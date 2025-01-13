最冷瞬間還沒到！泡湯6招防心梗、腦中風、猝死：千萬別迷信「冷熱泉交替」

文．郭美懿

強烈大陸冷氣團襲台，全台有感降溫，1/12晨本島平地最低溫為新北市石碇攝氏7.5度，金門縣金城鎮則出現4.9度低溫。不過，台大大氣科學博士林得恩示警，最冷時間還沒到，「今晚至明晨，冷乾加上風寒效應，將是這波冷空氣達到巔峰的時候。」氣象專家吳德榮更直指入夜強輻射冷卻發威，不排除出現5度左右極端低溫。 天氣冷颼颼，許多人選擇泡湯來暖身禦寒，不過劇烈溫差容易造成心血管疾病風險，在喜愛泡澡、泡湯的日本，每年就有1.9萬人因「熱休克」喪命，死亡人數甚至超過交通事故。醫師建議，民眾泡湯應先適應水溫、且控制在40℃左右，時間則不宜超過30分鐘。另外，處於高溫環境也會加速水分流失，應適時補充水分，才能安全享受泡湯樂趣。

所謂的「熱休克」，是指人體從室溫較低的更衣室突然進入浴缸內，容易因劇烈溫度變化導致血壓巨幅波動，進而引發心肌梗塞等。日本每年因洗澡時引起「熱休克」死亡人數高達1.9萬人，尤以60歲以上熟齡者是熱休克的高危險群，去年12月驟逝的《情書》女星中山美穗，就疑似因泡澡引發熱休克而辭世。

花蓮慈濟醫院預防醫學中心醫師黃亮凱指出，當身體進入高溫的熱水當中，會使血管擴張，血液流向四肢，造成心臟和腦部的血流供應相對減少，對於供應腦部血流的頸動脈有狹窄、或心臟冠狀動脈部分阻塞的患者來說，可能因瞬間血液不足而增加腦中風或心肌梗塞的風險。

除此之外，從高溫的溫泉水中離開，突然進入冷空氣時，也可能造成血管急速收縮，造成腦部或心臟血流瞬間下降，甚至引發血栓，帶來猝死危機。所以有心血管疾病的患者，建議先向醫師諮詢後，再選擇合適的泡湯活動，而病情嚴重者，更是不建議泡湯。

黃亮凱建議，民眾進入溫泉前應該先適應水溫，水溫則控制在40°C左右，時間不宜超過30分鐘，並避免浸泡超過心臟部位，若有頭暈、胸悶的症狀時，應立即離開水池。

另一方面，處於高溫環境中會加速水分流失，可能會造成脫水或血壓波動，所以泡湯過程間應適時補充水分。值得注意的是，國外電影常出現一邊泡澡一邊飲酒放鬆的畫面，但其實飲酒或服用安眠藥、血管擴張藥物等，都可能導致意識模糊或過度放鬆，增加溺水或跌倒的風險。

而血管不好的族群則要多加注意，如糖尿病患者和年長者，建議不超過15分鐘。他也提醒，最好避免單獨泡溫泉，結伴同行才能在緊急情況下提供協助，並注意避免因站立或換姿勢造成血壓劇變，防止昏倒或意外。

過去曾有都市傳說，認為「冷熱泉交替」——泡完熱水再沖冷水，交替可以訓練血管強度，但這行為早被醫師打臉「是謠言」！因為極端溫度會對身體周邊血管造成過度刺激，造成血壓突然飆高，可能會有適應不良的問題，嚴重可能會引起包含「主動脈剝離」在內的危急狀況發生。

花蓮門諾醫院心臟血管內科醫師陳翰興指出，泡湯應避免「冷熱泉交替」，以免過度刺激心臟血管，水位也不要超過心臟，最好每次約泡10分鐘就起身休息一下。

如果患有高血壓或心臟疾病，但又很想暖暖身，建議可以「足浴」替代。另外，民眾在家沖澡、泡澡也要注意，避免浴室內外溫差過大，擦乾身體、穿上衣服後再走出浴室，降低血管因溫差波動的不正常收縮。

安全泡湯6原則

1. 泡湯時要結伴同行，勿單獨泡個人池。

2. 每次泡湯約10～15分鐘，若出現頭暈、胸悶等症狀時，應立即離開浴缸。

3. 溫度勿超過40℃、避免冷熱水交替。

4. 泡湯後勿太快起身。

5. 泡湯前後都應喝足水份，飲酒或吃飯後隔1.5小時以上再泡。

6. 「漸進式」進出溫泉池，下肢浸入水中，適應溫度後再逐步浸泡全身；離池時也應先露出上半身，等待3～5分鐘，確認無不適再完全離開。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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