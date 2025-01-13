川普就職倒數！對美陸台股是驚嚇還是報喜？「去中國化」是雙面刃？影響一次看

文．數位內容部整理

2017年1月10日，川普首次就任美國總統時，上證指數報3161點，道瓊工業指數為19855點，台股則是收在9339.03點，8年後的2025年1月10日，川普即將上任，上證指數3168點、道瓊指數41938點，而台股則是23011點。

這期間，美股與台股都是顯著成長、來到相對高檔，但上證指數則是持平，川普的政策對美股、陸股以及台股會有多大影響？

川普政策對美股影響

川普的經濟政策以減稅和放鬆監管為核心，旨在刺激美國經濟增長。2017年，他推動減稅和就業法案，將企業稅率從35%降至21%，這一舉措提升了企業盈利能力，促使投資者對美股的信心增強。

此外，放鬆金融和環保等領域的監管，降低了企業運營成本，進一步推動股市上漲。

2024年11月，川普再次當選美國總統，市場對其延續減稅和放鬆監管政策的預期強烈。選後，美股出現慶祝行情，道瓊飆升1508點，漲幅達3.57%，創下歷史新高，標普500指數也首次突破6000點大關，創下1年以來最大的單週漲幅

投資者預期川普的政策將進一步減輕企業稅負，提升盈利能力，從而推動股市持續上漲。

然而，市場對川普政策的潛在風險也有所擔憂。分析師指出，川普的貿易保護主義政策可能引發貿易摩擦，對全球經濟增長構成威脅，此外，減稅和增加基礎設施支出可能導致美國財政赤字擴大，推升通脹壓力，進而影響股市表現。

川普政策對陸股的影響

相比美國股市的強勁增長，中國上證指數在過去8年中基本持平。川普的貿易政策對中國經濟和股市產生了重要影響。

2018年，川普政府對中國商品加徵關稅，引發中美貿易戰，對中國出口和經濟增長造成壓力，這一系列事件導致投資者信心受挫，資本市場波動加劇，上證指數表現疲軟。

2024年川普再次當選，市場擔心其可能延續強硬的對華政策，進一步加大對中國經濟的壓力，選後，中國股市出現下跌，A股市場三大指數全面走低，投資者擔憂新一輪貿易摩擦可能對中國經濟增長和企業盈利能力產生負面影響，從而拖累股市表現。

川普政策對台股的影響

至於台股部分，川普再次當選美國總統後，對台股的影響主要表現在科技產業、貿易政策以及全球經濟環境三個方面。

「去中國化」對科技業的機會與挑戰

川普政府一向重視美國科技產業的發展，可能持續推動「去中國化」的供應鏈重組，這對台灣半導體和電子產業是雙刃劍。

一方面，台灣作為全球晶片供應鏈的重要節點，可能受益於美國對中國科技限制的升級，增加對台灣企業的訂單需求，另一方面，地緣政治風險可能使台廠面臨更高的經營壓力，如供應鏈轉移成本或貿易限制。強硬貿易政策，可能影響台灣作為中美供應鏈樞紐的角色

川普延續對中國的強硬貿易政策，可能影響台灣作為中美供應鏈樞紐的角色，若美中貿易摩擦升溫，將對台灣出口造成一定壓力，尤其是與中國市場高度相關的產業。然而，若美國加強與台灣的經濟合作，可能為台灣帶來更多的外資流入與市場機會。

為刺激美國經濟 吸引資金回流美國

川普政策可能刺激美國經濟增長，吸引資金回流美國市場，對台股形成一定的資金外流壓力，然而，若美國股市持續走高，可能提振全球投資者信心，對台股產生間接的正面影響。

川普上任後預計將延續其一貫的經濟和貿易政策。對美國而言，減稅和放鬆監管可能繼續推動企業盈利和股市增長，但需警惕財政赤字和通脹上升的風險。

對中國而言，需密切關注美國貿易政策的動向，積極應對外部挑戰，推動經濟結構轉型，以提升經濟韌性和資本市場的活力。

而對台股來說，川普上任的影響既有挑戰也有機會，投資者應關注科技產業動態及中美政策走向，以因應市場波動。專家表示，2025年在制定投資策略時，應充分考慮宏觀政策環境的變化，做好風險管理，以應對市場的不確定性。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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