大關鍵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。